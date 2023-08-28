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ВСУ с начала конфликта выпустили два миллиона натовских снарядов, пишут СМИ - РИА Новости, 28.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:26 28.08.2023
https://ria.ru/20230828/ukraina-1892635978.html
ВСУ с начала конфликта выпустили два миллиона натовских снарядов, пишут СМИ
ВСУ с начала конфликта выпустили два миллиона натовских снарядов, пишут СМИ - РИА Новости, 28.08.2023
ВСУ с начала конфликта выпустили два миллиона натовских снарядов, пишут СМИ
Украинские войска с начала конфликта выпустили два миллиона снарядов калибром 155 миллиметров, практически израсходовав запасы западных стран, пишет колумнист... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T12:26
2023-08-28T12:26
специальная военная операция на украине
украина
сша
нато
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Украинские войска с начала конфликта выпустили два миллиона снарядов калибром 155 миллиметров, практически израсходовав запасы западных стран, пишет колумнист американской газеты Washington Post Дэвид Игнатиус, ссылаясь на оценки США. "Согласно одной из оценок США, с начала войны украинцы выпустили около 2 миллионов снарядов калибром 155 миллиметров, практически исчерпав западные запасы", - говорится в сообщении. Как сообщается в статье, американские военные уже давно полагают, что украинские войска ведут беспорядочный артиллерийский огонь, напрасно расходуя боеприпасы. По словам автора статьи, американские чиновники призывают Киев вместо этого сосредоточиться на ведении артиллерийских обстрелов по "наиболее важным целям". Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он указывал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230629/chudo-oruzhie-1880984339.html
https://ria.ru/20230828/zapad-1892560050.html
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украина, сша, нато
Специальная военная операция на Украине, Украина, США, НАТО
ВСУ с начала конфликта выпустили два миллиона натовских снарядов, пишут СМИ

WP: ВСУ израсходовали 2 млн натовских снарядов, истощив запасы Запада

© AP Photo / Matt Rourke155-мм гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США
155-мм гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© AP Photo / Matt Rourke
155-мм гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Украинские войска с начала конфликта выпустили два миллиона снарядов калибром 155 миллиметров, практически израсходовав запасы западных стран, пишет колумнист американской газеты Washington Post Дэвид Игнатиус, ссылаясь на оценки США.
«
"Согласно одной из оценок США, с начала войны украинцы выпустили около 2 миллионов снарядов калибром 155 миллиметров, практически исчерпав западные запасы", - говорится в сообщении.
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Как сообщается в статье, американские военные уже давно полагают, что украинские войска ведут беспорядочный артиллерийский огонь, напрасно расходуя боеприпасы.
По словам автора статьи, американские чиновники призывают Киев вместо этого сосредоточиться на ведении артиллерийских обстрелов по "наиболее важным целям".
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он указывал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Украинский военнослужащий перед снарядом от 155-миллиметровой гаубицы ТРФ-1 - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСШАНАТО
 
 
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