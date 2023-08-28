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Додик назвал БРИКС альтернативой ЕС - РИА Новости, 28.08.2023
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19:52 28.08.2023
https://ria.ru/20230828/vstuplenie-1892775851.html
Додик назвал БРИКС альтернативой ЕС
Додик назвал БРИКС альтернативой ЕС - РИА Новости, 28.08.2023
Додик назвал БРИКС альтернативой ЕС
Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорад Додик предложил БиГ подать заявку на членство в БРИКС из-за сложностей со вступлением в ЕС, о... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T19:52
2023-08-28T19:52
в мире
брюссель
сербия
украина
шарль мишель
милорад додик
евросоюз
брикс
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БЕЛГРАД, 28 авг – РИА Новости. Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорад Додик предложил БиГ подать заявку на членство в БРИКС из-за сложностей со вступлением в ЕС, о чем сообщил в соцсетях. На озере Блед в Словении проходит ежегодный стратегический форум с участием руководства стран Западных Балкан и ЕС. Глава Евросовета Шарль Мишель подверг критике медлительность Евросоюза при принятии новых членов, в частности, балканских государств, призвал установить соответствующий график и быть готовым к новой волне расширения в 2030 году. БиГ на форуме представляет председатель совета министров (правительства) Боряна Кришто. "У ЕС есть альтернатива. С учетом того, что из Брюсселя выдвигаются всегда новые и неясные условия для приема в ЕС, считаю, что БиГ должна подать заявку на членство в БРИКС. Уверен, что была бы принята раньше, чем в ЕС. В ближайшие дни представители структур РС пошлют органам БиГ предложение рассмотреть эту инициативу", - написал Додик в соцсети Х (ранее Twitter). Премьер Сербии Ана Брнабич заявила в понедельник, что не уверена в возможности получения ее страной полноценного членства в Евросоюзе в 2030 году, согласно ожиданиям Брюсселя. Она отметила, что не хотела бы звучать как евроскептик и пессимист, но в последние два года, кроме получения Боснией и Герцеговиной статуса кандидата, страны региона не приблизились к членству в ЕС. Турция находится в статусе кандидата в ЕС с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет. Главы государств и правительств Евросоюза 23 июня 2022 года на саммите в Брюсселе одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила семь условий. Ожидается, что вопрос расширения Евросоюза будет обсуждаться на осеннем саммите Евросоюза.
https://ria.ru/20230825/briks-1892081995.html
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в мире, брюссель, сербия, украина, шарль мишель, милорад додик, евросоюз, брикс, евросовет, ана брнабич
В мире, Брюссель, Сербия, Украина, Шарль Мишель, Милорад Додик, Евросоюз, БРИКС, Евросовет, Ана Брнабич
Додик назвал БРИКС альтернативой ЕС

Додик предложил БиГ подать заявку в БРИКС и назвал группу альтернативой ЕС

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорад Додик
Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорад Додик. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 28 авг – РИА Новости. Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорад Додик предложил БиГ подать заявку на членство в БРИКС из-за сложностей со вступлением в ЕС, о чем сообщил в соцсетях.
На озере Блед в Словении проходит ежегодный стратегический форум с участием руководства стран Западных Балкан и ЕС. Глава Евросовета Шарль Мишель подверг критике медлительность Евросоюза при принятии новых членов, в частности, балканских государств, призвал установить соответствующий график и быть готовым к новой волне расширения в 2030 году. БиГ на форуме представляет председатель совета министров (правительства) Боряна Кришто.
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"У ЕС есть альтернатива. С учетом того, что из Брюсселя выдвигаются всегда новые и неясные условия для приема в ЕС, считаю, что БиГ должна подать заявку на членство в БРИКС. Уверен, что была бы принята раньше, чем в ЕС. В ближайшие дни представители структур РС пошлют органам БиГ предложение рассмотреть эту инициативу", - написал Додик в соцсети Х (ранее Twitter).
Премьер Сербии Ана Брнабич заявила в понедельник, что не уверена в возможности получения ее страной полноценного членства в Евросоюзе в 2030 году, согласно ожиданиям Брюсселя. Она отметила, что не хотела бы звучать как евроскептик и пессимист, но в последние два года, кроме получения Боснией и Герцеговиной статуса кандидата, страны региона не приблизились к членству в ЕС.
Турция находится в статусе кандидата в ЕС с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.
Главы государств и правительств Евросоюза 23 июня 2022 года на саммите в Брюсселе одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила семь условий.
Ожидается, что вопрос расширения Евросоюза будет обсуждаться на осеннем саммите Евросоюза.
Стела БРИКС - РИА Новости, 1920, 27.08.2023
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В миреБрюссельСербияУкраинаШарль МишельМилорад ДодикЕвросоюзБРИКСЕвросоветАна Брнабич
 
 
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