https://ria.ru/20230829/aeroflot-1893012880.html

"Аэрофлот": повреждений и неисправностей у самолета в Хургаде не было

"Аэрофлот": повреждений и неисправностей у самолета в Хургаде не было - РИА Новости, 29.08.2023

"Аэрофлот": повреждений и неисправностей у самолета в Хургаде не было

Повреждений и неисправностей у самолета "Аэрофлота", летевшего из Москвы в Хургаду, в ходе осмотра после приземления выявлено не было, сообщили журналистам в... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T20:34

2023-08-29T20:34

2023-08-29T20:34

происшествия

хургада

москва

аэрофлот

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Повреждений и неисправностей у самолета "Аэрофлота", летевшего из Москвы в Хургаду, в ходе осмотра после приземления выявлено не было, сообщили журналистам в пресс-службе авиакомпании. Ранее о случае с самолетом "Аэрофлота" в Хургаде сообщили некоторые авиационные телеграм-каналы. "При посадке рейса SU422 Москва - Хургада за 28.08.2023 на этапе пробега самолета по взлетно-посадочной полосе экипаж выполнил стандартные действия при управлении воздушным судном, предусмотренные в случае невключения реверса одного из двигателей. Экипаж в штатном режиме завершил пробег и самостоятельно зарулил на место стоянки. Послеполетный осмотр не выявил каких-либо повреждений и неисправностей", - сообщили в "Аэрофлоте".Дополнительно, рассказали в авиакомпании, был выполнен контрольный тест работы створок реверса, который подтвердил их штатную работу. "Воздушное судно в штатном режиме выполнило обратный рейс из Хургады в Москву. Авиакомпания считает нужным отметить, что подобные публикации имеют под собой цель намеренной дискредитации деятельности авиакомпании и уровня безопасности в гражданской авиации России", - добавили в "Аэрофлоте".

https://ria.ru/20230610/reys-1877436488.html

хургада

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, хургада, москва, аэрофлот