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ВСУ при обстреле Ясиноватского района повредили административные здания

ВСУ при обстреле Ясиноватского района повредили административные здания - РИА Новости, 28.08.2023

ВСУ при обстреле Ясиноватского района повредили административные здания

Административные здания повреждены в Ясиноватском районе в ДНР из-за обстрела украинскими силами, сообщил мэр города Ясиноватая Дмитрий Шевченко в своем... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T19:00

2023-08-28T19:00

2023-08-28T19:02

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

ясиноватая

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 28 авг - РИА Новости. Административные здания повреждены в Ясиноватском районе в ДНР из-за обстрела украинскими силами, сообщил мэр города Ясиноватая Дмитрий Шевченко в своем телеграм-канале. "В результате очередного обстрела вооруженными формированиями населенного пункта Минеральное (Ясиноватский район) повреждения получили сельская администрация, почта, фельдшерско-акушерский пункт, дома частного сектора. Пострадавших нет", - сообщил Шевченко.

донецкая народная республика

ясиноватая

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донецкая народная республика, ясиноватая, вооруженные силы украины