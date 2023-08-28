https://ria.ru/20230828/tsentr-1892313746.html

Бизнес-центр появится в Тимирязевском районе Москвы в рамках программы КРТ

Бизнес-центр появится в Тимирязевском районе Москвы в рамках программы КРТ - РИА Новости, 28.08.2023

Бизнес-центр появится в Тимирязевском районе Москвы в рамках программы КРТ

Новый бизнес-центр возведут на месте недостроенного гаража-стоянки в Дмитровском проезде Москвы, городскими властями утвержден проект планировки территории... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T14:10

2023-08-28T14:10

2023-08-28T14:10

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Новый бизнес-центр возведут на месте недостроенного гаража-стоянки в Дмитровском проезде Москвы, городскими властями утвержден проект планировки территории общей площадью около 0,75 га, куда входит участок комплексного развития территории (КРТ), заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Столичный градоначальник Сергей Собянин ранее рассказал об утверждении проекта планировки территории у станции Дмитровская МЦД-2."В рамках программы КРТ в Тимирязевском районе на месте недостроенного пятиэтажного гаража-стоянки появится бизнес-центр класса А общей площадью 50 тыс. "квадратов" с подземной парковкой. Проект планировки территории, включающий в себя неэффективно используемый участок, уже утвержден. Инвестиции в развитие площадки оцениваются в 7 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект превысит 450 млн рублей. Проект даст городу свыше 3,5 тыс. рабочих мест", – отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.В свою очередь, глава московского департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что в данном административно-деловом комплексе будет представлена торговая галерея с панорамным остеклением, а также офисная башня в 23 этажа. Он уточнил, что комплекс будет включать расширенный инфраструктурный блок, площадь которого превысит 3 тыс. "квадратов". Там будут располагаться отделения банков, магазины, кафе, а также сервисные службы."Проектом планировки также предусмотрена реконструкция прилегающей улично-дорожной сети, включая строительство проезда к зданию. Также будет выполнена прокладка новых сетей и размещение необходимых объектов инженерной инфраструктуры", – цитирует пресс-служба слова Гамана.Вокруг участка, где будет проводиться КРТ, располагается жилая недвижимость. В данном районе ощущается нехватка современной деловой инфраструктуры, несмотря на то, что это место с высокой транспортной доступностью. Там примерно в 3 минутах ходьбы расположены станция метро "Дмитровская" Серпуховско-Тимирязевской линии, платформы МЦД-2 и будущая станция МЦД-1.В пресс-службе отметили, что благоустроенный пешеходный бульвар станет новой точкой притяжения для местных жителей. Он будет располагаться между бизнес-центром и торговой галереей.Как отметил гендиректор фирмы STONE, которая выступает девелопером проекта, Максим Гейзер, договор о КРТ был заключен в августе 2022 года. После утверждения проекта планировки компания приступила к разработке проектной документации. Он выразил уверенность, что объект сможет сбалансировать инфраструктуру в районе и включить ранее неэффективно используемую площадку в социальную и экономическую жизнь столицы.Кроме того, архитектурная концепция бизнес-центра также уже одобрена. Планируется, что он станет переходной точкой между современными высотными жилыми комплексами у станции московского метро "Дмитровская" и малоэтажной застройкой в районе.В рамках программы комплексного развития территорий в Москве создают многофункциональные кварталы. Там на месте бывших промзон и неэффективно используемых участков возводят комфортное жилье, дороги, а также всю необходимую инфраструктуру. На сегодняшний день в российской столице в разных стадиях реализации находится 188 проектов КРТ общей площадью порядка 2,45 тыс. га.Ранее Ефимов сообщил, что городские власти заключили договор с правообладателем участка на проведение КРТ, который неэффективно используется в Новой Москве. Площадь территории превышает 94 га, она располагается в поселении Краснопахорском.

https://ria.ru/20230825/efimov-1892083710.html

https://ria.ru/20230823/efimov-1891778129.html

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москва, владимир ефимов (правительство москвы)