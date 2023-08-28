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В Калужской области мужчину осудят за убийство жены из арбалета
В Калужской области мужчину осудят за убийство жены из арбалета - РИА Новости, 28.08.2023
В Калужской области мужчину осудят за убийство жены из арбалета
Жителя Москвы будут судить в Калужской области за убийство жены из арбалета, приобретенного им специально с этой целью, сообщает СУСК России по региону. РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T16:50
2023-08-28T16:50
2023-08-28T16:50
происшествия
калужская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 28 авг – РИА Новости. Жителя Москвы будут судить в Калужской области за убийство жены из арбалета, приобретенного им специально с этой целью, сообщает СУСК России по региону. По данным СУСК, 13 июня 35-летний житель Москвы на машине направился с женой в Брянскую область. По дороге мужчина остановил автомобиль и выстрелил из арбалета ей в шею, а тело закопал в лесу на территории Барятинского района Калужской области. Спустя два дня он сообщил в полицию о пропаже супруги, но обмануть следователей не сумел. На мужчину завели дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство), Кировский районный суд Калужской области упрятал его в СИЗО, сообщало ведомство более двух месяцев назад. "В Калужской области завершено расследование в отношении жителя столицы, обвиняемого в убийстве своей жены. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит лишение свободы на срок до 15 лет", - говорится в релизе. Как выяснилось, супруги планировали расторжение брака. Мужчина в опубликованном СУСК видео заявил, что между ними был "долгоиграющий конфликт на семейной почве", он признал свою вину и раскаялся в содеянном. Представитель СУСК рассказала РИА Новости, что, по данным следствия, мужчина задумал убийство жены за два месяца до поездки и с этой целью купил арбалет. В пути женщина была за рулем, муж попросил ее остановить машину, чтобы сходить в туалет, затем достал арбалет, сел на заднее сиденье и выстрелил.
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происшествия, калужская область
Происшествия, Калужская область
В Калужской области мужчину осудят за убийство жены из арбалета
СК: в Калужской области мужчину осудят за убийство жены из арбалета
ЯРОСЛАВЛЬ, 28 авг – РИА Новости.
Жителя Москвы будут судить в Калужской области за убийство жены из арбалета, приобретенного им специально с этой целью, сообщает СУСК
России по региону.
По данным СУСК, 13 июня 35-летний житель Москвы на машине направился с женой в Брянскую область. По дороге мужчина остановил автомобиль и выстрелил из арбалета ей в шею, а тело закопал в лесу на территории Барятинского района Калужской области. Спустя два дня он сообщил в полицию о пропаже супруги, но обмануть следователей не сумел. На мужчину завели дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство), Кировский районный суд Калужской области упрятал его в СИЗО, сообщало ведомство более двух месяцев назад.
"В Калужской области завершено расследование в отношении жителя столицы, обвиняемого в убийстве своей жены. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит лишение свободы на срок до 15 лет", - говорится в релизе.
Как выяснилось, супруги планировали расторжение брака. Мужчина в опубликованном СУСК видео заявил, что между ними был "долгоиграющий конфликт на семейной почве", он признал свою вину и раскаялся в содеянном.
Представитель СУСК рассказала РИА Новости, что, по данным следствия, мужчина задумал убийство жены за два месяца до поездки и с этой целью купил арбалет. В пути женщина была за рулем, муж попросил ее остановить машину, чтобы сходить в туалет, затем достал арбалет, сел на заднее сиденье и выстрелил.
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