https://ria.ru/20230829/alkogol-1892987070.html
В ХМАО один мужчина умер, второй попал в реанимацию после распития алкоголя
В ХМАО один мужчина умер, второй попал в реанимацию после распития алкоголя - РИА Новости, 29.08.2023
В ХМАО один мужчина умер, второй попал в реанимацию после распития алкоголя
Предприниматель из Ханты-Мансийского автономного округа попал в реанимацию после распития алкоголя с приятелем в своем магазине, его друг скончался, сообщило... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T18:03
2023-08-29T18:03
2023-08-29T18:04
происшествия
ханты-мансийский автономный округ
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 авг – РИА Новости. Предприниматель из Ханты-Мансийского автономного округа попал в реанимацию после распития алкоголя с приятелем в своем магазине, его друг скончался, сообщило региональное управление СК РФ в телеграм-канале ведомства. По версии следствия, 66-летний житель поселка Горноправдинск решил выпить спиртное со знакомым в помещении своего магазина, на следующее утро мужчины обратились в больницу с симптомами отравления. "В ночь на 26 августа предприниматель был доставлен в реанимационное отделение окружной клинической больницы, где в настоящее время продолжает проходить лечение. Второй мужчина, 1956 года рождения, несмотря на оказываемую медицинскую помощь, скончался", – говорится в сообщении. Отмечается, что следователи возбудили дело по статье о производстве, хранении, перевозке либо сбыте товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека. Из магазина и склада предпринимателя изъята вся спиртосодержащая продукция, ее направили на судебно-химическую экспертизу.
https://ria.ru/20230707/otravlenie-1882712425.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ханты-мансийский автономный округ, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ханты-Мансийский автономный округ, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В ХМАО один мужчина умер, второй попал в реанимацию после распития алкоголя
В Югре бизнесмен попал в реанимацию после распития спиртного в своем магазине