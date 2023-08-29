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Минск будет противодействовать несанкционированным платежным операциям - РИА Новости, 29.08.2023
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13:10 29.08.2023
https://ria.ru/20230829/belorussiya-1892886544.html
Минск будет противодействовать несанкционированным платежным операциям
Минск будет противодействовать несанкционированным платежным операциям - РИА Новости, 29.08.2023
Минск будет противодействовать несанкционированным платежным операциям
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о мерах противодействия несанкционированным платежным операциям, сообщается на официальном сайте... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T13:10
2023-08-29T13:10
в мире
белоруссия
минск
александр лукашенко
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МИНСК, 29 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о мерах противодействия несанкционированным платежным операциям, сообщается на официальном сайте президента Белоруссии. "Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №269 "О мерах по противодействию несанкционированным платежным операциям", - говорится в сообщении. Согласно документу, Национальный банк Белоруссии организует информационное взаимодействие между правоохранительными органами и поставщиками платежных услуг по обмену информацией о несанкционированных платежных операциях и попытках их совершения. Получение, хранение, использование, передача и иная обработка информации об инцидентах будут осуществляться посредством автоматизированной системы обработки инцидентов нацбанка с соблюдением требований законодательства о защите информации и персональных данных.
https://ria.ru/20230828/belorussiya-1892731645.html
https://ria.ru/20230828/belorussiya-1892712398.html
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в мире, белоруссия, минск, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Минск, Александр Лукашенко
Минск будет противодействовать несанкционированным платежным операциям

Лукашенко поручил противодействовать несанкционированным платежным операциям

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкПроспект Независимости и площадь Победы в Минске
Проспект Независимости и площадь Победы в Минске - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 29 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о мерах противодействия несанкционированным платежным операциям, сообщается на официальном сайте президента Белоруссии.
"Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №269 "О мерах по противодействию несанкционированным платежным операциям", - говорится в сообщении.
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Согласно документу, Национальный банк Белоруссии организует информационное взаимодействие между правоохранительными органами и поставщиками платежных услуг по обмену информацией о несанкционированных платежных операциях и попытках их совершения.
Получение, хранение, использование, передача и иная обработка информации об инцидентах будут осуществляться посредством автоматизированной системы обработки инцидентов нацбанка с соблюдением требований законодательства о защите информации и персональных данных.
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