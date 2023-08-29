https://ria.ru/20230829/aeroport-1892887883.html

Эксперты объяснили, почему еда и вода в аэропортах стоят так дорого

Эксперты объяснили, почему еда и вода в аэропортах стоят так дорого - РИА Новости, 29.08.2023

Эксперты объяснили, почему еда и вода в аэропортах стоят так дорого

Эксперты объяснили, почему стоимость еды и напитков в аэропортах, особенно в чистой зоне, может быть в несколько раз выше цены аналогичных продуктов "в городе", РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T15:23

2023-08-29T15:23

2023-08-29T15:23

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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Эксперты объяснили, почему стоимость еды и напитков в аэропортах, особенно в чистой зоне, может быть в несколько раз выше цены аналогичных продуктов "в городе", сообщает АТОР.Специалисты напоминают, что аэропорт как бизнес-единица может влиять на стоимость еды и напитков у партнеров, открывающих свои магазины и рестораны в терминале, только косвенно. Хабы не регулируют розничные цены контрагентов – они просто предоставляют в аренду свои площади.Эксперты уточняют, эта аренда предсказуемо довольно дорогая сама по себе. Аэропорт является стабильным поставщиком клиентов для бизнеса: проходимость довольно высокая, а выбора у клиента минимум: из "чистой" зоны не выйдешь за водой в ближайший супермаркет.Сказывается на цене и обеспечение безопасности. Бизнес в аэропорту платит не только за усложненную логистику при подвозе еды и напитков, но также за досмотры продуктов, столовых приборов, любого оборудования и самих сотрудников. Зоны для хранения в замкнутом периметре аэропорта также минимальны по площади.Ни один из опрошенных аэропортов не стал отрицать, что стоимость товаров и услуг в терминале выше, чем в городе.Правда, представители региональных авиахабов уверены, что у них цены взвешенные, а в столице – удивляют даже профессионалов. Аэропорты московского авиаузла, в свою очередь, говорят, что цены во всех трех "примерно одинаковые" и "различий нет".Кроме того, авиационный бизнес РФ очень сильно пострадал во время пандемии и после февраля 2022 года, когда Россия столкнулась с западными санкциями, были закрыты множество популярных направлений.По словам экспертов, если подходить к нему очень схематично и упрощенно, то чем дороже еда в терминале, тем медленнее растет стоимость авиабилетов. Любой аэропорт получает прибыль и от авиационной, и от неавиационной деятельности. Сдача помещений терминала в аренду относится ко второй категории.То есть чем больше денег аэропорт соберет с пассажира в терминале, тем меньше он поднимет стоимость своих услуг для авиакомпаний, которые, в свою очередь, не переложат растущие расходы на пассажиров.

https://ria.ru/20230822/metro-1891440728.html

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Лана Баева

Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туристы, ассоциация туроператоров россии (атор), аэропорты