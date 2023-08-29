https://ria.ru/20230829/belorussiya-1892886544.html

Минск будет противодействовать несанкционированным платежным операциям

Минск будет противодействовать несанкционированным платежным операциям - РИА Новости, 29.08.2023

Минск будет противодействовать несанкционированным платежным операциям

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о мерах противодействия несанкционированным платежным операциям, сообщается на официальном сайте... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T13:10

2023-08-29T13:10

2023-08-29T13:10

в мире

белоруссия

минск

александр лукашенко

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МИНСК, 29 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о мерах противодействия несанкционированным платежным операциям, сообщается на официальном сайте президента Белоруссии. "Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №269 "О мерах по противодействию несанкционированным платежным операциям", - говорится в сообщении. Согласно документу, Национальный банк Белоруссии организует информационное взаимодействие между правоохранительными органами и поставщиками платежных услуг по обмену информацией о несанкционированных платежных операциях и попытках их совершения. Получение, хранение, использование, передача и иная обработка информации об инцидентах будут осуществляться посредством автоматизированной системы обработки инцидентов нацбанка с соблюдением требований законодательства о защите информации и персональных данных.

https://ria.ru/20230828/belorussiya-1892731645.html

https://ria.ru/20230828/belorussiya-1892712398.html

белоруссия

минск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, белоруссия, минск, александр лукашенко