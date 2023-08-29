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"Нужна мобилизация": в Германии вынесли суровый вердикт ВСУ - РИА Новости, 29.08.2023
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15:54 29.08.2023
https://ria.ru/20230829/aviatsiya-1892928076.html
"Нужна мобилизация": в Германии вынесли суровый вердикт ВСУ
"Нужна мобилизация": в Германии вынесли суровый вердикт ВСУ - РИА Новости, 29.08.2023
"Нужна мобилизация": в Германии вынесли суровый вердикт ВСУ
Тотальное превосходство российской армии в воздухе стало одной из главных причин, по которым застопорилось контрнаступление ВСУ, сообщил журналист Пауль... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T15:54
2023-08-29T15:54
в мире
киев
германия
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МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Тотальное превосходство российской армии в воздухе стало одной из главных причин, по которым застопорилось контрнаступление ВСУ, сообщил журналист Пауль Ронцхаймер в репортаже немецкому телеканалу Welt."Русские обладают превосходством в воздухе, у них больше дронов. Украина несет огромные потери. По этой причине им придется проводить новую мобилизацию", – отметил он.Ронцхаймер также подчеркнул, что не стоит переоценивать значимость поставки Украине самолетов F-16, так как ВСУ не смогут ими воспользоваться в ближайшее время."Хоть Резников (министр обороны Украины. – Прим. ред.) и заявляет, что эти истребители могут начать использовать уже в начале следующего года, я в этом сомневаюсь. &lt;…&gt; Потребуются годы", – признался он.Ранее высокопоставленный представитель администрации США заявил РИА Новости, что Вашингтон принял решение одобрить передачу Киеву американских истребителей четвертого поколения F-16 от Дании и Нидерландов. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. В Пентагоне также отмечали, что Украина пока не располагает необходимой инфраструктурой для размещения у себя F-16.Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа".
https://ria.ru/20230829/drony-1892896173.html
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в мире, киев, германия, украина, владимир путин, пентагон, нато, f-16
В мире, Киев, Германия, Украина, Владимир Путин, Пентагон, НАТО, F-16
"Нужна мобилизация": в Германии вынесли суровый вердикт ВСУ

WELT: преимущество России в воздухе тормозит контрнаступление ВСУ

© AP Photo / LibkosУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Тотальное превосходство российской армии в воздухе стало одной из главных причин, по которым застопорилось контрнаступление ВСУ, сообщил журналист Пауль Ронцхаймер в репортаже немецкому телеканалу Welt.
"Русские обладают превосходством в воздухе, у них больше дронов. Украина несет огромные потери. По этой причине им придется проводить новую мобилизацию", – отметил он.
Военнослужащий группы артиллерийский разведки ВС РФ выполняет боевые задачи по обнаружению огневых средств и позиций противника - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
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Ронцхаймер также подчеркнул, что не стоит переоценивать значимость поставки Украине самолетов F-16, так как ВСУ не смогут ими воспользоваться в ближайшее время.
"Хоть Резников (министр обороны Украины. – Прим. ред.) и заявляет, что эти истребители могут начать использовать уже в начале следующего года, я в этом сомневаюсь. <…> Потребуются годы", – признался он.
Ранее высокопоставленный представитель администрации США заявил РИА Новости, что Вашингтон принял решение одобрить передачу Киеву американских истребителей четвертого поколения F-16 от Дании и Нидерландов. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. В Пентагоне также отмечали, что Украина пока не располагает необходимой инфраструктурой для размещения у себя F-16.
Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа".
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