https://ria.ru/20230828/zaderzhanie-1892674808.html
В Швеции задержали мужчину, обвиняемого в шпионаже в пользу России
В Швеции задержали мужчину, обвиняемого в шпионаже в пользу России - РИА Новости, 28.08.2023
В Швеции задержали мужчину, обвиняемого в шпионаже в пользу России
Шведская прокуратура обвинила 60-летнего мужчину в "незаконной разведывательной деятельности против Швеции и иностранных государств", по данным шведских СМИ,... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T14:23
2023-08-28T14:23
2023-08-28T14:23
в мире
швеция
стокгольм (город)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/01/1848938378_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cd3ea6f93a2dbba06ebaf7515aea9f99.jpg
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Шведская прокуратура обвинила 60-летнего мужчину в "незаконной разведывательной деятельности против Швеции и иностранных государств", по данным шведских СМИ, подозреваемый якобы связан с российскими спецслужбами. "В понедельник, 28 августа, прокурор предъявляет обвинения по делу, в рамках которого мужчина в возрасте 60 лет задержан по подозрению в грубой незаконной разведывательной деятельности против Швеции и против иностранных держав", - говорится в сообщении прокуратуры Швеции. По данным ведомства, мужчина был арестован 22 ноября 2022 года в пригороде Стокгольма. Расследование дела провела Полиция безопасности Швеции под руководством прокуроров Отдела национальной безопасности. По данным газеты Aftonbladet, "60-летний русско-шведский мужчина" якобы работал на российские спецслужбы "в течение десяти лет". Издание пишет, что подозреваемый якобы "покупал технику и электронику для России", что "могло бы нанести ущерб безопасности Швеции и Соединенных Штатов". Газета пишет, что осенью прошлого года шведские спецслужбы обратили внимание на "супружескую пару из России". "Полиция безопасности заподозрила их в шпионаже в пользу иностранной державы в течение десяти лет... Пара ведет бизнес в Швеции по импорту и экспорту, среди прочего, электронных компонентов и промышленных технологий, с оборотом более 30 миллионов в год", - утверждается в сообщении издания. Отмечается, что с женщины сняты подозрения, в то время как мужчине предъявлены обвинения.
https://ria.ru/20230826/zaderzhanie-1892389322.html
швеция
стокгольм (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/01/1848938378_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3ab1566a7b0301df5149501395a66454.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, швеция, стокгольм (город)
В мире, Швеция, Стокгольм (город)
В Швеции задержали мужчину, обвиняемого в шпионаже в пользу России
В Швеции задержали 60-летнего мужчину по обвинению в шпионаже в пользу России
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Шведская прокуратура обвинила 60-летнего мужчину в "незаконной разведывательной деятельности против Швеции и иностранных государств", по данным шведских СМИ, подозреваемый якобы связан с российскими спецслужбами.
"В понедельник, 28 августа, прокурор предъявляет обвинения по делу, в рамках которого мужчина в возрасте 60 лет задержан по подозрению в грубой незаконной разведывательной деятельности против Швеции и против иностранных держав", - говорится в сообщении прокуратуры Швеции.
По данным ведомства, мужчина был арестован 22 ноября 2022 года в пригороде Стокгольма
. Расследование дела провела Полиция безопасности Швеции под руководством прокуроров Отдела национальной безопасности.
По данным газеты Aftonbladet, "60-летний русско-шведский мужчина" якобы работал на российские спецслужбы "в течение десяти лет". Издание пишет, что подозреваемый якобы "покупал технику и электронику для России", что "могло бы нанести ущерб безопасности Швеции и Соединенных Штатов".
Газета пишет, что осенью прошлого года шведские спецслужбы обратили внимание на "супружескую пару из России".
"Полиция безопасности заподозрила их в шпионаже в пользу иностранной державы в течение десяти лет... Пара ведет бизнес в Швеции по импорту и экспорту, среди прочего, электронных компонентов и промышленных технологий, с оборотом более 30 миллионов в год", - утверждается в сообщении издания.
Отмечается, что с женщины сняты подозрения, в то время как мужчине предъявлены обвинения.
СМИ: в аэропорту Бейрута задержали россиянина по подозрению в шпионаже