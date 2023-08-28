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Аграриям Приморья восполнят ущерб от паводка из федерального бюджета - РИА Новости, 28.08.2023
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07:48 28.08.2023
https://ria.ru/20230828/vospolnenie-1892596702.html
Аграриям Приморья восполнят ущерб от паводка из федерального бюджета
Аграриям Приморья восполнят ущерб от паводка из федерального бюджета - РИА Новости, 28.08.2023
Аграриям Приморья восполнят ущерб от паводка из федерального бюджета
Сельхозпроизводителям Приморского края компенсируют из федерального бюджета ущерб, нанесенный наводнением урожаю, кормам и материальным ресурсам, заявил министр РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T07:48
2023-08-28T07:48
приморский край
олег кожемяко
общество
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ВЛАДИВОСТОК, 28 авг - РИА Новости. Сельхозпроизводителям Приморского края компенсируют из федерального бюджета ущерб, нанесенный наводнением урожаю, кормам и материальным ресурсам, заявил министр сельского хозяйства региона Андрей Бронц. Ранее в правительстве Приморья заявили, что из-за затяжных дождей в регионе пострадало около 35 тысяч гектаров сельскохозяйственных культур, в том числе 21,5 тысячи гектаров сои и порядка 900 гектаров картофеля и овощей. По информации пресс-службы правительства края, ущерб нанесен более чем 320 хозяйствам. "В данный момент в крае действует режим ЧС федерального уровня. В течение 30 дней обрабатываем акты муниципальных комиссий по ущербу урожая, кормов и материальных ресурсов, чтобы с помощью федерального бюджета возместить убытки приморским сельхозпроизводителям", - приводится заявление министра сельского хозяйства в сообщении пресс-службы правительства края. В Приморье 23 и 25 августа прошли интенсивные осадки. Уровень воды в реках поднялся, образовались переливы через дороги, в населенных пунктах произошли многочисленные подтопления. О введении режима ЧС федерального уровня губернатор края Олег Кожемяко заявил в пятницу. Ранее регион также серьезно пострадал от тайфуна "Ханун" и полярного фронта, тогда подтопило тысячи домов, был введен региональный режим ЧС.
https://ria.ru/20230827/primore-1892506615.html
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приморский край, олег кожемяко, общество, россия
Приморский край, Олег Кожемяко, Общество, Россия
Аграриям Приморья восполнят ущерб от паводка из федерального бюджета

Минсельхоз: аграриям Приморья восполнят ущерб от паводка из федерального бюджета

© Фото : ГУ МЧС России по Приморскому краюНаводнение в Приморье
Наводнение в Приморье - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© Фото : ГУ МЧС России по Приморскому краю
Наводнение в Приморье. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 28 авг - РИА Новости. Сельхозпроизводителям Приморского края компенсируют из федерального бюджета ущерб, нанесенный наводнением урожаю, кормам и материальным ресурсам, заявил министр сельского хозяйства региона Андрей Бронц.
Ранее в правительстве Приморья заявили, что из-за затяжных дождей в регионе пострадало около 35 тысяч гектаров сельскохозяйственных культур, в том числе 21,5 тысячи гектаров сои и порядка 900 гектаров картофеля и овощей. По информации пресс-службы правительства края, ущерб нанесен более чем 320 хозяйствам.
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"В данный момент в крае действует режим ЧС федерального уровня. В течение 30 дней обрабатываем акты муниципальных комиссий по ущербу урожая, кормов и материальных ресурсов, чтобы с помощью федерального бюджета возместить убытки приморским сельхозпроизводителям", - приводится заявление министра сельского хозяйства в сообщении пресс-службы правительства края.
В Приморье 23 и 25 августа прошли интенсивные осадки. Уровень воды в реках поднялся, образовались переливы через дороги, в населенных пунктах произошли многочисленные подтопления. О введении режима ЧС федерального уровня губернатор края Олег Кожемяко заявил в пятницу. Ранее регион также серьезно пострадал от тайфуна "Ханун" и полярного фронта, тогда подтопило тысячи домов, был введен региональный режим ЧС.
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