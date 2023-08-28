https://ria.ru/20230828/zarplata-1892732323.html
Средняя зарплата в Ярославской области превысила 50 тысяч рублей
Средняя зарплата в Ярославской области превысила 50 тысяч рублей - РИА Новости, 28.08.2023
Средняя зарплата в Ярославской области превысила 50 тысяч рублей
Средняя заработная плата в Ярославской области по итогам I полугодия 2023 года превысила 50 тысяч рублей, сообщает правительство региона. РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T17:41
2023-08-28T17:41
2023-08-28T17:41
ярославская область
ярославская область
михаил евраев
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ЯРОСЛАВЛЬ, 28 авг – РИА Новости. Средняя заработная плата в Ярославской области по итогам I полугодия 2023 года превысила 50 тысяч рублей, сообщает правительство региона. "По итогам полугодия средняя зарплата жителей области составила 51 453 рубля, что на 15,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении. Губернатор Михаил Евраев подчеркнул, что одна из главных задач правительства Ярославской области – рост экономики и повышение уровня жизни в регионе. "Рост промышленного производства и других секторов экономики в регионе позитивно сказывается на росте заработной платы, а низкий уровень безработицы делает условия найма на работу более выгодными для соискателей. Я уверен, что по итогам года средняя зарплата по региону приблизится к 53 тысячам рублей", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства. По данным областного правительства, основанным на результатах мониторинга, в 2020 году средний заработок жителей региона составлял около 38 тысяч рублей, в 2021 году – порядка 41 тысячи рублей, в 2022 году – 47 тысяч рублей. Наибольшее число жителей региона работают в конкурентоспособных, наиболее оплачиваемых отраслях экономики. По словам главы региона, сохраняется стабильная ситуация в сфере занятости. За семь месяцев 2023 года уровень официально регистрируемой безработицы не изменился и составил на 1 августа 0,7%. Также, отмечает правительство области, в Ярославской области с начала года почти на 12 тысяч выросло число самозанятых. Всего в этом статусе в настоящее время работают 56 тысяч жителей региона. "Прирост самозанятых говорит о стабильной экономической ситуации в регионе. Самозанятость показала свою эффективность и удобство. Статус позволяет гражданам официально получать доходы, при этом уплачивая минимальные налоги", - отметил Михаил Евраев.
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ярославская область, михаил евраев
Ярославская область, Ярославская область, Михаил Евраев
Средняя зарплата в Ярославской области превысила 50 тысяч рублей
Власти: средняя зарплата в Ярославской области превысила 50 тысяч рублей
ЯРОСЛАВЛЬ, 28 авг – РИА Новости.
Средняя заработная плата в Ярославской области по итогам I полугодия 2023 года превысила 50 тысяч рублей, сообщает правительство
региона.
"По итогам полугодия средняя зарплата жителей области составила 51 453 рубля, что на 15,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении.
Губернатор Михаил Евраев
подчеркнул, что одна из главных задач правительства Ярославской области – рост экономики и повышение уровня жизни в регионе.
"Рост промышленного производства и других секторов экономики в регионе позитивно сказывается на росте заработной платы, а низкий уровень безработицы делает условия найма на работу более выгодными для соискателей. Я уверен, что по итогам года средняя зарплата по региону приблизится к 53 тысячам рублей", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.
По данным областного правительства, основанным на результатах мониторинга, в 2020 году средний заработок жителей региона составлял около 38 тысяч рублей, в 2021 году – порядка 41 тысячи рублей, в 2022 году – 47 тысяч рублей. Наибольшее число жителей региона работают в конкурентоспособных, наиболее оплачиваемых отраслях экономики.
По словам главы региона, сохраняется стабильная ситуация в сфере занятости. За семь месяцев 2023 года уровень официально регистрируемой безработицы не изменился и составил на 1 августа 0,7%. Также, отмечает правительство области, в Ярославской области с начала года почти на 12 тысяч выросло число самозанятых. Всего в этом статусе в настоящее время работают 56 тысяч жителей региона.
"Прирост самозанятых говорит о стабильной экономической ситуации в регионе. Самозанятость показала свою эффективность и удобство. Статус позволяет гражданам официально получать доходы, при этом уплачивая минимальные налоги", - отметил Михаил Евраев.
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