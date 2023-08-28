https://ria.ru/20230828/zelenskiy-1892685450.html

По-другому никак. Странное решение Зеленского вызвало шок в Сети

По-другому никак. Странное решение Зеленского вызвало шок в Сети - РИА Новости, 28.08.2023

По-другому никак. Странное решение Зеленского вызвало шок в Сети

Читатели китайского портала "Гуанча" высмеяли решение Владимира Зеленского усилить украинскую армию на фоне проблем с мобилизацией в стране. РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T14:53

2023-08-28T14:53

2023-08-28T15:32

специальная военная операция на украине

украина

владимир зеленский

вооруженные силы украины

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883723864_0:0:2901:1633_1920x0_80_0_0_cd7a321ef0e24a63ec36a0284b5cf38a.jpg

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Читатели китайского портала "Гуанча" высмеяли решение Владимира Зеленского усилить украинскую армию на фоне проблем с мобилизацией в стране.Так, глава киевского режима отметил, что на следующей неделе состоится заседание Ставки Верховного главнокомандующего, где планируется принять решение об усилении ВСУ."Другими словами, они говорят, что будут ловить более сильных мужчин", — написал один из пользователей."После долгих боев они объявляют, что на следующей неделе будет принято решение об усилении украинской армии. Это выглядит очень странно, неужто прежде они просто развлекались?" — задался вопросом второй."Для этого придется переловить всех сильных украинцев и забрать их в армию. А сначала надо понять, как их схватить", — добавил третий."Зеленский хочет укрепить украинскую армию, что, в свою очередь, указывает на то, что ВСУ ослаблены", — поделился мнением еще один комментатор."Как он сможет это делать? Для усиления войск нужно выделять больше денег и получать больше оружия, а не речи толкать", — подчеркнул один из читателей."Такова актерская доля, по-другому никак", — с иронией отметил другой."Зеленскому нужно было сначала посчитать, сколько мужчин молодого и среднего возраста осталось в стране (исключая высокопоставленных чиновников и богатых людей), а он только и делает, что красуется перед камерами, чешет языком да разбрасывается угрозами. Актеришка несет своей стране одни лишь беды! Он должен иметь хотя бы какое-то представление о своих действиях и словах. Избрание Зеленского президентом — величайшая трагедия украинского народа", — резюмировали комментаторы.Накануне президент Украины заявил, что страна нарастила объемы производства оружия и боеприпасов, но этого пока недостаточно для удовлетворения потребностей ВСУ на передовой.Остальные комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230827/proval-1892470336.html

https://ria.ru/20230828/proval-1892590074.html

https://ria.ru/20230828/zapad-1892560050.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, в мире