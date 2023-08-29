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В ХМАО один мужчина умер, второй попал в реанимацию после распития алкоголя - РИА Новости, 29.08.2023
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18:03 29.08.2023 (обновлено: 18:04 29.08.2023)
https://ria.ru/20230829/alkogol-1892987070.html
В ХМАО один мужчина умер, второй попал в реанимацию после распития алкоголя
В ХМАО один мужчина умер, второй попал в реанимацию после распития алкоголя - РИА Новости, 29.08.2023
В ХМАО один мужчина умер, второй попал в реанимацию после распития алкоголя
Предприниматель из Ханты-Мансийского автономного округа попал в реанимацию после распития алкоголя с приятелем в своем магазине, его друг скончался, сообщило... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T18:03
2023-08-29T18:04
происшествия
ханты-мансийский автономный округ
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 авг – РИА Новости. Предприниматель из Ханты-Мансийского автономного округа попал в реанимацию после распития алкоголя с приятелем в своем магазине, его друг скончался, сообщило региональное управление СК РФ в телеграм-канале ведомства. По версии следствия, 66-летний житель поселка Горноправдинск решил выпить спиртное со знакомым в помещении своего магазина, на следующее утро мужчины обратились в больницу с симптомами отравления. "В ночь на 26 августа предприниматель был доставлен в реанимационное отделение окружной клинической больницы, где в настоящее время продолжает проходить лечение. Второй мужчина, 1956 года рождения, несмотря на оказываемую медицинскую помощь, скончался", – говорится в сообщении. Отмечается, что следователи возбудили дело по статье о производстве, хранении, перевозке либо сбыте товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека. Из магазина и склада предпринимателя изъята вся спиртосодержащая продукция, ее направили на судебно-химическую экспертизу.
https://ria.ru/20230707/otravlenie-1882712425.html
ханты-мансийский автономный округ
россия
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происшествия, ханты-мансийский автономный округ, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ханты-Мансийский автономный округ, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В ХМАО один мужчина умер, второй попал в реанимацию после распития алкоголя

В Югре бизнесмен попал в реанимацию после распития спиртного в своем магазине

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 авг – РИА Новости. Предприниматель из Ханты-Мансийского автономного округа попал в реанимацию после распития алкоголя с приятелем в своем магазине, его друг скончался, сообщило региональное управление СК РФ в телеграм-канале ведомства.
По версии следствия, 66-летний житель поселка Горноправдинск решил выпить спиртное со знакомым в помещении своего магазина, на следующее утро мужчины обратились в больницу с симптомами отравления.
«
"В ночь на 26 августа предприниматель был доставлен в реанимационное отделение окружной клинической больницы, где в настоящее время продолжает проходить лечение. Второй мужчина, 1956 года рождения, несмотря на оказываемую медицинскую помощь, скончался", – говорится в сообщении.
Отмечается, что следователи возбудили дело по статье о производстве, хранении, перевозке либо сбыте товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека. Из магазина и склада предпринимателя изъята вся спиртосодержащая продукция, ее направили на судебно-химическую экспертизу.
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ПроисшествияХанты-Мансийский автономный округРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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