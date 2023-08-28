https://ria.ru/20230828/zadolzhennost-1892594364.html

Число жалоб на задолженность по зарплате снизилось в 3,5 раза

Число жалоб на задолженность по зарплате снизилось в 3,5 раза - РИА Новости, 28.08.2023

Число жалоб на задолженность по зарплате снизилось в 3,5 раза

Число обращений в Роструд по вопросам задолженности заработной платы за первое полугодие 2023 года составило 4,6 тысячи, что в 3,5 раза меньше, чем за... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T06:09

2023-08-28T06:09

2023-08-28T06:09

общество

федеральная служба по труду и занятости (роструд)

россия

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Число обращений в Роструд по вопросам задолженности заработной платы за первое полугодие 2023 года составило 4,6 тысячи, что в 3,5 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роструда. "За первое полугодие этого года поступило порядка 4,6 тысячи таких обращений, это почти в 3,5 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении. Из общего числа обращений, поступающих в инспекции труда, число обращений по вопросам задолженности по заработной плате составляет около 5%, уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20230821/zarplata-1891176379.html

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общество, федеральная служба по труду и занятости (роструд), россия