https://ria.ru/20230829/aeroflot-1892978969.html

Скорректированный убыток "Аэрофлота" за полгода составил 20,8 млрд рублей

Скорректированный убыток "Аэрофлота" за полгода составил 20,8 млрд рублей - РИА Новости, 29.08.2023

Скорректированный убыток "Аэрофлота" за полгода составил 20,8 млрд рублей

Чистый убыток "Аэрофлота" по МСФО в первом полугодии 2023 года составил 102 миллиарда рублей против 73,7 миллиарда рублей чистой прибыли год назад, а без учета... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T17:38

2023-08-29T17:38

2023-08-29T17:38

аэрофлот

россия

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Чистый убыток "Аэрофлота" по МСФО в первом полугодии 2023 года составил 102 миллиарда рублей против 73,7 миллиарда рублей чистой прибыли год назад, а без учета курсовой переоценки лизинговых обязательств - 20,8 миллиарда рублей, сообщила компания. "На финансовый результат значительное влияние оказывает изменение курса и необходимость курсовой переоценки лизинговых обязательств. ... В результате влияния ... факторов чистый убыток группы "Аэрофлот" за 6 месяцев 2023 года составил 102 000 миллиона рублей. При этом без учета курсовых переоценок скорректированный чистый убыток составил 20 083 миллиона рублей", - говорится в сообщении. Чистая прибыль "Аэрофлота" за первое полугодие 2022 года составила 73,7 миллиард рублей, скорректированный убыток за тот же период – 27,2 миллиарда рублей. Выручка группы выросла в январе-июне текущего года на 39,7% и достигла 252,2 миллиарда рублей. В том числе выручка от регулярных пассажирских перевозок увеличилась на 49% - до 231,5 миллиарда рублей из-за роста пассажиропотока, от грузовых перевозок – на 14,7%, до 11 миллиардов рублей на фоне роста объема перевозок грузов и почты на 10,7%. Показатель EBITDA вырос на 6,8% и составил 66,2 миллиарда рублей. "Улучшение выручки, органических операционной рентабельности и EBITDA подтверждает, что "Аэрофлот" находится на верном пути, и мы ожидаем, что высокий сезон принесет положительный вклад в наши годовые показатели. Улучшение результатов компании остается ключевым приоритетом и фокусом менеджмента", - приводятся в сообщении слова первого замгендиректора по коммерции и финансам "Аэрофлота" Андрея Чиханчина. "Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В 2022 году "Аэрофлот" перевез 20,5 миллиона человек, с учетом авиакомпаний группы - 40,7 миллиона человек. Крупнейшим акционером "Аэрофлота" является Российская Федерация с пакетом 73,77%. В свободном обращении находится 25,03% обыкновенных акций.

https://ria.ru/20230829/aeroflot-1892844109.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

аэрофлот, россия