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Во Флориде упал пожарно-спасательный вертолет - РИА Новости, 28.08.2023
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18:08 28.08.2023
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Во Флориде упал пожарно-спасательный вертолет
Во Флориде упал пожарно-спасательный вертолет - РИА Новости, 28.08.2023
Во Флориде упал пожарно-спасательный вертолет
По меньшей мере два человека получили ранения при падении спасательного вертолета в американском штате Флорида, сообщила местная полиция. РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T18:08
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ВАШИНГТОН, 28 авг – РИА Новости. По меньшей мере два человека получили ранения при падении спасательного вертолета в американском штате Флорида, сообщила местная полиция. "В аварию попал пожарно-спасательный вертолет управления шерифа Броварда. Пожарно-спасательная служба Помпано-Бич доставила в близлежащую больницу двух человек", - говорится в сообщении бровардского шерифа. Помпано-Бич, где упал вертолет, расположен примерно в 60 километрах к северу от крупного города Майами. Телеканал ABC News со ссылкой на авиационные власти передает, что на борту находились три человека.
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флорида, майами, сша
Флорида, Майами, США
Во Флориде упал пожарно-спасательный вертолет

Во Флориде при падении спасательного вертолета пострадали два человека

© Кадр видео очевидцаПадение спасательного вертолета в штате Флорида
Падение спасательного вертолета в штате Флорида
© Кадр видео очевидца
Падение спасательного вертолета в штате Флорида
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ВАШИНГТОН, 28 авг – РИА Новости. По меньшей мере два человека получили ранения при падении спасательного вертолета в американском штате Флорида, сообщила местная полиция.
"В аварию попал пожарно-спасательный вертолет управления шерифа Броварда. Пожарно-спасательная служба Помпано-Бич доставила в близлежащую больницу двух человек", - говорится в сообщении бровардского шерифа.
Помпано-Бич, где упал вертолет, расположен примерно в 60 километрах к северу от крупного города Майами.
Телеканал ABC News со ссылкой на авиационные власти передает, что на борту находились три человека.
 
ФлоридаМайамиСША
 
 
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