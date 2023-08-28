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Во Флориде упал пожарно-спасательный вертолет

Во Флориде упал пожарно-спасательный вертолет - РИА Новости, 28.08.2023

Во Флориде упал пожарно-спасательный вертолет

По меньшей мере два человека получили ранения при падении спасательного вертолета в американском штате Флорида, сообщила местная полиция. РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T18:08

2023-08-28T18:08

2023-08-28T18:08

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ВАШИНГТОН, 28 авг – РИА Новости. По меньшей мере два человека получили ранения при падении спасательного вертолета в американском штате Флорида, сообщила местная полиция. "В аварию попал пожарно-спасательный вертолет управления шерифа Броварда. Пожарно-спасательная служба Помпано-Бич доставила в близлежащую больницу двух человек", - говорится в сообщении бровардского шерифа. Помпано-Бич, где упал вертолет, расположен примерно в 60 километрах к северу от крупного города Майами. Телеканал ABC News со ссылкой на авиационные власти передает, что на борту находились три человека.

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флорида, майами, сша