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Над Черным морем перехватили украинский беспилотник - РИА Новости, 29.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:37 29.08.2023 (обновлено: 16:10 29.08.2023)
https://ria.ru/20230829/bespilotnik-1892924080.html
Над Черным морем перехватили украинский беспилотник
Над Черным морем перехватили украинский беспилотник - РИА Новости, 29.08.2023
Над Черным морем перехватили украинский беспилотник
Вооруженные силы перехватили украинский БПЛА над Черным морем, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T15:37
2023-08-29T16:10
специальная военная операция на украине
россия
черное море
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Вооруженные силы перехватили украинский БПЛА над Черным морем, сообщили в Минобороны России.&quot;Сегодня около 13:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации&quot;, — сказали в ведомстве.Дрон перехватили, он разбился.Это уже второй аналогичный случай за сегодня, истребитель сбил первый украинский беспилотник около 12:00 мск.Российские военные практически ежедневно сообщают о попытках ВСУ атаковать объекты в Крыму и проводить разведку. Так, накануне силы ПВО сбили два дрона на севере и западе полуострова.В ночь на минувшую пятницу киевский режим пытался напасть на Крым с использованием 42 беспилотников. Из них 33 удалось подавить средствами радиоэлектронной борьбы, еще девять сбили.Как заявил накануне советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, западные партнеры поддерживают Киев в уничтожении "всего российского", в том числе согласованы удары по Крыму.
https://ria.ru/20230829/bespilotniki-1892809923.html
https://radiosputnik.ria.ru/20230828/krym-1892634977.html
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россия, черное море, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Черное море, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Черным морем перехватили украинский беспилотник

Минобороны сообщило о перехвате украинского беспилотника над Черным морем

© РИА Новости / Василий Батанов | Перейти в медиабанкМобильная РЛС обзорного типа с радиолокационной станцией в Крыму
Мобильная РЛС обзорного типа с радиолокационной станцией в Крыму - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© РИА Новости / Василий Батанов
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Вооруженные силы перехватили украинский БПЛА над Черным морем, сообщили в Минобороны России.
«

"Сегодня около 13:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — сказали в ведомстве.

Дрон перехватили, он разбился.
Это уже второй аналогичный случай за сегодня, истребитель сбил первый украинский беспилотник около 12:00 мск.
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Российские военные практически ежедневно сообщают о попытках ВСУ атаковать объекты в Крыму и проводить разведку. Так, накануне силы ПВО сбили два дрона на севере и западе полуострова.
В ночь на минувшую пятницу киевский режим пытался напасть на Крым с использованием 42 беспилотников. Из них 33 удалось подавить средствами радиоэлектронной борьбы, еще девять сбили.
Как заявил накануне советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, западные партнеры поддерживают Киев в уничтожении "всего российского", в том числе согласованы удары по Крыму.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЧерное мореБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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