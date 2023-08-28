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Историк космонавтики оценил затраты на повторение миссии "Луна-25" - РИА Новости, 28.08.2023
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Наука
 
06:05 28.08.2023
https://ria.ru/20230828/zatraty-1892594193.html
Историк космонавтики оценил затраты на повторение миссии "Луна-25"
Историк космонавтики оценил затраты на повторение миссии "Луна-25" - РИА Новости, 28.08.2023
Историк космонавтики оценил затраты на повторение миссии "Луна-25"
Затраты на повторное воспроизведение и отправку миссии автоматической межпланетной станции "Луна-25" могут составить порядка 4-5 миллиардов рублей, такое мнение РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T06:05
2023-08-28T06:05
наука
космос - риа наука
луна
александр железняков
роскосмос
юрий борисов (роскосмос)
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МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Затраты на повторное воспроизведение и отправку миссии автоматической межпланетной станции "Луна-25" могут составить порядка 4-5 миллиардов рублей, такое мнение в разговоре с РИА Новости высказал историк космонавтики Александр Железняков. "Я бы назвал цифру 4-5 миллиардов. Во-первых, учитывая, что уже разработано многое. Может быть, необходимо будет что-то подправить в свете работы над ошибками, но это уже будет не так принципиально", - сказал Железняков. Кроме того, срок создания второй такой станции будет меньше, чем понадобилось для постройки "Луны-25", поэтому существенно меньше будут накладные расходы, добавил историк космонавтики. В то же время он назвал свою оценку достаточно грубой. Железняков напомнил, что, по его расчётам, стоимость создания потерпевшей аварию "Луны-25" составила 12,6 миллиарда рублей. Станция "Луна-25", запущенная с космодрома Восточный 11 августа, из-за неправильной работы двигателя разбилась о поверхность Луны 19 августа. "Роскосмос" в конце прошлой недели сообщил, что в качестве одного из вариантов продолжения российской лунной программы может быть рассмотрена возможность повторения миссии по посадке на Южный полюс в 2025-2026 годах. Как уточнил гендиректор госкорпорации Юрий Борисов, функционал, не реализованный в ходе этой миссии, будет возложен на следующие лунные аппараты.
https://ria.ru/20230828/komissiya-1892589038.html
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космос - риа наука, луна, александр железняков, роскосмос, юрий борисов (роскосмос)
Наука, Космос - РИА Наука, Луна, Александр Железняков, Роскосмос, Юрий Борисов (Роскосмос)
Историк космонавтики оценил затраты на повторение миссии "Луна-25"

Эксперт: затраты на повторение миссии "Луна-25" будут до пяти миллиардов рублей

© Фото : РоскосмосФото станции "Луна-25"
Фото станции Луна-25 - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© Фото : Роскосмос
Фото станции "Луна-25". Архивное фото
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МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Затраты на повторное воспроизведение и отправку миссии автоматической межпланетной станции "Луна-25" могут составить порядка 4-5 миллиардов рублей, такое мнение в разговоре с РИА Новости высказал историк космонавтики Александр Железняков.
«
"Я бы назвал цифру 4-5 миллиардов. Во-первых, учитывая, что уже разработано многое. Может быть, необходимо будет что-то подправить в свете работы над ошибками, но это уже будет не так принципиально", - сказал Железняков.
Кроме того, срок создания второй такой станции будет меньше, чем понадобилось для постройки "Луны-25", поэтому существенно меньше будут накладные расходы, добавил историк космонавтики.
В то же время он назвал свою оценку достаточно грубой.
Железняков напомнил, что, по его расчётам, стоимость создания потерпевшей аварию "Луны-25" составила 12,6 миллиарда рублей.
Станция "Луна-25", запущенная с космодрома Восточный 11 августа, из-за неправильной работы двигателя разбилась о поверхность Луны 19 августа. "Роскосмос" в конце прошлой недели сообщил, что в качестве одного из вариантов продолжения российской лунной программы может быть рассмотрена возможность повторения миссии по посадке на Южный полюс в 2025-2026 годах. Как уточнил гендиректор госкорпорации Юрий Борисов, функционал, не реализованный в ходе этой миссии, будет возложен на следующие лунные аппараты.
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НаукаКосмос - РИА НаукаЛунаАлександр ЖелезняковРоскосмосЮрий Борисов (Роскосмос)
 
 
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