ВТБ: объем средств населения в банках по итогам года вырастет на 18,7%
Прогноз ВТБ: объем средств населения в банках по итогам года вырастет на 18,7%
© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкНадпись "Вклады" на фоне работы менеджеров в банке
Надпись "Вклады" на фоне работы менеджеров в банке. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Объем средств населения в банках России по итогам семи месяцев увеличился на 9% и приблизился к 40 триллионам рублей, что является феноменальным результатом, по итогам года этот рынок может вырасти на 18,7%, сообщила в интервью РИА Новости начальник управления "Сбережения" ВТБ Наталья Тучкова.
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"По итогам семи месяцев рынок привлеченных средств в России увеличился на 9% и приблизился к знаковой отметке в 40 триллионов рублей. Это феноменальный рост – еще в начале лета мы рассчитывали достичь этого рубежа только по итогам года", - ответила она на вопрос о приросте средств населения по рынку в целом.
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"Безусловно, августовское решение регулятора окажет прямое влияние на рост объема привлечения средств физлиц – мы наблюдаем это уже сейчас. По нашей оценке, по итогам года рынок может увеличиться уже на 18,7%, что станет значимым результатом за последние несколько лет", - добавила Тучкова.
Одновременно, по ее словам, в ВТБ ожидают дальнейшего снижения объема депозитов в недружественных валютах. В новых экономических условиях клиенты предпочитают конвертировать имеющиеся доллары и евро в рубли или мягкие валюты – прежде всего, юань.
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"По нашей оценке, в этом году портфель юаневых сбережений физлиц в российских банках вырастет в два раза и достигнет 88 миллиардов. В результате китайская валюта займет четверть в валютных накоплениях россиян, а по итогам 2024 года ее доля может и вовсе превысить 45%. К концу 2025 года объем сбережений в юанях имеет все шансы вырасти вдвое - до 150 миллиардов единиц китайской валюты", - рассказала Тучкова.