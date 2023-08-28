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В Швеции задержали мужчину, обвиняемого в шпионаже в пользу России - РИА Новости, 28.08.2023
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14:23 28.08.2023
https://ria.ru/20230828/zaderzhanie-1892674808.html
В Швеции задержали мужчину, обвиняемого в шпионаже в пользу России
В Швеции задержали мужчину, обвиняемого в шпионаже в пользу России - РИА Новости, 28.08.2023
В Швеции задержали мужчину, обвиняемого в шпионаже в пользу России
Шведская прокуратура обвинила 60-летнего мужчину в "незаконной разведывательной деятельности против Швеции и иностранных государств", по данным шведских СМИ,... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T14:23
2023-08-28T14:23
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Шведская прокуратура обвинила 60-летнего мужчину в "незаконной разведывательной деятельности против Швеции и иностранных государств", по данным шведских СМИ, подозреваемый якобы связан с российскими спецслужбами. "В понедельник, 28 августа, прокурор предъявляет обвинения по делу, в рамках которого мужчина в возрасте 60 лет задержан по подозрению в грубой незаконной разведывательной деятельности против Швеции и против иностранных держав", - говорится в сообщении прокуратуры Швеции. По данным ведомства, мужчина был арестован 22 ноября 2022 года в пригороде Стокгольма. Расследование дела провела Полиция безопасности Швеции под руководством прокуроров Отдела национальной безопасности. По данным газеты Aftonbladet, "60-летний русско-шведский мужчина" якобы работал на российские спецслужбы "в течение десяти лет". Издание пишет, что подозреваемый якобы "покупал технику и электронику для России", что "могло бы нанести ущерб безопасности Швеции и Соединенных Штатов". Газета пишет, что осенью прошлого года шведские спецслужбы обратили внимание на "супружескую пару из России". "Полиция безопасности заподозрила их в шпионаже в пользу иностранной державы в течение десяти лет... Пара ведет бизнес в Швеции по импорту и экспорту, среди прочего, электронных компонентов и промышленных технологий, с оборотом более 30 миллионов в год", - утверждается в сообщении издания. Отмечается, что с женщины сняты подозрения, в то время как мужчине предъявлены обвинения.
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60
в мире, швеция, стокгольм (город)
В мире, Швеция, Стокгольм (город)
В Швеции задержали мужчину, обвиняемого в шпионаже в пользу России

В Швеции задержали 60-летнего мужчину по обвинению в шпионаже в пользу России

© iStock.com / RichardALockФлаг Швеции
Флаг Швеции - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© iStock.com / RichardALock
Флаг Швеции . Архивное фото
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Шведская прокуратура обвинила 60-летнего мужчину в "незаконной разведывательной деятельности против Швеции и иностранных государств", по данным шведских СМИ, подозреваемый якобы связан с российскими спецслужбами.
"В понедельник, 28 августа, прокурор предъявляет обвинения по делу, в рамках которого мужчина в возрасте 60 лет задержан по подозрению в грубой незаконной разведывательной деятельности против Швеции и против иностранных держав", - говорится в сообщении прокуратуры Швеции.
По данным ведомства, мужчина был арестован 22 ноября 2022 года в пригороде Стокгольма. Расследование дела провела Полиция безопасности Швеции под руководством прокуроров Отдела национальной безопасности.
По данным газеты Aftonbladet, "60-летний русско-шведский мужчина" якобы работал на российские спецслужбы "в течение десяти лет". Издание пишет, что подозреваемый якобы "покупал технику и электронику для России", что "могло бы нанести ущерб безопасности Швеции и Соединенных Штатов".
Газета пишет, что осенью прошлого года шведские спецслужбы обратили внимание на "супружескую пару из России".
"Полиция безопасности заподозрила их в шпионаже в пользу иностранной державы в течение десяти лет... Пара ведет бизнес в Швеции по импорту и экспорту, среди прочего, электронных компонентов и промышленных технологий, с оборотом более 30 миллионов в год", - утверждается в сообщении издания.
Отмечается, что с женщины сняты подозрения, в то время как мужчине предъявлены обвинения.
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