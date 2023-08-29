Рейтинг@Mail.ru
Пушилин оценил ситуацию на флангах Артемовска - РИА Новости, 29.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:36 29.08.2023
https://ria.ru/20230829/artemovsk-1893013445.html
Пушилин оценил ситуацию на флангах Артемовска
Пушилин оценил ситуацию на флангах Артемовска - РИА Новости, 29.08.2023
Пушилин оценил ситуацию на флангах Артемовска
Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ВСУ снизили интенсивность на флангах Артемовска, чтобы перегруппироваться и скопить силы для возвращения утраченных... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T20:36
2023-08-29T20:36
специальная военная операция на украине
артемовск
донецкая народная республика
клещеевка
денис пушилин
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873347808_0:1:3639:2048_1920x0_80_0_0_1ba2a8b978159a26856fcd70f46132e5.jpg
МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ВСУ снизили интенсивность на флангах Артемовска, чтобы перегруппироваться и скопить силы для возвращения утраченных позиций, но российские военные принимают дополнительные меры, чтобы не допустить нового наступления противника. Пушилин рассказал, что фланги Артемовска все еще представляют собой горячее направление, в районах Клещеевки и Андреевки противник регулярно предпринимает попытки наступления. "Единственное, что сейчас можно констатировать, - что интенсивность (боев) снизилась. Но связано это в большей степени, скорее всего, с перегруппировкой (ВСУ). Противник скапливает силы, чтобы попытаться вновь создать те условия, которые позволят (ему) занять наши позиции", - сказал Пушилин журналистам. Он также отметил, что российские силы используют любые возможности, чтобы улучшить свои позиции. "Также подразделения сил Российской Федерации к этому готовы, принимают дополнительные меры, чтобы этого не допустить и использовать любые возможности, чтобы улучшить наши позиции. В том числе по высотам, которые находятся на северо-западе населенного пункта Клещеевка", - подчеркнул Пушилин.
артемовск
донецкая народная республика
клещеевка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873347808_731:0:3462:2048_1920x0_80_0_0_e998e84c7d2dddd2a81ac737520ace41.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
артемовск, донецкая народная республика, клещеевка, денис пушилин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Донецкая Народная Республика, Клещеевка, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины
Пушилин оценил ситуацию на флангах Артемовска

Пушилин: ВСУ снизили интенсивность на флангах Артемовска для перегруппировки

© РИА Новости / Иван Родионов | Перейти в медиабанкГород Артемовск
Город Артемовск - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в медиабанк
Город Артемовск. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ВСУ снизили интенсивность на флангах Артемовска, чтобы перегруппироваться и скопить силы для возвращения утраченных позиций, но российские военные принимают дополнительные меры, чтобы не допустить нового наступления противника.
Пушилин рассказал, что фланги Артемовска все еще представляют собой горячее направление, в районах Клещеевки и Андреевки противник регулярно предпринимает попытки наступления.
"Единственное, что сейчас можно констатировать, - что интенсивность (боев) снизилась. Но связано это в большей степени, скорее всего, с перегруппировкой (ВСУ). Противник скапливает силы, чтобы попытаться вновь создать те условия, которые позволят (ему) занять наши позиции", - сказал Пушилин журналистам.
Он также отметил, что российские силы используют любые возможности, чтобы улучшить свои позиции. "Также подразделения сил Российской Федерации к этому готовы, принимают дополнительные меры, чтобы этого не допустить и использовать любые возможности, чтобы улучшить наши позиции. В том числе по высотам, которые находятся на северо-западе населенного пункта Клещеевка", - подчеркнул Пушилин.
Артемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторонАртемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
Инфографика
 
Специальная военная операция на УкраинеАртемовскДонецкая Народная РеспубликаКлещеевкаДенис ПушилинВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала