https://ria.ru/20230829/aeroport-1892820802.html
Нижегородский аэропорт принял рейс из-за ограничений полетов в Москву
Нижегородский аэропорт принял рейс из-за ограничений полетов в Москву - РИА Новости, 29.08.2023
Нижегородский аэропорт принял рейс из-за ограничений полетов в Москву
Международный аэропорт имени Чкалова в Нижнем Новгороде во вторник утром принял один рейс в качестве запасного аэродрома из-за ограничений на полеты в воздушных РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T09:10
2023-08-29T09:10
2023-08-29T09:10
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 авг – РИА Новости. Международный аэропорт имени Чкалова в Нижнем Новгороде во вторник утром принял один рейс в качестве запасного аэродрома из-за ограничений на полеты в воздушных гаванях Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта. Ранее сообщалось, что московские аэропорты Внуково и Домодедово рано утром во вторник ограничивали полеты, в настоящее время работают в штатном режиме. "Один борт прилетал, улетел в течение часа", - рассказали агентству в пресс-службе аэропорта. Ранее сообщалось, что утром 21 августа аэродром Нижнего Новгорода принял 9 воздушных судов, следовавших в аэропорты московского авиационного узла, утром 22 августа - 2 самолёта, утром 23 августа - один, утром 28 августа - один.
https://ria.ru/20230827/aeroporty-1892469995.html
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москва, нижний новгород, домодедово (аэропорт), новости - туризм
Туризм, Москва, Нижний Новгород, Домодедово (аэропорт), Новости - Туризм
Нижегородский аэропорт принял рейс из-за ограничений полетов в Москву
Нижегородский аэропорт выступил запасным из-за ограничений полетов в Москву