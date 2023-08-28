https://ria.ru/20230828/uklonisty-1892712064.html

В Виннице СБУ ликвидировала схему выдачи фальшивых справок уклонистам

В Виннице СБУ ликвидировала схему выдачи фальшивых справок уклонистам - РИА Новости, 28.08.2023

В Виннице СБУ ликвидировала схему выдачи фальшивых справок уклонистам

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) совместно с полицией ликвидировала в Виннице "бизнес" по оформлению фальшивых справок для военнообязанных, желающих РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T16:19

2023-08-28T16:19

2023-08-28T16:19

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) совместно с полицией ликвидировала в Виннице "бизнес" по оформлению фальшивых справок для военнообязанных, желающих уехать из страны, "бригада" состояла более чем из десятка человек под руководством сотрудника одной из клиник, сообщает СБУ. Выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет с Украины на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность, которая предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы. "Контрразведка Службы безопасности совместно с национальной полицией ликвидировала в Виннице масштабную схему нелегального выезда за границу граждан призывного возраста. Был задержан организатор схемы - чиновник местного лечебно-диагностического центра, который привлек к незаконной деятельности более 10 человек - в первую очередь чиновников областной военно-врачебной комиссии", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале СБУ. Отмечается, что организатор преступной схемы предлагал потенциальным призывникам избежать мобилизации и выехать за границу на основании фиктивных документов о непригодности к военной службе по состоянию здоровья. Стоимость "услуги" колебалась от 3 до 10 тысяч долларов в зависимости от сроков установления фальшивого диагноза и сложности процесса. После получения заказа подозреваемый обращался к сообщникам из военной медкомиссии, которые фальсифицировали медицинские выводы о состоянии здоровья "клиентов". Установлено более 200 эпизодов преступной деятельности. Организатор схемы задержан, ему предъявили обвинение в незаконной переправке граждан через границу, решается вопрос о возбуждении дела по статье о взятке. Подозреваемым грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

https://ria.ru/20230804/uklonisty-1888295806.html

https://ria.ru/20230826/vzyatka-1892454474.html

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в мире, винница, украина, служба безопасности украины