https://ria.ru/20230828/yanao-1892712950.html

Губернатор ЯНАО завершил пятый "Честный маршрут"

Губернатор ЯНАО завершил пятый "Честный маршрут" - РИА Новости, 28.08.2023

Губернатор ЯНАО завершил пятый "Честный маршрут"

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов завершил пятый "Честный маршрут" — поездку по региону, которую он совершает ежегодно,... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T16:24

2023-08-28T16:24

2023-08-28T16:24

ямало-ненецкий автономный округ

дмитрий артюхов

lada vesta

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735378707_0:69:2798:1643_1920x0_80_0_0_713337a909dce823310b093866135700.jpg

САЛЕХАРД, 28 авг — РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов завершил пятый "Честный маршрут" — поездку по региону, которую он совершает ежегодно, сообщила пресс-служба правительства региона. "Губернатор Ямала проехал почти полторы тысячи километров от Салехарда до Ноябрьска. В общей сложности за рулем отечественной Lada XRAY он провел 24 часа. Поездка заняла две недели, старт маршруту был дан 13 августа", — говорится в сообщении. В шести городах — Надыме, Новом Уренгое, Тарко-Сале, Муравленко, Губкинском и Ноябрьске — традиционно прошли открытые встречи с населением. За время поездки глава региона провел на сцене 11 часов, отвечая на вопросы жителей. Лично на встречи смогли прийти почти 5,5 тысячи северян. Каждая встреча транслировалась в прямом эфире на странице Артюхова в социальной сети "ВКонтакте". Во время трансляций жители в комментариях также присылали свои вопросы. На каждый из них будет дан ответ, отмечают власти. Всего за пять лет глава региона в рамках "Честного маршрута" провел 51 встречу с жителями, в которой приняли участие 15,5 тысячи человек, уточняет пресс-служба. Политолог, генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов сообщил РИА Новости, что за пять лет "Честный маршрут" стал очень популярен среди жителей: число участников офлайн и онлайн растет постоянно. "Это практика, которую высоко оценивает экспертное сообщество. Так, по версии Экспертного института социальных исследований, "Честный маршрут" вошел в топ-5 лучших региональных практик. "Честный маршрут" — фактор, который серьезно повлиял на укрепление имиджа Дмитрия Артюхова", — отметил политолог. По его словам, непрямые выборы главы ЯНАО — губернатора выбирает Заксобрание округа — это риск дистанцирования главы региона от местных проблем, снижения доверия и потери контроля над территорией. Стратегия Артюхова, в основе которой лежит ежегодная прямая коммуникация с жителями муниципалитетов в рамках "Честного маршрута", не только нивелировала этот риск, но и обеспечила рост доверия к губернатору. По итогам "Честного маршрута" неизменно фиксируется рост рейтинга главы региона.

https://ria.ru/20230825/yamal-1892278669.html

https://ria.ru/20230824/muravlenko-1892044247.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

дмитрий артюхов, lada vesta