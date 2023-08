https://ria.ru/20230829/abba-1893035257.html

Вокалистка группы ABBA представит сольную песню

Шведская певица и участница группы ABBA Агнета Фельтског представит песню "Where Do We Go From Here?" в качестве сольной исполнительницы. РИА Новости, 29.08.2023

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Шведская певица и участница группы ABBA Агнета Фельтског представит песню "Where Do We Go From Here?" в качестве сольной исполнительницы. "Мировая премьера (песни) "Where Do We Go From Here?" на радио BBC 2... Включайтесь в четверг, 31 августа с 8.30 (по британскому летнему времени)", - написала Фельтског на своей странице в Instagram*.Газета Aftonbladet отметила, что Фельтског представит песню в качестве сольной исполнительницы.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

