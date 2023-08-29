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ВТБ: объем средств населения в банках по итогам года вырастет на 18,7% - РИА Новости, 29.08.2023
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16:25 29.08.2023
https://ria.ru/20230829/banki-1892943070.html
ВТБ: объем средств населения в банках по итогам года вырастет на 18,7%
ВТБ: объем средств населения в банках по итогам года вырастет на 18,7% - РИА Новости, 29.08.2023
ВТБ: объем средств населения в банках по итогам года вырастет на 18,7%
Объем средств населения в банках России по итогам семи месяцев увеличился на 9% и приблизился к 40 триллионам рублей, что является феноменальным результатом, по РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T16:25
2023-08-29T16:25
экономика
россия
втб
банки
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Объем средств населения в банках России по итогам семи месяцев увеличился на 9% и приблизился к 40 триллионам рублей, что является феноменальным результатом, по итогам года этот рынок может вырасти на 18,7%, сообщила в интервью РИА Новости начальник управления "Сбережения" ВТБ Наталья Тучкова. "По итогам семи месяцев рынок привлеченных средств в России увеличился на 9% и приблизился к знаковой отметке в 40 триллионов рублей. Это феноменальный рост – еще в начале лета мы рассчитывали достичь этого рубежа только по итогам года", - ответила она на вопрос о приросте средств населения по рынку в целом. "Безусловно, августовское решение регулятора окажет прямое влияние на рост объема привлечения средств физлиц – мы наблюдаем это уже сейчас. По нашей оценке, по итогам года рынок может увеличиться уже на 18,7%, что станет значимым результатом за последние несколько лет", - добавила Тучкова. Одновременно, по ее словам, в ВТБ ожидают дальнейшего снижения объема депозитов в недружественных валютах. В новых экономических условиях клиенты предпочитают конвертировать имеющиеся доллары и евро в рубли или мягкие валюты – прежде всего, юань. "По нашей оценке, в этом году портфель юаневых сбережений физлиц в российских банках вырастет в два раза и достигнет 88 миллиардов. В результате китайская валюта займет четверть в валютных накоплениях россиян, а по итогам 2024 года ее доля может и вовсе превысить 45%. К концу 2025 года объем сбережений в юанях имеет все шансы вырасти вдвое - до 150 миллиардов единиц китайской валюты", - рассказала Тучкова.
https://ria.ru/20230829/vtb-1892868750.html
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экономика, россия, втб, банки
Экономика, Россия, ВТБ, Банки
ВТБ: объем средств населения в банках по итогам года вырастет на 18,7%

Прогноз ВТБ: объем средств населения в банках по итогам года вырастет на 18,7%

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкНадпись "Вклады" на фоне работы менеджеров в банке
Надпись Вклады на фоне работы менеджеров в банке - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Надпись "Вклады" на фоне работы менеджеров в банке. Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Объем средств населения в банках России по итогам семи месяцев увеличился на 9% и приблизился к 40 триллионам рублей, что является феноменальным результатом, по итогам года этот рынок может вырасти на 18,7%, сообщила в интервью РИА Новости начальник управления "Сбережения" ВТБ Наталья Тучкова.
«
"По итогам семи месяцев рынок привлеченных средств в России увеличился на 9% и приблизился к знаковой отметке в 40 триллионов рублей. Это феноменальный рост – еще в начале лета мы рассчитывали достичь этого рубежа только по итогам года", - ответила она на вопрос о приросте средств населения по рынку в целом.
Начальник управления Сбережения ВТБ Наталья Тучкова - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
Наталья Тучкова, ВТБ: "На финансовом рынке сейчас – время вкладчика"
Вчера, 12:11
«
"Безусловно, августовское решение регулятора окажет прямое влияние на рост объема привлечения средств физлиц – мы наблюдаем это уже сейчас. По нашей оценке, по итогам года рынок может увеличиться уже на 18,7%, что станет значимым результатом за последние несколько лет", - добавила Тучкова.
Одновременно, по ее словам, в ВТБ ожидают дальнейшего снижения объема депозитов в недружественных валютах. В новых экономических условиях клиенты предпочитают конвертировать имеющиеся доллары и евро в рубли или мягкие валюты – прежде всего, юань.
«
"По нашей оценке, в этом году портфель юаневых сбережений физлиц в российских банках вырастет в два раза и достигнет 88 миллиардов. В результате китайская валюта займет четверть в валютных накоплениях россиян, а по итогам 2024 года ее доля может и вовсе превысить 45%. К концу 2025 года объем сбережений в юанях имеет все шансы вырасти вдвое - до 150 миллиардов единиц китайской валюты", - рассказала Тучкова.
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
Ставки вкладов в банках растут вслед за ключевой ставкой Центробанка
18 августа, 02:04
 
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