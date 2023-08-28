https://ria.ru/20230828/zadolzhennost-1892594364.html
Число жалоб на задолженность по зарплате снизилось в 3,5 раза
Число жалоб на задолженность по зарплате снизилось в 3,5 раза - РИА Новости, 28.08.2023
Число жалоб на задолженность по зарплате снизилось в 3,5 раза
Число обращений в Роструд по вопросам задолженности заработной платы за первое полугодие 2023 года составило 4,6 тысячи, что в 3,5 раза меньше, чем за... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T06:09
2023-08-28T06:09
2023-08-28T06:09
общество
федеральная служба по труду и занятости (роструд)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155222/71/1552227191_0:478:2730:2014_1920x0_80_0_0_58dbcb79e9dcdad355babf2abc86fd6e.jpg
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Число обращений в Роструд по вопросам задолженности заработной платы за первое полугодие 2023 года составило 4,6 тысячи, что в 3,5 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роструда. "За первое полугодие этого года поступило порядка 4,6 тысячи таких обращений, это почти в 3,5 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении. Из общего числа обращений, поступающих в инспекции труда, число обращений по вопросам задолженности по заработной плате составляет около 5%, уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20230821/zarplata-1891176379.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155222/71/1552227191_1:0:2730:2047_1920x0_80_0_0_23a60211da9fe7a895d4b896fb476dfb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, федеральная служба по труду и занятости (роструд), россия
Общество, Федеральная служба по труду и занятости (Роструд), Россия
Число жалоб на задолженность по зарплате снизилось в 3,5 раза
Роструд: число жалоб на задолженность по зарплате снизилось в 3,5 раза
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Число обращений в Роструд по вопросам задолженности заработной платы за первое полугодие 2023 года составило 4,6 тысячи, что в 3,5 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роструда.
"За первое полугодие этого года поступило порядка 4,6 тысячи таких обращений, это почти в 3,5 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении.
Из общего числа обращений, поступающих в инспекции труда, число обращений по вопросам задолженности по заработной плате составляет около 5%, уточнили в ведомстве.
Названы регионы — лидеры по работникам с высокой зарплатой