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Отечественная аппаратура связи работала в штатном режиме при полете SJ-100 - РИА Новости, 29.08.2023
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18:37 29.08.2023
https://ria.ru/20230829/avialayner-1892993096.html
Отечественная аппаратура связи работала в штатном режиме при полете SJ-100
Отечественная аппаратура связи работала в штатном режиме при полете SJ-100 - РИА Новости, 29.08.2023
Отечественная аппаратура связи работала в штатном режиме при полете SJ-100
Отечественная аппаратура связи отработала штатно в ходе первого полета импортозамещенного авиалайнера SJ-100, сообщили в холдинге "Росэлектроника". РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T18:37
2023-08-29T18:37
sj-100
sukhoi superjet 100 (ssj100)
россия
российская электроника
технологии
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МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Отечественная аппаратура связи отработала штатно в ходе первого полета импортозамещенного авиалайнера SJ-100, сообщили в холдинге "Росэлектроника". "Во время первого полета импортозамещенного SJ-100 аппаратура связи производства НПП "Полет" (входит в "Росэлектронику") отработала в штатном режиме. Самолет укомплектован тремя радиостанциями МВ-21 УКВ-диапазона", - рассказали в холдинге. Также на борту SJ-100 используется российская аппаратура внутренней связи производства "Полета" - АВСА-21. Она предназначена для внутренней связи между членами летного экипажа и бортпроводниками, для оповещения салона, выбора и управления радиостанциями, доведения до экипажа голосовых команд и сообщений от радионавигационного оборудования и системы сигнализации. Ранее во вторник Минпромторг сообщил, что российский самолет SJ-100 с импортозамещенными системами совершил первый полет, его продолжительность составила 54 минуты, он проходил на высотах до 3 тысяч метров и скоростях до 343 километров в час. В общей сложности в SJ-100 было импортозамещено порядка 40 систем и агрегатов. Испытания проходили на франко-российских двигателях SaM146. В Кремле сочли первый полет импортозамещенного SJ-100 большим успехом, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. SJ-100 - ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения систем и компонентов. Лайнер станет еще одной моделью в семействе эксплуатирующихся в настоящее время самолетов типа Superjet.
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Российский самолет SJ-100
Состоялся первый полет российского ближнемагистрального самолета SJ-100. Это новая версия Sukhoi Superjet-100 с импортозамещенными комплектующими. Разработкой машины занимались сотрудники корпорации "Иркут", которая после ребрендинга носит название ПАО "Яковлев". Авиастроители усовершенствовали бортовую электронику и внешний вид, создали ПД-8 — замену двигателя французского производства. Сертификация SJ-100 намечена на этот год. Как выглядит самолет и каковы его летно-технические характеристики — в видеоинфографике Ria.ru.
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sj-100, sukhoi superjet 100 (ssj100), россия, российская электроника, технологии, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
SJ-100, Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), Россия, Российская электроника, Технологии, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Отечественная аппаратура связи работала в штатном режиме при полете SJ-100

Отечественная аппаратура связи работала в штатном режиме во время полета SJ-100

© РИА Новости / пресс-служба ОАК | Перейти в медиабанкРоссийский самолет SJ-100 с импортозамещенным оборудованием
Российский самолет SJ-100 с импортозамещенным оборудованием - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© РИА Новости / пресс-служба ОАК
Перейти в медиабанк
Российский самолет SJ-100 с импортозамещенным оборудованием
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Отечественная аппаратура связи отработала штатно в ходе первого полета импортозамещенного авиалайнера SJ-100, сообщили в холдинге "Росэлектроника".
"Во время первого полета импортозамещенного SJ-100 аппаратура связи производства НПП "Полет" (входит в "Росэлектронику") отработала в штатном режиме. Самолет укомплектован тремя радиостанциями МВ-21 УКВ-диапазона", - рассказали в холдинге.
Российский самолет SJ-100 с импортозамещенным оборудованием во время выполнения первого полета в Комсомольске-на-Амуре - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
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Также на борту SJ-100 используется российская аппаратура внутренней связи производства "Полета" - АВСА-21. Она предназначена для внутренней связи между членами летного экипажа и бортпроводниками, для оповещения салона, выбора и управления радиостанциями, доведения до экипажа голосовых команд и сообщений от радионавигационного оборудования и системы сигнализации.
Ранее во вторник Минпромторг сообщил, что российский самолет SJ-100 с импортозамещенными системами совершил первый полет, его продолжительность составила 54 минуты, он проходил на высотах до 3 тысяч метров и скоростях до 343 километров в час. В общей сложности в SJ-100 было импортозамещено порядка 40 систем и агрегатов. Испытания проходили на франко-российских двигателях SaM146.
В Кремле сочли первый полет импортозамещенного SJ-100 большим успехом, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
SJ-100 - ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения систем и компонентов. Лайнер станет еще одной моделью в семействе эксплуатирующихся в настоящее время самолетов типа Superjet.
 
SJ-100Sukhoi Superjet 100 (SSJ100)РоссияРоссийская электроникаТехнологииМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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