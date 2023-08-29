https://ria.ru/20230829/artilleriya-1892809470.html

Российские артиллеристы нанесли удар по группе ВСУ под Артемовском

Российские артиллеристы нанесли удар по группе ВСУ под Артемовском - РИА Новости, 29.08.2023

Российские артиллеристы нанесли удар по группе ВСУ под Артемовском

Артиллерийские расчеты российского отряда специального назначения "Викинг" уничтожили украинскую пехоту при попытке контратаки в районе Клещеевки под... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T05:19

2023-08-29T05:19

2023-08-29T05:23

специальная военная операция на украине

россия

клещеевка

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/05/1876240201_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_93589e3ecc321f40daf6f06835b6c8f8.jpg

ЛУГАНСК, 29 авг — РИА Новости. Артиллерийские расчеты российского отряда специального назначения "Викинг" уничтожили украинскую пехоту при попытке контратаки в районе Клещеевки под Артемовском. Кадры уничтожения живой силы противника есть в распоряжении РИА Новости. На них видно, как расчет БПЛА выявил живую силу противника в лесопосадке, а после получения координат цели артиллерия нанесла точный удар по украинской пехоте. В понедельник в Минобороны России сообщили, что российские силы отразили две атаки штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка и Красногоровка Донецкой Народной Республики.

россия

клещеевка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, клещеевка, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность