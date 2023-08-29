Рейтинг@Mail.ru
"Аэрофлот": повреждений и неисправностей у самолета в Хургаде не было - РИА Новости, 29.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:34 29.08.2023
https://ria.ru/20230829/aeroflot-1893012880.html
"Аэрофлот": повреждений и неисправностей у самолета в Хургаде не было
"Аэрофлот": повреждений и неисправностей у самолета в Хургаде не было - РИА Новости, 29.08.2023
"Аэрофлот": повреждений и неисправностей у самолета в Хургаде не было
Повреждений и неисправностей у самолета "Аэрофлота", летевшего из Москвы в Хургаду, в ходе осмотра после приземления выявлено не было, сообщили журналистам в... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T20:34
2023-08-29T20:34
происшествия
хургада
москва
аэрофлот
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156391/05/1563910541_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_cf1f7cf5c6e761b7a7cae7880ef4f842.jpg
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Повреждений и неисправностей у самолета "Аэрофлота", летевшего из Москвы в Хургаду, в ходе осмотра после приземления выявлено не было, сообщили журналистам в пресс-службе авиакомпании. Ранее о случае с самолетом "Аэрофлота" в Хургаде сообщили некоторые авиационные телеграм-каналы. &quot;При посадке рейса SU422 Москва - Хургада за 28.08.2023 на этапе пробега самолета по взлетно-посадочной полосе экипаж выполнил стандартные действия при управлении воздушным судном, предусмотренные в случае невключения реверса одного из двигателей. Экипаж в штатном режиме завершил пробег и самостоятельно зарулил на место стоянки. Послеполетный осмотр не выявил каких-либо повреждений и неисправностей&quot;, - сообщили в &quot;Аэрофлоте&quot;.Дополнительно, рассказали в авиакомпании, был выполнен контрольный тест работы створок реверса, который подтвердил их штатную работу. "Воздушное судно в штатном режиме выполнило обратный рейс из Хургады в Москву. Авиакомпания считает нужным отметить, что подобные публикации имеют под собой цель намеренной дискредитации деятельности авиакомпании и уровня безопасности в гражданской авиации России", - добавили в "Аэрофлоте".
https://ria.ru/20230610/reys-1877436488.html
хургада
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156391/05/1563910541_280:0:2740:1845_1920x0_80_0_0_d336e0e9b036bdf06bf1383e5f78d754.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, хургада, москва, аэрофлот
Происшествия, Хургада, Москва, Аэрофлот
"Аэрофлот": повреждений и неисправностей у самолета в Хургаде не было

Повреждений и неисправностей у самолета "Аэрофлота" в Хургаде выявлено не было

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании "Аэрофлот"
Самолет авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Самолет авиакомпании "Аэрофлот" . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Повреждений и неисправностей у самолета "Аэрофлота", летевшего из Москвы в Хургаду, в ходе осмотра после приземления выявлено не было, сообщили журналистам в пресс-службе авиакомпании.
Ранее о случае с самолетом "Аэрофлота" в Хургаде сообщили некоторые авиационные телеграм-каналы.
«

"При посадке рейса SU422 Москва - Хургада за 28.08.2023 на этапе пробега самолета по взлетно-посадочной полосе экипаж выполнил стандартные действия при управлении воздушным судном, предусмотренные в случае невключения реверса одного из двигателей. Экипаж в штатном режиме завершил пробег и самостоятельно зарулил на место стоянки. Послеполетный осмотр не выявил каких-либо повреждений и неисправностей", - сообщили в "Аэрофлоте".

Дополнительно, рассказали в авиакомпании, был выполнен контрольный тест работы створок реверса, который подтвердил их штатную работу.
«
"Воздушное судно в штатном режиме выполнило обратный рейс из Хургады в Москву. Авиакомпания считает нужным отметить, что подобные публикации имеют под собой цель намеренной дискредитации деятельности авиакомпании и уровня безопасности в гражданской авиации России", - добавили в "Аэрофлоте".
Международный аэропорт Хургада - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
"Аэрофлот" объяснил задержку рейса Хургада — Москва
10 июня, 20:39
 
ПроисшествияХургадаМоскваАэрофлот
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала