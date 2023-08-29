https://ria.ru/20230829/abba-1893035257.html
Вокалистка группы ABBA представит сольную песню
Вокалистка группы ABBA представит сольную песню - РИА Новости, 29.08.2023
Вокалистка группы ABBA представит сольную песню
Шведская певица и участница группы ABBA Агнета Фельтског представит песню "Where Do We Go From Here?" в качестве сольной исполнительницы. РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T23:30
2023-08-29T23:30
2023-08-29T23:39
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Шведская певица и участница группы ABBA Агнета Фельтског представит песню "Where Do We Go From Here?" в качестве сольной исполнительницы. "Мировая премьера (песни) "Where Do We Go From Here?" на радио BBC 2... Включайтесь в четверг, 31 августа с 8.30 (по британскому летнему времени)", - написала Фельтског на своей странице в Instagram*.Газета Aftonbladet отметила, что Фельтског представит песню в качестве сольной исполнительницы.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20210908/abba-1748993595.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, abba, культура, новости культуры
Культура, Технологии, Россия, ABBA, Культура, Новости культуры
Вокалистка группы ABBA представит сольную песню
Шведская певица и вокалистка группы ABBA Фельтског представит сольную песню