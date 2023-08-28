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Зеленский назвал приоритетом защиту энергетики на Украине
Зеленский назвал приоритетом защиту энергетики на Украине - РИА Новости, 28.08.2023
Зеленский назвал приоритетом защиту энергетики на Украине
Владимир Зеленский сообщил, что провел в понедельник заседание ставки, рассматривался в том числе вопрос защиты критической и энергетической инфраструктуры... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T18:11
2023-08-28T18:11
2023-08-28T18:11
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владимир зеленский
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МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Владимир Зеленский сообщил, что провел в понедельник заседание ставки, рассматривался в том числе вопрос защиты критической и энергетической инфраструктуры Украины предстоящей зимой. "Провел ставку, максимальное внимание к наступательным действиям и обеспечению фронта оружием, всем необходимым, реализация плана защиты критической, энергетической инфраструктуры. Подготовка к зиме. Разработка программы перехода на перспективные типы самолетов", - написал Зеленский в своем телеграм-канале. Он также добавил, что отчет по инспектированию военно-врачебных комиссий будет рассмотрен на следующем заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что предстоящая зима будет сложной для национальной энергосистемы.
https://ria.ru/20230828/zelenskiy-1892685450.html
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В мире, Украина, Владимир Зеленский, Денис Шмыгаль, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Специальная военная операция на Украине
Зеленский назвал приоритетом защиту энергетики на Украине
Зеленский назвал приоритетом защиту энергетической инфраструктуры на Украине