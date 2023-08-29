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Российские артиллеристы нанесли удар по группе ВСУ под Артемовском - РИА Новости, 29.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:19 29.08.2023 (обновлено: 05:23 29.08.2023)
https://ria.ru/20230829/artilleriya-1892809470.html
Российские артиллеристы нанесли удар по группе ВСУ под Артемовском
Российские артиллеристы нанесли удар по группе ВСУ под Артемовском - РИА Новости, 29.08.2023
Российские артиллеристы нанесли удар по группе ВСУ под Артемовском
Артиллерийские расчеты российского отряда специального назначения "Викинг" уничтожили украинскую пехоту при попытке контратаки в районе Клещеевки под... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T05:19
2023-08-29T05:23
специальная военная операция на украине
россия
клещеевка
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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ЛУГАНСК, 29 авг — РИА Новости. Артиллерийские расчеты российского отряда специального назначения "Викинг" уничтожили украинскую пехоту при попытке контратаки в районе Клещеевки под Артемовском. Кадры уничтожения живой силы противника есть в распоряжении РИА Новости. На них видно, как расчет БПЛА выявил живую силу противника в лесопосадке, а после получения координат цели артиллерия нанесла точный удар по украинской пехоте. В понедельник в Минобороны России сообщили, что российские силы отразили две атаки штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка и Красногоровка Донецкой Народной Республики.
россия
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россия, клещеевка, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Клещеевка, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Российские артиллеристы нанесли удар по группе ВСУ под Артемовском

Артиллеристы отряда спецназа "Викинг" уничтожили группу ВСУ в районе Клещеевки

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ производят боевую стрельбу из самоходной артиллерийской установки "Гиацинт-С"
Военнослужащие ВС РФ производят боевую стрельбу из самоходной артиллерийской установки Гиацинт-С - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащие ВС РФ производят боевую стрельбу из самоходной артиллерийской установки "Гиацинт-С". Архивное фото
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ЛУГАНСК, 29 авг — РИА Новости. Артиллерийские расчеты российского отряда специального назначения "Викинг" уничтожили украинскую пехоту при попытке контратаки в районе Клещеевки под Артемовском.
Кадры уничтожения живой силы противника есть в распоряжении РИА Новости. На них видно, как расчет БПЛА выявил живую силу противника в лесопосадке, а после получения координат цели артиллерия нанесла точный удар по украинской пехоте.
В понедельник в Минобороны России сообщили, что российские силы отразили две атаки штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка и Красногоровка Донецкой Народной Республики.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКлещеевкаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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