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Пользователи ВКонтакте рассказали, как относятся к курортному сбору

Пользователи ВКонтакте рассказали, как относятся к курортному сбору - РИА Новости, 28.08.2023

Пользователи ВКонтакте рассказали, как относятся к курортному сбору

РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T11:18

2023-08-28T11:18

2023-08-28T11:18

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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, как они относятся к курортному сбору. Варианты ответа были: против его введения; нужно ввести для всех туристов; нужно ввести только для иностранных туристов; мне все равно.В итоге большинство подписчиков ответило, что они против введения курортного сбора в России. Так проголосовало около 42% подписчиков. При этом почти 39% опрошенных считают, что курортный сбор нужно взимать только с иностранных туристов.Лишь 7% подписчиков ответили, что они поддерживают введение курортного сбора в регионах России, а 11% ответили, что им все равно.В комментариях пользователи отметили, что они поддержат введение курортного сбора при условии, что вырученные средства пойдут на развитие и благоустройство городов.Ранее президент России Владимир Путин поручил к 15 декабря дать право регионам России вводить курортный сбор. В РСТ предложили освободить от него многодетные семьи и военнослужащих.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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