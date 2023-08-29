https://ria.ru/20230829/avtokluby-1892845941.html
В Алтайском крае три района получили новые автоклубы
В Алтайском крае три района получили новые автоклубы - РИА Новости, 29.08.2023
В Алтайском крае три района получили новые автоклубы
Три района Алтайского края получили новые автоклубы, глава региона Виктор Томенко призвал использовать их эффективно, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T11:23
2023-08-29T11:23
2023-08-29T11:58
алтайский край
виктор томенко
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БАРНАУЛ, 29 авг - РИА Новости. Три района Алтайского края получили новые автоклубы, глава региона Виктор Томенко призвал использовать их эффективно, сообщает пресс-служба регионального правительства. "Сегодня, 29 августа, в Нагорном парке состоялась торжественная передача трех новых автоклубов в Троицкий, Алтайский, Рубцовский районы. В церемонии принял участие губернатор (Виктор Томенко - ред.)", - говорится в сообщении. Глава региона рассказал, что районы, получившие технику, победили в конкурсном отборе, и выразил уверенность, что передвижные культурные комплексы будут востребованы. "Это и про возможность прикоснуться к прекрасному, и про воспитание наших детей, и про патриотизм, и про любовь к творчеству земляков. Сейчас у нас в крае работает уже шесть подобных автоклубов. Но в отличие от новых они были неспециализированными. Новые автоклубы снабжены всем необходимым оборудованием. В следующем году рассчитываем, что мы сможем получить еще два автоклуба", – подчеркнул Томенко. Глава региона отметил, что теперь многое зависит от глав районов. От того, насколько эффективно будут работать новые комплексы, какая обратная связь будет от жителей, зависит дальнейшее участие в проекте. Отмечается, что работа по получению новых автоклубов - часть концепции "алтайского сельского стандарта", в рамках которого краевые власти занимаются улучшением уровня жизни людей во всех, даже самых отдаленных уголках края. "Сейчас в 600 населенных пунктах из 1,6 тысячи нет стационарных объектов культуры, так что считаю автоклубы отличным решением вопроса", – отметил губернатор.
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виктор томенко
Алтайский край, Виктор Томенко
В Алтайском крае три района получили новые автоклубы
В Алтайском крае три района получили новые автоклубы
БАРНАУЛ, 29 авг - РИА Новости. Три района Алтайского края получили новые автоклубы, глава региона Виктор Томенко призвал использовать их эффективно, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Сегодня, 29 августа, в Нагорном парке состоялась торжественная передача трех новых автоклубов в Троицкий, Алтайский, Рубцовский районы
. В церемонии принял участие губернатор (Виктор Томенко - ред.)", - говорится в сообщении.
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Глава региона рассказал, что районы, получившие технику, победили в конкурсном отборе, и выразил уверенность, что передвижные культурные комплексы будут востребованы.
"Это и про возможность прикоснуться к прекрасному, и про воспитание наших детей, и про патриотизм, и про любовь к творчеству земляков. Сейчас у нас в крае работает уже шесть подобных автоклубов. Но в отличие от новых они были неспециализированными. Новые автоклубы снабжены всем необходимым оборудованием. В следующем году рассчитываем, что мы сможем получить еще два автоклуба", – подчеркнул Томенко.
Глава региона отметил, что теперь многое зависит от глав районов. От того, насколько эффективно будут работать новые комплексы, какая обратная связь будет от жителей, зависит дальнейшее участие в проекте.
Отмечается, что работа по получению новых автоклубов - часть концепции "алтайского сельского стандарта", в рамках которого краевые власти занимаются улучшением уровня жизни людей во всех, даже самых отдаленных уголках края.
"Сейчас в 600 населенных пунктах из 1,6 тысячи нет стационарных объектов культуры, так что считаю автоклубы отличным решением вопроса", – отметил губернатор.
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