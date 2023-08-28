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У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,1
У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,1 - РИА Новости, 28.08.2023
У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,1
Землетрясение магнитудой 7,1 зафиксировано у берегов Индонезии, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T23:48
2023-08-28T23:48
2023-08-28T23:48
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индонезия
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 7,1 зафиксировано у берегов Индонезии, сообщает Геологическая служба США (USGS). Землетрясение произошло в 19.55 по времени UTC (22.55 мск) в 192,1 километра к югу от города Лабуан-Ломбок с населением 10 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 515,8 километра. Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.
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в мире, индонезия
У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,1
USGS: у берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,1