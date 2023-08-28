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По-другому никак. Странное решение Зеленского вызвало шок в Сети - РИА Новости, 28.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:53 28.08.2023 (обновлено: 15:32 28.08.2023)
https://ria.ru/20230828/zelenskiy-1892685450.html
По-другому никак. Странное решение Зеленского вызвало шок в Сети
По-другому никак. Странное решение Зеленского вызвало шок в Сети - РИА Новости, 28.08.2023
По-другому никак. Странное решение Зеленского вызвало шок в Сети
Читатели китайского портала "Гуанча" высмеяли решение Владимира Зеленского усилить украинскую армию на фоне проблем с мобилизацией в стране. РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T14:53
2023-08-28T15:32
специальная военная операция на украине
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Читатели китайского портала "Гуанча" высмеяли решение Владимира Зеленского усилить украинскую армию на фоне проблем с мобилизацией в стране.Так, глава киевского режима отметил, что на следующей неделе состоится заседание Ставки Верховного главнокомандующего, где планируется принять решение об усилении ВСУ."Другими словами, они говорят, что будут ловить более сильных мужчин", — написал один из пользователей."После долгих боев они объявляют, что на следующей неделе будет принято решение об усилении украинской армии. Это выглядит очень странно, неужто прежде они просто развлекались?" — задался вопросом второй.&quot;Для этого придется переловить всех сильных украинцев и забрать их в армию. А сначала надо понять, как их схватить&quot;, — добавил третий."Зеленский хочет укрепить украинскую армию, что, в свою очередь, указывает на то, что ВСУ ослаблены", — поделился мнением еще один комментатор."Как он сможет это делать? Для усиления войск нужно выделять больше денег и получать больше оружия, а не речи толкать", — подчеркнул один из читателей."Такова актерская доля, по-другому никак", — с иронией отметил другой."Зеленскому нужно было сначала посчитать, сколько мужчин молодого и среднего возраста осталось в стране (исключая высокопоставленных чиновников и богатых людей), а он только и делает, что красуется перед камерами, чешет языком да разбрасывается угрозами. Актеришка несет своей стране одни лишь беды! Он должен иметь хотя бы какое-то представление о своих действиях и словах. Избрание Зеленского президентом — величайшая трагедия украинского народа", — резюмировали комментаторы.Накануне президент Украины заявил, что страна нарастила объемы производства оружия и боеприпасов, но этого пока недостаточно для удовлетворения потребностей ВСУ на передовой.Остальные комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230827/proval-1892470336.html
https://ria.ru/20230828/proval-1892590074.html
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украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, В мире

По-другому никак. Странное решение Зеленского вызвало шок в Сети

© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент Украины Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вильнюсе
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вильнюсе. Архивное фото
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Читатели китайского портала "Гуанча" высмеяли решение Владимира Зеленского усилить украинскую армию на фоне проблем с мобилизацией в стране.
Так, глава киевского режима отметил, что на следующей неделе состоится заседание Ставки Верховного главнокомандующего, где планируется принять решение об усилении ВСУ.
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите лидеров стран НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
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"Другими словами, они говорят, что будут ловить более сильных мужчин", — написал один из пользователей.
"После долгих боев они объявляют, что на следующей неделе будет принято решение об усилении украинской армии. Это выглядит очень странно, неужто прежде они просто развлекались?" — задался вопросом второй.
«

"Для этого придется переловить всех сильных украинцев и забрать их в армию. А сначала надо понять, как их схватить", — добавил третий.

"Зеленский хочет укрепить украинскую армию, что, в свою очередь, указывает на то, что ВСУ ослаблены", — поделился мнением еще один комментатор.
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"Как он сможет это делать? Для усиления войск нужно выделять больше денег и получать больше оружия, а не речи толкать", — подчеркнул один из читателей.
"Такова актерская доля, по-другому никак", — с иронией отметил другой.
"Зеленскому нужно было сначала посчитать, сколько мужчин молодого и среднего возраста осталось в стране (исключая высокопоставленных чиновников и богатых людей), а он только и делает, что красуется перед камерами, чешет языком да разбрасывается угрозами. Актеришка несет своей стране одни лишь беды! Он должен иметь хотя бы какое-то представление о своих действиях и словах. Избрание Зеленского президентом — величайшая трагедия украинского народа", — резюмировали комментаторы.
Накануне президент Украины заявил, что страна нарастила объемы производства оружия и боеприпасов, но этого пока недостаточно для удовлетворения потребностей ВСУ на передовой.
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