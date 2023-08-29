"Нужна мобилизация": в Германии вынесли суровый вердикт ВСУ
WELT: преимущество России в воздухе тормозит контрнаступление ВСУ
© AP Photo / LibkosУкраинские военные
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Тотальное превосходство российской армии в воздухе стало одной из главных причин, по которым застопорилось контрнаступление ВСУ, сообщил журналист Пауль Ронцхаймер в репортаже немецкому телеканалу Welt.
"Русские обладают превосходством в воздухе, у них больше дронов. Украина несет огромные потери. По этой причине им придется проводить новую мобилизацию", – отметил он.
Ронцхаймер также подчеркнул, что не стоит переоценивать значимость поставки Украине самолетов F-16, так как ВСУ не смогут ими воспользоваться в ближайшее время.
"Хоть Резников (министр обороны Украины. – Прим. ред.) и заявляет, что эти истребители могут начать использовать уже в начале следующего года, я в этом сомневаюсь. <…> Потребуются годы", – признался он.
Ранее высокопоставленный представитель администрации США заявил РИА Новости, что Вашингтон принял решение одобрить передачу Киеву американских истребителей четвертого поколения F-16 от Дании и Нидерландов. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. В Пентагоне также отмечали, что Украина пока не располагает необходимой инфраструктурой для размещения у себя F-16.
Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа".