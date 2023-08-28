https://ria.ru/20230828/vospolnenie-1892596702.html

Аграриям Приморья восполнят ущерб от паводка из федерального бюджета

Аграриям Приморья восполнят ущерб от паводка из федерального бюджета - РИА Новости, 28.08.2023

Аграриям Приморья восполнят ущерб от паводка из федерального бюджета

Сельхозпроизводителям Приморского края компенсируют из федерального бюджета ущерб, нанесенный наводнением урожаю, кормам и материальным ресурсам, заявил министр РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T07:48

2023-08-28T07:48

2023-08-28T07:48

приморский край

олег кожемяко

общество

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0c/1889677838_0:131:1280:851_1920x0_80_0_0_bfe59efdde6b42254197683bced95891.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 28 авг - РИА Новости. Сельхозпроизводителям Приморского края компенсируют из федерального бюджета ущерб, нанесенный наводнением урожаю, кормам и материальным ресурсам, заявил министр сельского хозяйства региона Андрей Бронц. Ранее в правительстве Приморья заявили, что из-за затяжных дождей в регионе пострадало около 35 тысяч гектаров сельскохозяйственных культур, в том числе 21,5 тысячи гектаров сои и порядка 900 гектаров картофеля и овощей. По информации пресс-службы правительства края, ущерб нанесен более чем 320 хозяйствам. "В данный момент в крае действует режим ЧС федерального уровня. В течение 30 дней обрабатываем акты муниципальных комиссий по ущербу урожая, кормов и материальных ресурсов, чтобы с помощью федерального бюджета возместить убытки приморским сельхозпроизводителям", - приводится заявление министра сельского хозяйства в сообщении пресс-службы правительства края. В Приморье 23 и 25 августа прошли интенсивные осадки. Уровень воды в реках поднялся, образовались переливы через дороги, в населенных пунктах произошли многочисленные подтопления. О введении режима ЧС федерального уровня губернатор края Олег Кожемяко заявил в пятницу. Ранее регион также серьезно пострадал от тайфуна "Ханун" и полярного фронта, тогда подтопило тысячи домов, был введен региональный режим ЧС.

https://ria.ru/20230827/primore-1892506615.html

https://ria.ru/20230827/primore-1892475743.html

приморский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

приморский край, олег кожемяко, общество, россия