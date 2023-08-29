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Пушилин оценил ситуацию на флангах Артемовска
Пушилин оценил ситуацию на флангах Артемовска - РИА Новости, 29.08.2023
Пушилин оценил ситуацию на флангах Артемовска
Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ВСУ снизили интенсивность на флангах Артемовска, чтобы перегруппироваться и скопить силы для возвращения утраченных... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T20:36
2023-08-29T20:36
2023-08-29T20:36
специальная военная операция на украине
артемовск
донецкая народная республика
клещеевка
денис пушилин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ВСУ снизили интенсивность на флангах Артемовска, чтобы перегруппироваться и скопить силы для возвращения утраченных позиций, но российские военные принимают дополнительные меры, чтобы не допустить нового наступления противника. Пушилин рассказал, что фланги Артемовска все еще представляют собой горячее направление, в районах Клещеевки и Андреевки противник регулярно предпринимает попытки наступления. "Единственное, что сейчас можно констатировать, - что интенсивность (боев) снизилась. Но связано это в большей степени, скорее всего, с перегруппировкой (ВСУ). Противник скапливает силы, чтобы попытаться вновь создать те условия, которые позволят (ему) занять наши позиции", - сказал Пушилин журналистам. Он также отметил, что российские силы используют любые возможности, чтобы улучшить свои позиции. "Также подразделения сил Российской Федерации к этому готовы, принимают дополнительные меры, чтобы этого не допустить и использовать любые возможности, чтобы улучшить наши позиции. В том числе по высотам, которые находятся на северо-западе населенного пункта Клещеевка", - подчеркнул Пушилин.
артемовск
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артемовск, донецкая народная республика, клещеевка, денис пушилин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Донецкая Народная Республика, Клещеевка, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины
Пушилин оценил ситуацию на флангах Артемовска
Пушилин: ВСУ снизили интенсивность на флангах Артемовска для перегруппировки
МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ВСУ снизили интенсивность на флангах Артемовска, чтобы перегруппироваться и скопить силы для возвращения утраченных позиций, но российские военные принимают дополнительные меры, чтобы не допустить нового наступления противника.
Пушилин рассказал, что фланги Артемовска все еще представляют собой горячее направление, в районах Клещеевки
и Андреевки противник регулярно предпринимает попытки наступления.
"Единственное, что сейчас можно констатировать, - что интенсивность (боев) снизилась. Но связано это в большей степени, скорее всего, с перегруппировкой (ВСУ). Противник скапливает силы, чтобы попытаться вновь создать те условия, которые позволят (ему) занять наши позиции", - сказал Пушилин журналистам.
Он также отметил, что российские силы используют любые возможности, чтобы улучшить свои позиции. "Также подразделения сил Российской Федерации к этому готовы, принимают дополнительные меры, чтобы этого не допустить и использовать любые возможности, чтобы улучшить наши позиции. В том числе по высотам, которые находятся на северо-западе населенного пункта Клещеевка", - подчеркнул Пушилин.