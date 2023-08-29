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Нижегородский аэропорт принял рейс из-за ограничений полетов в Москву - РИА Новости, 29.08.2023
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Туризм
 
09:10 29.08.2023
https://ria.ru/20230829/aeroport-1892820802.html
Нижегородский аэропорт принял рейс из-за ограничений полетов в Москву
Нижегородский аэропорт принял рейс из-за ограничений полетов в Москву - РИА Новости, 29.08.2023
Нижегородский аэропорт принял рейс из-за ограничений полетов в Москву
Международный аэропорт имени Чкалова в Нижнем Новгороде во вторник утром принял один рейс в качестве запасного аэродрома из-за ограничений на полеты в воздушных РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T09:10
2023-08-29T09:10
туризм
москва
нижний новгород
домодедово (аэропорт)
новости - туризм
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 авг – РИА Новости. Международный аэропорт имени Чкалова в Нижнем Новгороде во вторник утром принял один рейс в качестве запасного аэродрома из-за ограничений на полеты в воздушных гаванях Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта. Ранее сообщалось, что московские аэропорты Внуково и Домодедово рано утром во вторник ограничивали полеты, в настоящее время работают в штатном режиме. "Один борт прилетал, улетел в течение часа", - рассказали агентству в пресс-службе аэропорта. Ранее сообщалось, что утром 21 августа аэродром Нижнего Новгорода принял 9 воздушных судов, следовавших в аэропорты московского авиационного узла, утром 22 августа - 2 самолёта, утром 23 августа - один, утром 28 августа - один.
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москва, нижний новгород, домодедово (аэропорт), новости - туризм
Туризм, Москва, Нижний Новгород, Домодедово (аэропорт), Новости - Туризм
Нижегородский аэропорт принял рейс из-за ограничений полетов в Москву

Нижегородский аэропорт выступил запасным из-за ограничений полетов в Москву

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 авг – РИА Новости. Международный аэропорт имени Чкалова в Нижнем Новгороде во вторник утром принял один рейс в качестве запасного аэродрома из-за ограничений на полеты в воздушных гаванях Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.
Ранее сообщалось, что московские аэропорты Внуково и Домодедово рано утром во вторник ограничивали полеты, в настоящее время работают в штатном режиме.
«
"Один борт прилетал, улетел в течение часа", - рассказали агентству в пресс-службе аэропорта.
Ранее сообщалось, что утром 21 августа аэродром Нижнего Новгорода принял 9 воздушных судов, следовавших в аэропорты московского авиационного узла, утром 22 августа - 2 самолёта, утром 23 августа - один, утром 28 августа - один.
Здание аэропорта Внуково имени А. Н. Туполева - РИА Новости, 1920, 27.08.2023
В московских аэропортах задержали или отменили почти 20 рейсов
27 августа, 02:09
 
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