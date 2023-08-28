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ВСУ при обстреле Ясиноватского района повредили административные здания
ВСУ при обстреле Ясиноватского района повредили административные здания - РИА Новости, 28.08.2023
ВСУ при обстреле Ясиноватского района повредили административные здания
Административные здания повреждены в Ясиноватском районе в ДНР из-за обстрела украинскими силами, сообщил мэр города Ясиноватая Дмитрий Шевченко в своем... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T19:00
2023-08-28T19:00
2023-08-28T19:02
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
ясиноватая
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 28 авг - РИА Новости. Административные здания повреждены в Ясиноватском районе в ДНР из-за обстрела украинскими силами, сообщил мэр города Ясиноватая Дмитрий Шевченко в своем телеграм-канале. "В результате очередного обстрела вооруженными формированиями населенного пункта Минеральное (Ясиноватский район) повреждения получили сельская администрация, почта, фельдшерско-акушерский пункт, дома частного сектора. Пострадавших нет", - сообщил Шевченко.
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донецкая народная республика, ясиноватая, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Ясиноватая, Вооруженные силы Украины
ВСУ при обстреле Ясиноватского района повредили административные здания
Шевченко: ВСУ при обстреле Ясиноватой повредили административные здания