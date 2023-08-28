https://ria.ru/20230828/tyao-1892712285.html

Совбез России назвал размещение ТЯО в Белоруссии ответом на агрессию Запада

Совбез России назвал размещение ТЯО в Белоруссии ответом на агрессию Запада - РИА Новости, 28.08.2023

Совбез России назвал размещение ТЯО в Белоруссии ответом на агрессию Запада

Размещение российского тактического ядерного оружия (ТЯО) в Белоруссии стало ответом на агрессивное поведение Запада у рубежей Союзного государства, заявил... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T16:20

2023-08-28T16:20

2023-08-28T16:20

белоруссия

россия

совет безопасности рф

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Размещение российского тактического ядерного оружия (ТЯО) в Белоруссии стало ответом на агрессивное поведение Запада у рубежей Союзного государства, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Алексей Шевцов в интервью "Российской газете"."Агрессивное поведение западных соседей у рубежей Союзного государства вынудило нас принять ответные меры, в том числе разместить в Белоруссии российское тактическое ядерное оружие, увеличить боевой потенциал авиационной составляющей совместной региональной группировки войск", – сказал Шевцов.

https://ria.ru/20230706/tyao-1882547146.html

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белоруссия, россия, совет безопасности рф