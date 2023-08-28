https://ria.ru/20230828/zatraty-1892594193.html

Историк космонавтики оценил затраты на повторение миссии "Луна-25"

Историк космонавтики оценил затраты на повторение миссии "Луна-25" - РИА Новости, 28.08.2023

Историк космонавтики оценил затраты на повторение миссии "Луна-25"

Затраты на повторное воспроизведение и отправку миссии автоматической межпланетной станции "Луна-25" могут составить порядка 4-5 миллиардов рублей, такое мнение РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T06:05

2023-08-28T06:05

2023-08-28T06:05

наука

космос - риа наука

луна

александр железняков

роскосмос

юрий борисов (роскосмос)

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МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Затраты на повторное воспроизведение и отправку миссии автоматической межпланетной станции "Луна-25" могут составить порядка 4-5 миллиардов рублей, такое мнение в разговоре с РИА Новости высказал историк космонавтики Александр Железняков. "Я бы назвал цифру 4-5 миллиардов. Во-первых, учитывая, что уже разработано многое. Может быть, необходимо будет что-то подправить в свете работы над ошибками, но это уже будет не так принципиально", - сказал Железняков. Кроме того, срок создания второй такой станции будет меньше, чем понадобилось для постройки "Луны-25", поэтому существенно меньше будут накладные расходы, добавил историк космонавтики. В то же время он назвал свою оценку достаточно грубой. Железняков напомнил, что, по его расчётам, стоимость создания потерпевшей аварию "Луны-25" составила 12,6 миллиарда рублей. Станция "Луна-25", запущенная с космодрома Восточный 11 августа, из-за неправильной работы двигателя разбилась о поверхность Луны 19 августа. "Роскосмос" в конце прошлой недели сообщил, что в качестве одного из вариантов продолжения российской лунной программы может быть рассмотрена возможность повторения миссии по посадке на Южный полюс в 2025-2026 годах. Как уточнил гендиректор госкорпорации Юрий Борисов, функционал, не реализованный в ходе этой миссии, будет возложен на следующие лунные аппараты.

https://ria.ru/20230828/komissiya-1892589038.html

луна

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

космос - риа наука, луна, александр железняков, роскосмос, юрий борисов (роскосмос)