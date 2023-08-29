https://ria.ru/20230829/avialayner-1892993096.html

Отечественная аппаратура связи работала в штатном режиме при полете SJ-100

Отечественная аппаратура связи работала в штатном режиме при полете SJ-100 - РИА Новости, 29.08.2023

Отечественная аппаратура связи работала в штатном режиме при полете SJ-100

Отечественная аппаратура связи отработала штатно в ходе первого полета импортозамещенного авиалайнера SJ-100, сообщили в холдинге "Росэлектроника". РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T18:37

2023-08-29T18:37

2023-08-29T18:37

sj-100

sukhoi superjet 100 (ssj100)

россия

российская электроника

технологии

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Отечественная аппаратура связи отработала штатно в ходе первого полета импортозамещенного авиалайнера SJ-100, сообщили в холдинге "Росэлектроника". "Во время первого полета импортозамещенного SJ-100 аппаратура связи производства НПП "Полет" (входит в "Росэлектронику") отработала в штатном режиме. Самолет укомплектован тремя радиостанциями МВ-21 УКВ-диапазона", - рассказали в холдинге. Также на борту SJ-100 используется российская аппаратура внутренней связи производства "Полета" - АВСА-21. Она предназначена для внутренней связи между членами летного экипажа и бортпроводниками, для оповещения салона, выбора и управления радиостанциями, доведения до экипажа голосовых команд и сообщений от радионавигационного оборудования и системы сигнализации. Ранее во вторник Минпромторг сообщил, что российский самолет SJ-100 с импортозамещенными системами совершил первый полет, его продолжительность составила 54 минуты, он проходил на высотах до 3 тысяч метров и скоростях до 343 километров в час. В общей сложности в SJ-100 было импортозамещено порядка 40 систем и агрегатов. Испытания проходили на франко-российских двигателях SaM146. В Кремле сочли первый полет импортозамещенного SJ-100 большим успехом, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. SJ-100 - ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения систем и компонентов. Лайнер станет еще одной моделью в семействе эксплуатирующихся в настоящее время самолетов типа Superjet.

https://ria.ru/20230829/samolet-1892820136.html

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Российский самолет SJ-100 Состоялся первый полет российского ближнемагистрального самолета SJ-100. Это новая версия Sukhoi Superjet-100 с импортозамещенными комплектующими. Разработкой машины занимались сотрудники корпорации "Иркут", которая после ребрендинга носит название ПАО "Яковлев". Авиастроители усовершенствовали бортовую электронику и внешний вид, создали ПД-8 — замену двигателя французского производства. Сертификация SJ-100 намечена на этот год. Как выглядит самолет и каковы его летно-технические характеристики — в видеоинфографике Ria.ru. 2023-08-29T18:37 true PT1M20S

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sj-100, sukhoi superjet 100 (ssj100), россия, российская электроника, технологии, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)