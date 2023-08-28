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Зеленский назвал приоритетом защиту энергетики на Украине - РИА Новости, 28.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:11 28.08.2023
https://ria.ru/20230828/zelenskiy-1892739737.html
Зеленский назвал приоритетом защиту энергетики на Украине
Зеленский назвал приоритетом защиту энергетики на Украине - РИА Новости, 28.08.2023
Зеленский назвал приоритетом защиту энергетики на Украине
Владимир Зеленский сообщил, что провел в понедельник заседание ставки, рассматривался в том числе вопрос защиты критической и энергетической инфраструктуры... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T18:11
2023-08-28T18:11
в мире
украина
владимир зеленский
денис шмыгаль
совет национальной безопасности и обороны украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Владимир Зеленский сообщил, что провел в понедельник заседание ставки, рассматривался в том числе вопрос защиты критической и энергетической инфраструктуры Украины предстоящей зимой. "Провел ставку, максимальное внимание к наступательным действиям и обеспечению фронта оружием, всем необходимым, реализация плана защиты критической, энергетической инфраструктуры. Подготовка к зиме. Разработка программы перехода на перспективные типы самолетов", - написал Зеленский в своем телеграм-канале. Он также добавил, что отчет по инспектированию военно-врачебных комиссий будет рассмотрен на следующем заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что предстоящая зима будет сложной для национальной энергосистемы.
https://ria.ru/20230828/zelenskiy-1892685450.html
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в мире, украина, владимир зеленский, денис шмыгаль, совет национальной безопасности и обороны украины
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Денис Шмыгаль, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Специальная военная операция на Украине
Зеленский назвал приоритетом защиту энергетики на Украине

Зеленский назвал приоритетом защиту энергетической инфраструктуры на Украине

© AP Photo / Carl CourtВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© AP Photo / Carl Court
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Владимир Зеленский сообщил, что провел в понедельник заседание ставки, рассматривался в том числе вопрос защиты критической и энергетической инфраструктуры Украины предстоящей зимой.
"Провел ставку, максимальное внимание к наступательным действиям и обеспечению фронта оружием, всем необходимым, реализация плана защиты критической, энергетической инфраструктуры. Подготовка к зиме. Разработка программы перехода на перспективные типы самолетов", - написал Зеленский в своем телеграм-канале.
Он также добавил, что отчет по инспектированию военно-врачебных комиссий будет рассмотрен на следующем заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что предстоящая зима будет сложной для национальной энергосистемы.
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
По-другому никак. Странное решение Зеленского вызвало шок в Сети
Вчера, 14:53
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийДенис ШмыгальСовет национальной безопасности и обороны Украины
 
 
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