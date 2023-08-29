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В Госдуме заявили, что Запад ответит за агрессию против Крыма - РИА Новости, 29.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:02 29.08.2023
https://ria.ru/20230829/agressiya-1892812033.html
В Госдуме заявили, что Запад ответит за агрессию против Крыма
В Госдуме заявили, что Запад ответит за агрессию против Крыма - РИА Новости, 29.08.2023
В Госдуме заявили, что Запад ответит за агрессию против Крыма
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что западные страны наравне с Украиной ответят за агрессию в отношении Крыма. РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T07:02
2023-08-29T07:02
специальная военная операция на украине
россия
украина
михаил шеремет
михаил подоляк
госдума рф
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что западные страны наравне с Украиной ответят за агрессию в отношении Крыма. Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что западные партнеры поддерживают Украину в уничтожении "всего российского", в том числе согласованы удары по Крыму. Подоляк добавил, что количество "неустановленных беспилотников", бьющих по российской территории, будет увеличиваться. "Это откровенное признание того, что Запад ведет войну против России. Именно Запад является основным бенефициаром кровавого конфликта на Украине. Но хочу их предупредить, что западные страны наравне с Украиной ответят за агрессию в отношении Крыма", - сказал РИА Новости Шеремет. По его словам, у России есть чем ответить и удивить украинских и западных агрессоров. "Может России пора уже испытать свои мощнейшие баллистические ракеты, которые необязательно могут быть напичканы ядерным зарядом, но они и так способны разнести в пух и прах всех недругов российского народа. Всех, кто угрожает жизни и здоровью российских граждан, необходимо уничтожить в их же логове. У нас есть все необходимые для этого средства доставки", - подчеркнул депутат. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20230829/udary-1892807543.html
https://ria.ru/20230828/ukraina-1892764651.html
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россия, украина, михаил шеремет, михаил подоляк, госдума рф, политика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Михаил Шеремет, Михаил Подоляк, Госдума РФ, Политика
В Госдуме заявили, что Запад ответит за агрессию против Крыма

Депутат Шеремет: Запад наравне с Украиной ответят за агрессию в отношении Крыма

© РИА Новости / Тарас Литвиненко | Перейти в медиабанкДепутат Госдумы Михаил Шеремет
Депутат Госдумы Михаил Шеремет - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
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Депутат Госдумы Михаил Шеремет . Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что западные страны наравне с Украиной ответят за агрессию в отношении Крыма.
Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что западные партнеры поддерживают Украину в уничтожении "всего российского", в том числе согласованы удары по Крыму. Подоляк добавил, что количество "неустановленных беспилотников", бьющих по российской территории, будет увеличиваться.
Леонид Ивлев - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
В Госдуме назвали фашистским заявление Киева об ударах по Крыму
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"Это откровенное признание того, что Запад ведет войну против России. Именно Запад является основным бенефициаром кровавого конфликта на Украине. Но хочу их предупредить, что западные страны наравне с Украиной ответят за агрессию в отношении Крыма", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, у России есть чем ответить и удивить украинских и западных агрессоров.
"Может России пора уже испытать свои мощнейшие баллистические ракеты, которые необязательно могут быть напичканы ядерным зарядом, но они и так способны разнести в пух и прах всех недругов российского народа. Всех, кто угрожает жизни и здоровью российских граждан, необходимо уничтожить в их же логове. У нас есть все необходимые для этого средства доставки", - подчеркнул депутат.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаМихаил ШереметМихаил ПодолякГосдума РФПолитика
 
 
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