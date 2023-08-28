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По-другому никак. Странное решение Зеленского вызвало шок в Сети
По-другому никак. Странное решение Зеленского вызвало шок в Сети - РИА Новости, 28.08.2023
По-другому никак. Странное решение Зеленского вызвало шок в Сети
Читатели китайского портала "Гуанча" высмеяли решение Владимира Зеленского усилить украинскую армию на фоне проблем с мобилизацией в стране. РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T14:53
2023-08-28T14:53
2023-08-28T15:32
специальная военная операция на украине
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Читатели китайского портала "Гуанча" высмеяли решение Владимира Зеленского усилить украинскую армию на фоне проблем с мобилизацией в стране.Так, глава киевского режима отметил, что на следующей неделе состоится заседание Ставки Верховного главнокомандующего, где планируется принять решение об усилении ВСУ."Другими словами, они говорят, что будут ловить более сильных мужчин", — написал один из пользователей."После долгих боев они объявляют, что на следующей неделе будет принято решение об усилении украинской армии. Это выглядит очень странно, неужто прежде они просто развлекались?" — задался вопросом второй."Для этого придется переловить всех сильных украинцев и забрать их в армию. А сначала надо понять, как их схватить", — добавил третий."Зеленский хочет укрепить украинскую армию, что, в свою очередь, указывает на то, что ВСУ ослаблены", — поделился мнением еще один комментатор."Как он сможет это делать? Для усиления войск нужно выделять больше денег и получать больше оружия, а не речи толкать", — подчеркнул один из читателей."Такова актерская доля, по-другому никак", — с иронией отметил другой."Зеленскому нужно было сначала посчитать, сколько мужчин молодого и среднего возраста осталось в стране (исключая высокопоставленных чиновников и богатых людей), а он только и делает, что красуется перед камерами, чешет языком да разбрасывается угрозами. Актеришка несет своей стране одни лишь беды! Он должен иметь хотя бы какое-то представление о своих действиях и словах. Избрание Зеленского президентом — величайшая трагедия украинского народа", — резюмировали комментаторы.Накануне президент Украины заявил, что страна нарастила объемы производства оружия и боеприпасов, но этого пока недостаточно для удовлетворения потребностей ВСУ на передовой.Остальные комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
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украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, В мире
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости.
Читатели китайского портала "Гуанча
" высмеяли решение Владимира Зеленского усилить украинскую армию на фоне проблем с мобилизацией в стране.
Так, глава киевского режима отметил, что на следующей неделе состоится заседание Ставки Верховного главнокомандующего, где планируется принять решение об усилении ВСУ
.
Заканчивай. Зеленскому предрекли поражение после очередного провала ВСУ
"Другими словами, они говорят, что будут ловить более сильных мужчин", — написал один из пользователей.
"После долгих боев они объявляют, что на следующей неделе будет принято решение об усилении украинской армии. Это выглядит очень странно, неужто прежде они просто развлекались?" — задался вопросом второй.
«
"Для этого придется переловить всех сильных украинцев и забрать их в армию. А сначала надо понять, как их схватить", — добавил третий.
"Зеленский хочет укрепить украинскую армию, что, в свою очередь, указывает на то, что ВСУ ослаблены", — поделился мнением еще один комментатор.
Время вышло. Зеленскому предрекли провал после нового решения Запада
"Как он сможет это делать? Для усиления войск нужно выделять больше денег и получать больше оружия, а не речи толкать", — подчеркнул один из читателей.
"Такова актерская доля, по-другому никак", — с иронией отметил другой.
"Зеленскому нужно было сначала посчитать, сколько мужчин молодого и среднего возраста осталось в стране (исключая высокопоставленных чиновников и богатых людей), а он только и делает, что красуется перед камерами, чешет языком да разбрасывается угрозами. Актеришка несет своей стране одни лишь беды! Он должен иметь хотя бы какое-то представление о своих действиях и словах. Избрание Зеленского президентом — величайшая трагедия украинского народа", — резюмировали комментаторы.
Накануне президент Украины заявил, что страна нарастила объемы производства оружия и боеприпасов, но этого пока недостаточно для удовлетворения потребностей ВСУ на передовой.
Запад сливает Украину по афганскому сценарию Остальные комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>