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Губернатор ЯНАО завершил пятый "Честный маршрут" - РИА Новости, 28.08.2023
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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
16:24 28.08.2023
https://ria.ru/20230828/yanao-1892712950.html
Губернатор ЯНАО завершил пятый "Честный маршрут"
Губернатор ЯНАО завершил пятый "Честный маршрут" - РИА Новости, 28.08.2023
Губернатор ЯНАО завершил пятый "Честный маршрут"
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов завершил пятый "Честный маршрут" — поездку по региону, которую он совершает ежегодно,... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T16:24
2023-08-28T16:24
ямало-ненецкий автономный округ
дмитрий артюхов
lada vesta
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САЛЕХАРД, 28 авг — РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов завершил пятый "Честный маршрут" — поездку по региону, которую он совершает ежегодно, сообщила пресс-служба правительства региона. "Губернатор Ямала проехал почти полторы тысячи километров от Салехарда до Ноябрьска. В общей сложности за рулем отечественной Lada XRAY он провел 24 часа. Поездка заняла две недели, старт маршруту был дан 13 августа", — говорится в сообщении. В шести городах — Надыме, Новом Уренгое, Тарко-Сале, Муравленко, Губкинском и Ноябрьске — традиционно прошли открытые встречи с населением. За время поездки глава региона провел на сцене 11 часов, отвечая на вопросы жителей. Лично на встречи смогли прийти почти 5,5 тысячи северян. Каждая встреча транслировалась в прямом эфире на странице Артюхова в социальной сети "ВКонтакте". Во время трансляций жители в комментариях также присылали свои вопросы. На каждый из них будет дан ответ, отмечают власти. Всего за пять лет глава региона в рамках "Честного маршрута" провел 51 встречу с жителями, в которой приняли участие 15,5 тысячи человек, уточняет пресс-служба. Политолог, генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов сообщил РИА Новости, что за пять лет "Честный маршрут" стал очень популярен среди жителей: число участников офлайн и онлайн растет постоянно. "Это практика, которую высоко оценивает экспертное сообщество. Так, по версии Экспертного института социальных исследований, "Честный маршрут" вошел в топ-5 лучших региональных практик. "Честный маршрут" — фактор, который серьезно повлиял на укрепление имиджа Дмитрия Артюхова", — отметил политолог. По его словам, непрямые выборы главы ЯНАО — губернатора выбирает Заксобрание округа — это риск дистанцирования главы региона от местных проблем, снижения доверия и потери контроля над территорией. Стратегия Артюхова, в основе которой лежит ежегодная прямая коммуникация с жителями муниципалитетов в рамках "Честного маршрута", не только нивелировала этот риск, но и обеспечила рост доверия к губернатору. По итогам "Честного маршрута" неизменно фиксируется рост рейтинга главы региона.
https://ria.ru/20230825/yamal-1892278669.html
https://ria.ru/20230824/muravlenko-1892044247.html
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дмитрий артюхов, lada vesta
Ямало-Ненецкий автономный округ, Дмитрий Артюхов, Lada Vesta

Губернатор ЯНАО завершил пятый "Честный маршрут"

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкГубернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов
Читать ria.ru в
САЛЕХАРД, 28 авг — РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов завершил пятый "Честный маршрут" — поездку по региону, которую он совершает ежегодно, сообщила пресс-служба правительства региона.
"Губернатор Ямала проехал почти полторы тысячи километров от Салехарда до Ноябрьска. В общей сложности за рулем отечественной Lada XRAY он провел 24 часа. Поездка заняла две недели, старт маршруту был дан 13 августа", — говорится в сообщении.
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В шести городах — Надыме, Новом Уренгое, Тарко-Сале, Муравленко, Губкинском и Ноябрьске — традиционно прошли открытые встречи с населением. За время поездки глава региона провел на сцене 11 часов, отвечая на вопросы жителей. Лично на встречи смогли прийти почти 5,5 тысячи северян. Каждая встреча транслировалась в прямом эфире на странице Артюхова в социальной сети "ВКонтакте". Во время трансляций жители в комментариях также присылали свои вопросы. На каждый из них будет дан ответ, отмечают власти.
Всего за пять лет глава региона в рамках "Честного маршрута" провел 51 встречу с жителями, в которой приняли участие 15,5 тысячи человек, уточняет пресс-служба.
Политолог, генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов сообщил РИА Новости, что за пять лет "Честный маршрут" стал очень популярен среди жителей: число участников офлайн и онлайн растет постоянно.
"Это практика, которую высоко оценивает экспертное сообщество. Так, по версии Экспертного института социальных исследований, "Честный маршрут" вошел в топ-5 лучших региональных практик. "Честный маршрут" — фактор, который серьезно повлиял на укрепление имиджа Дмитрия Артюхова", — отметил политолог.
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По его словам, непрямые выборы главы ЯНАО — губернатора выбирает Заксобрание округа — это риск дистанцирования главы региона от местных проблем, снижения доверия и потери контроля над территорией. Стратегия Артюхова, в основе которой лежит ежегодная прямая коммуникация с жителями муниципалитетов в рамках "Честного маршрута", не только нивелировала этот риск, но и обеспечила рост доверия к губернатору. По итогам "Честного маршрута" неизменно фиксируется рост рейтинга главы региона.
 
Ямало-Ненецкий автономный округДмитрий АртюховLada Vesta
 
 
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