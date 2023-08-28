https://ria.ru/20230828/zemletryasenie-1892799563.html

У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,1

У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,1 - РИА Новости, 28.08.2023

У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,1

Землетрясение магнитудой 7,1 зафиксировано у берегов Индонезии, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T23:48

2023-08-28T23:48

2023-08-28T23:48

в мире

индонезия

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 7,1 зафиксировано у берегов Индонезии, сообщает Геологическая служба США (USGS). Землетрясение произошло в 19.55 по времени UTC (22.55 мск) в 192,1 километра к югу от города Лабуан-Ломбок с населением 10 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 515,8 километра. Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.

https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html

индонезия

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в мире, индонезия