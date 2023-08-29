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Пушилин оценил ситуацию на флангах Артемовска

Пушилин оценил ситуацию на флангах Артемовска - РИА Новости, 29.08.2023

Пушилин оценил ситуацию на флангах Артемовска

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ВСУ снизили интенсивность на флангах Артемовска, чтобы перегруппироваться и скопить силы для возвращения утраченных... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T20:36

2023-08-29T20:36

2023-08-29T20:36

специальная военная операция на украине

артемовск

донецкая народная республика

клещеевка

денис пушилин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ВСУ снизили интенсивность на флангах Артемовска, чтобы перегруппироваться и скопить силы для возвращения утраченных позиций, но российские военные принимают дополнительные меры, чтобы не допустить нового наступления противника. Пушилин рассказал, что фланги Артемовска все еще представляют собой горячее направление, в районах Клещеевки и Андреевки противник регулярно предпринимает попытки наступления. "Единственное, что сейчас можно констатировать, - что интенсивность (боев) снизилась. Но связано это в большей степени, скорее всего, с перегруппировкой (ВСУ). Противник скапливает силы, чтобы попытаться вновь создать те условия, которые позволят (ему) занять наши позиции", - сказал Пушилин журналистам. Он также отметил, что российские силы используют любые возможности, чтобы улучшить свои позиции. "Также подразделения сил Российской Федерации к этому готовы, принимают дополнительные меры, чтобы этого не допустить и использовать любые возможности, чтобы улучшить наши позиции. В том числе по высотам, которые находятся на северо-западе населенного пункта Клещеевка", - подчеркнул Пушилин.

артемовск

донецкая народная республика

клещеевка

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артемовск, донецкая народная республика, клещеевка, денис пушилин, вооруженные силы украины