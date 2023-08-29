https://ria.ru/20230829/alkogol-1892987070.html

В ХМАО один мужчина умер, второй попал в реанимацию после распития алкоголя

В ХМАО один мужчина умер, второй попал в реанимацию после распития алкоголя - РИА Новости, 29.08.2023

В ХМАО один мужчина умер, второй попал в реанимацию после распития алкоголя

Предприниматель из Ханты-Мансийского автономного округа попал в реанимацию после распития алкоголя с приятелем в своем магазине, его друг скончался, сообщило... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T18:03

2023-08-29T18:03

2023-08-29T18:04

происшествия

ханты-мансийский автономный округ

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 авг – РИА Новости. Предприниматель из Ханты-Мансийского автономного округа попал в реанимацию после распития алкоголя с приятелем в своем магазине, его друг скончался, сообщило региональное управление СК РФ в телеграм-канале ведомства. По версии следствия, 66-летний житель поселка Горноправдинск решил выпить спиртное со знакомым в помещении своего магазина, на следующее утро мужчины обратились в больницу с симптомами отравления. "В ночь на 26 августа предприниматель был доставлен в реанимационное отделение окружной клинической больницы, где в настоящее время продолжает проходить лечение. Второй мужчина, 1956 года рождения, несмотря на оказываемую медицинскую помощь, скончался", – говорится в сообщении. Отмечается, что следователи возбудили дело по статье о производстве, хранении, перевозке либо сбыте товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека. Из магазина и склада предпринимателя изъята вся спиртосодержащая продукция, ее направили на судебно-химическую экспертизу.

https://ria.ru/20230707/otravlenie-1882712425.html

ханты-мансийский автономный округ

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, ханты-мансийский автономный округ, россия, следственный комитет россии (ск рф)