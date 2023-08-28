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В США задержали вооруженного мужчину, из-за которого закрыли университет
В США задержали вооруженного мужчину, из-за которого закрыли университет - РИА Новости, 28.08.2023
В США задержали вооруженного мужчину, из-за которого закрыли университет
Правоохранители задержали вооруженного человека, из-за которого закрывали университет в американском штате Северная Каролина, сообщает портал Wralnews. РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T23:20
2023-08-28T23:20
2023-08-28T23:20
в мире
северная каролина
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ВАШИНГТОН, 28 авг - РИА Новости. Правоохранители задержали вооруженного человека, из-за которого закрывали университет в американском штате Северная Каролина, сообщает портал Wralnews. "Подозреваемый задержан. Полиция просит всех оставаться в укрытии до особых указаний", - информирует портал. Занятия в вузе отменили до конца дня. Как сообщалось ранее, университет закрыли из-за информации о вооруженном человеке на территории кампуса.
https://ria.ru/20230625/strelba-1880273796.html
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в мире, северная каролина
В мире, Северная Каролина
В США задержали вооруженного мужчину, из-за которого закрыли университет
Wralnews: в американском штате Северная Каролина задержали вооруженного мужчину