https://ria.ru/20230828/zaderzhanie-1892674808.html

В Швеции задержали мужчину, обвиняемого в шпионаже в пользу России

В Швеции задержали мужчину, обвиняемого в шпионаже в пользу России - РИА Новости, 28.08.2023

В Швеции задержали мужчину, обвиняемого в шпионаже в пользу России

Шведская прокуратура обвинила 60-летнего мужчину в "незаконной разведывательной деятельности против Швеции и иностранных государств", по данным шведских СМИ,... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T14:23

2023-08-28T14:23

2023-08-28T14:23

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швеция

стокгольм (город)

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Шведская прокуратура обвинила 60-летнего мужчину в "незаконной разведывательной деятельности против Швеции и иностранных государств", по данным шведских СМИ, подозреваемый якобы связан с российскими спецслужбами. "В понедельник, 28 августа, прокурор предъявляет обвинения по делу, в рамках которого мужчина в возрасте 60 лет задержан по подозрению в грубой незаконной разведывательной деятельности против Швеции и против иностранных держав", - говорится в сообщении прокуратуры Швеции. По данным ведомства, мужчина был арестован 22 ноября 2022 года в пригороде Стокгольма. Расследование дела провела Полиция безопасности Швеции под руководством прокуроров Отдела национальной безопасности. По данным газеты Aftonbladet, "60-летний русско-шведский мужчина" якобы работал на российские спецслужбы "в течение десяти лет". Издание пишет, что подозреваемый якобы "покупал технику и электронику для России", что "могло бы нанести ущерб безопасности Швеции и Соединенных Штатов". Газета пишет, что осенью прошлого года шведские спецслужбы обратили внимание на "супружескую пару из России". "Полиция безопасности заподозрила их в шпионаже в пользу иностранной державы в течение десяти лет... Пара ведет бизнес в Швеции по импорту и экспорту, среди прочего, электронных компонентов и промышленных технологий, с оборотом более 30 миллионов в год", - утверждается в сообщении издания. Отмечается, что с женщины сняты подозрения, в то время как мужчине предъявлены обвинения.

https://ria.ru/20230826/zaderzhanie-1892389322.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, швеция, стокгольм (город)