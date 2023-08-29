https://ria.ru/20230829/aeroflot-1892989445.html

"Аэрофлот" во втором квартале получил 2,3 млрд рублей операционной прибыли

"Аэрофлот" во втором квартале получил 2,3 млрд рублей операционной прибыли - РИА Новости, 29.08.2023

"Аэрофлот" во втором квартале получил 2,3 млрд рублей операционной прибыли

Группа "Аэрофлот" по итогам второго квартала 2023 года получила 2,3 миллиарда рублей операционной прибыли. РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T18:16

2023-08-29T18:16

2023-08-29T18:16

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МОСКВА, 29 авг – пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Группа "Аэрофлот" по итогам второго квартала 2023 года получила 2,3 миллиарда рублей операционной прибыли. "Во втором квартале нам удалось вывести Группу на операционную прибыль в размере 2 362 миллиона рублей. При этом сравнивая результаты отчетного периода с прошлым годом необходимо учитывать, что со второго квартала 2023 года Группа "Аэрофлот" не получает субсидии для возмещения операционных расходов, которые значительно поддержали показатели операционной прибыли и EBITDA во втором квартале 2022 года. Всего в рамках отраслевой поддержки во втором квартале прошлого года Группа "Аэрофлот" получила 21 003 миллиона рублей. Поэтому не будет преувеличением сказать, что Группе удалось добиться значительного улучшения органических финансовых показателей в первом полугодии и втором квартале по сравнению с прошлым годом", - приводятся в сообщении слова первого замдиректора компании Андрея Чиханчина. Во втором квартале 2023 года выручка от пассажирских перевозок достигла 129 835 миллионов рублей, увеличившись на 73,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост доходов показали и другие сегменты деятельности, в результате общая выручка во втором квартале составила 139 697 миллионов рублей, увеличившись на 72,2%. Благодаря росту операционных показателей в 2023 году Группе удалось достичь значительного улучшения финансовых показателей по сравнению с первым полугодием 2022 года. Консолидированная выручка достигла 252 176 миллионов рублей, увеличившись на 39,7%, что опережает темп роста операционных расходов, которые увеличивались в основном под влиянием расширения операций. Показатель EBITDA превысил уровень первого полугодия прошлого года и составил 66 214 миллионов рублей. "Аэрофлот" отдельно акцентировал внимание на росте аэропортовое обслуживание и беспрецедентном росте стоимости топлива "Расходы на авиационное топливо в первом полугодии 2023 года увеличились на 32,2% (или 21 926 миллионов рублей) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 90 047 миллионов рублей. Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза.

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы