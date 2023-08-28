Рейтинг@Mail.ru
Пользователи ВКонтакте рассказали, как относятся к курортному сбору - РИА Новости, 28.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:18 28.08.2023
https://ria.ru/20230828/vkontakte-1892622863.html
Пользователи ВКонтакте рассказали, как относятся к курортному сбору
Пользователи ВКонтакте рассказали, как относятся к курортному сбору - РИА Новости, 28.08.2023
Пользователи ВКонтакте рассказали, как относятся к курортному сбору
РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T11:18
2023-08-28T11:18
вконтакте
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/04/1862891857_0:191:3070:1918_1920x0_80_0_0_0da343d92b87539990a022908ab62e3e.jpg
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, как они относятся к курортному сбору. Варианты ответа были: против его введения; нужно ввести для всех туристов; нужно ввести только для иностранных туристов; мне все равно.В итоге большинство подписчиков ответило, что они против введения курортного сбора в России. Так проголосовало около 42% подписчиков. При этом почти 39% опрошенных считают, что курортный сбор нужно взимать только с иностранных туристов.Лишь 7% подписчиков ответили, что они поддерживают введение курортного сбора в регионах России, а 11% ответили, что им все равно.В комментариях пользователи отметили, что они поддержат введение курортного сбора при условии, что вырученные средства пойдут на развитие и благоустройство городов.Ранее президент России Владимир Путин поручил к 15 декабря дать право регионам России вводить курортный сбор. В РСТ предложили освободить от него многодетные семьи и военнослужащих.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/04/1862891857_0:262:2380:2047_1920x0_80_0_0_71c9851ee0d1cb54ce27126985b5027b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вконтакте
ВКонтакте

Пользователи ВКонтакте рассказали, как относятся к курортному сбору

© iStock.com / PixelsEffectДевушка во время заселения в отель
Девушка во время заселения в отель - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© iStock.com / PixelsEffect
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.
На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, как они относятся к курортному сбору. Варианты ответа были: против его введения; нужно ввести для всех туристов; нужно ввести только для иностранных туристов; мне все равно.
В итоге большинство подписчиков ответило, что они против введения курортного сбора в России. Так проголосовало около 42% подписчиков. При этом почти 39% опрошенных считают, что курортный сбор нужно взимать только с иностранных туристов.
Лишь 7% подписчиков ответили, что они поддерживают введение курортного сбора в регионах России, а 11% ответили, что им все равно.

В комментариях пользователи отметили, что они поддержат введение курортного сбора при условии, что вырученные средства пойдут на развитие и благоустройство городов.

Ранее президент России Владимир Путин поручил к 15 декабря дать право регионам России вводить курортный сбор. В РСТ предложили освободить от него многодетные семьи и военнослужащих.
 
ВКонтакте
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала