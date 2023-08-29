https://ria.ru/20230829/aeroflot-1893012880.html
"Аэрофлот": повреждений и неисправностей у самолета в Хургаде не было
"Аэрофлот": повреждений и неисправностей у самолета в Хургаде не было - РИА Новости, 29.08.2023
"Аэрофлот": повреждений и неисправностей у самолета в Хургаде не было
Повреждений и неисправностей у самолета "Аэрофлота", летевшего из Москвы в Хургаду, в ходе осмотра после приземления выявлено не было, сообщили журналистам в... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T20:34
2023-08-29T20:34
2023-08-29T20:34
происшествия
хургада
москва
аэрофлот
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Повреждений и неисправностей у самолета "Аэрофлота", летевшего из Москвы в Хургаду, в ходе осмотра после приземления выявлено не было, сообщили журналистам в пресс-службе авиакомпании. Ранее о случае с самолетом "Аэрофлота" в Хургаде сообщили некоторые авиационные телеграм-каналы. "При посадке рейса SU422 Москва - Хургада за 28.08.2023 на этапе пробега самолета по взлетно-посадочной полосе экипаж выполнил стандартные действия при управлении воздушным судном, предусмотренные в случае невключения реверса одного из двигателей. Экипаж в штатном режиме завершил пробег и самостоятельно зарулил на место стоянки. Послеполетный осмотр не выявил каких-либо повреждений и неисправностей", - сообщили в "Аэрофлоте".Дополнительно, рассказали в авиакомпании, был выполнен контрольный тест работы створок реверса, который подтвердил их штатную работу. "Воздушное судно в штатном режиме выполнило обратный рейс из Хургады в Москву. Авиакомпания считает нужным отметить, что подобные публикации имеют под собой цель намеренной дискредитации деятельности авиакомпании и уровня безопасности в гражданской авиации России", - добавили в "Аэрофлоте".
https://ria.ru/20230610/reys-1877436488.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, хургада, москва, аэрофлот
Происшествия, Хургада, Москва, Аэрофлот
"Аэрофлот": повреждений и неисправностей у самолета в Хургаде не было
Повреждений и неисправностей у самолета "Аэрофлота" в Хургаде выявлено не было