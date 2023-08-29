https://ria.ru/20230829/bespilotnik-1892924080.html

Над Черным морем перехватили украинский беспилотник

Над Черным морем перехватили украинский беспилотник - РИА Новости, 29.08.2023

Над Черным морем перехватили украинский беспилотник

Вооруженные силы перехватили украинский БПЛА над Черным морем, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T15:37

2023-08-29T15:37

2023-08-29T16:10

специальная военная операция на украине

россия

черное море

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Вооруженные силы перехватили украинский БПЛА над Черным морем, сообщили в Минобороны России."Сегодня около 13:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — сказали в ведомстве.Дрон перехватили, он разбился.Это уже второй аналогичный случай за сегодня, истребитель сбил первый украинский беспилотник около 12:00 мск.Российские военные практически ежедневно сообщают о попытках ВСУ атаковать объекты в Крыму и проводить разведку. Так, накануне силы ПВО сбили два дрона на севере и западе полуострова.В ночь на минувшую пятницу киевский режим пытался напасть на Крым с использованием 42 беспилотников. Из них 33 удалось подавить средствами радиоэлектронной борьбы, еще девять сбили.Как заявил накануне советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, западные партнеры поддерживают Киев в уничтожении "всего российского", в том числе согласованы удары по Крыму.

https://ria.ru/20230829/bespilotniki-1892809923.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230828/krym-1892634977.html

россия

черное море

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россия, черное море, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)