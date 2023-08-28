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Норвегия не связывалась с российским заповедником из-за ситуации с оленями

Норвегия не связывалась с российским заповедником из-за ситуации с оленями - РИА Новости, 28.08.2023

Норвегия не связывалась с российским заповедником из-за ситуации с оленями

Норвежский директорат по сельскому хозяйству ни разу не связывался с российским заповедником, который потребовал возместить ущерб из-за перешедших границу и... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T17:30

2023-08-28T17:30

2023-08-28T17:30

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МУРМАНСК, 28 авг – РИА Новости. Норвежский директорат по сельскому хозяйству ни разу не связывался с российским заповедником, который потребовал возместить ущерб из-за перешедших границу и съевших ягель на 47 миллионов крон (почти 420 миллионов рублей) норвежских оленей, о дате возможной встречи заповедник не уведомили, рассказала РИА Новости директор заповедника "Пасвик" Наталья Поликарпова. В июле Поликарпова сообщила агентству о том, что руководство особо охраняемой территории направило властям Норвегии письмо с просьбой компенсировать ущерб за незаконный выпас частных оленей, которые заходят на российскую особо охраняемую территорию и съедают ценный лишайник, в сумме 47 миллионов крон. Норвежский директорат по сельскому хозяйству в пресс-релизе на прошлой неделе сообщил, что на территорию Норвегии было возвращено 40 оленей, и их пришлось забить. Также в релизе шла речь о том, что в ближайшее время будет проведена встреча с российской стороной для обсуждения способа урегулирования конфликта. В российском заповеднике об этом не знают. "Нас не уведомили, никаких писем мы не получали, не звонили, не писали, факсов не присылали. Не связывались ни разу. Они (норвежцы) не могут указать точную дату, возможно, они связаны своим руководством, им запретили общаться. Нам никто ничего не запрещал. Выйдут ли они на связь с нами или нет, мы не знаем", - сказала Поликарпова. Что касается убоя оленей, которые были возвращены с норвежской территории, по мнению директора "Пасвика", делать из оленей-"перебежчиков" жертв, как минимум нелогично – они в любом случае выращиваются для получения мяса. "Олени - их (норвежских хозяйств - ред.) собственность, они могут с ней делать, что хотят. Они говорят, что забили, чтобы избежать возвращения оленей в Россию. Так можно сделать вывод, что эти 40 оленей – единственные в Норвегии, других нет, и другие не зайдут. Это смешно. Там сотни этих оленей, поэтому не исчезает риск перехода других групп оленей", - пояснила Поликарпова. Она подчеркивает, что все олени, которые переходят на территорию заповедника из Норвегии, являются домашними. "Если бы речь шла о диких животных, никто и слова бы не сказал. Но эти олени – основа бизнеса для хозяйств. Их разводят, олени приходят к нам, набирают массу, возвращаются в Норвегию, где из забивают и получают прибыль", - говорит директор заповедника. Территория заповедника "Пасвик" представляет собой узкую полосу, вытянутую на 44 километра вдоль государственной границы России и Норвегии. "Пасвик" является единственным в России заповедником, который полностью расположен в пограничной зоне. Уже много лет норвежские частные олени заходят на территорию заповедника через границу, которая пролегает по реке Паз – переплывают реку или переходят по льду – и пасутся на российской территории.

https://ria.ru/20230827/oleni-1892430172.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

норвегия, россия, в мире