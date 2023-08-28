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Киев перебросил войска с восточного на южное направление, пишут СМИ - РИА Новости, 28.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:18 28.08.2023
https://ria.ru/20230828/voyska-1892634606.html
Киев перебросил войска с восточного на южное направление, пишут СМИ
Киев перебросил войска с восточного на южное направление, пишут СМИ - РИА Новости, 28.08.2023
Киев перебросил войска с восточного на южное направление, пишут СМИ
Киев все-таки перебросил некоторые подразделения с восточного на южное направление, пишет колумнист американской газеты Washington Post Дэвид Игнатиус. РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T12:18
2023-08-28T12:18
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
украина
запорожская область
азовское море
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Киев все-таки перебросил некоторые подразделения с восточного на южное направление, пишет колумнист американской газеты Washington Post Дэвид Игнатиус. Как сообщала ранее газета New York Times, западные военные считают, что наступление ВСУ на юге буксует из-за того, что слишком много их сил развернуто на востоке, и недавно смогли убедить их сосредоточиться на направлении главного удара. Владимир Зеленский позднее отвергал идею с переброской сил с востока для наступления на южное направление, заявив, что в этом случае Киев может потерять еще больше территорий. "Первоначально Украина уделяла равное внимание трем направлениям, вместо того, чтобы концентрироваться на главном ударе на южном направлении через Запорожье в сторону Азовского моря. Сообщается, что Украина отреагировала, наконец, переброской некоторых подразделений на юг из Бахмута (украинское название города Артемовск - ред.) и других районов на востоке", - пишет в своей колонке автор статьи. Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и в первую очередь запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала контрнаступления, за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники – 26 самолетов, девять вертолетов, 1831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley. Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Вашингтон начал поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.
https://ria.ru/20230823/ukraina-1891485027.html
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украина
запорожская область
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вооруженные силы украины, украина, запорожская область, азовское море
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Украина, Запорожская область, Азовское море
Киев перебросил войска с восточного на южное направление, пишут СМИ

Колумнист WP Игнатиус: ВСУ перебросили войска с восточного на южное направление

© AP Photo / LibkosУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Киев все-таки перебросил некоторые подразделения с восточного на южное направление, пишет колумнист американской газеты Washington Post Дэвид Игнатиус.
Как сообщала ранее газета New York Times, западные военные считают, что наступление ВСУ на юге буксует из-за того, что слишком много их сил развернуто на востоке, и недавно смогли убедить их сосредоточиться на направлении главного удара. Владимир Зеленский позднее отвергал идею с переброской сил с востока для наступления на южное направление, заявив, что в этом случае Киев может потерять еще больше территорий.
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"Первоначально Украина уделяла равное внимание трем направлениям, вместо того, чтобы концентрироваться на главном ударе на южном направлении через Запорожье в сторону Азовского моря. Сообщается, что Украина отреагировала, наконец, переброской некоторых подразделений на юг из Бахмута (украинское название города Артемовск - ред.) и других районов на востоке", - пишет в своей колонке автор статьи.
Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и в первую очередь запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала контрнаступления, за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники – 26 самолетов, девять вертолетов, 1831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley.
Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Вашингтон начал поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныУкраинаЗапорожская областьАзовское море
 
 
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