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Заседание для официального предъявления обвинений Трампу пройдет 6 сентября - РИА Новости, 28.08.2023
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16:54 28.08.2023 (обновлено: 17:14 28.08.2023)
https://ria.ru/20230828/trump-1892719894.html
Заседание для официального предъявления обвинений Трампу пройдет 6 сентября
Заседание для официального предъявления обвинений Трампу пройдет 6 сентября - РИА Новости, 28.08.2023
Заседание для официального предъявления обвинений Трампу пройдет 6 сентября
Суд в штате Джорджия назначил на 6 сентября заседание, где экс-президенту США Дональду Трампу официально зачитают обвинения и дадут возможность дать на них... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T16:54
2023-08-28T17:14
джорджия
в мире
дональд трамп
сша
арест трампа
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ВАШИНГТОН, 28 авг – РИА Новости. Суд в штате Джорджия назначил на 6 сентября заседание, где экс-президенту США Дональду Трампу официально зачитают обвинения и дадут возможность дать на них ответ, следует из документа, опубликованного на сайте суда.В тот же день в суде появятся и остальные 18 фигурантов дела о попытке "рэкетирскими" методами переиграть в пользу Трампа результаты президентских выборов 2020 года.Трамп, который в прошлый четверг был взят в Джорджии под арест и практически сразу выпущен под залог в 200 тысяч долларов, настаивает на своей невиновности.Пока неясно, будет ли он лично участвовать в заседании или даст ответ на обвинения в письменном виде.
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джорджия, в мире, дональд трамп, сша, арест трампа
Джорджия, В мире, Дональд Трамп, США, Арест Трампа
Заседание для официального предъявления обвинений Трампу пройдет 6 сентября

Заседание для официального предъявления обвинений Трампу назначили на 6 сентября

© AP Photo / Charlie RiedelБывший президент США Дональд Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© AP Photo / Charlie Riedel
Бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 28 авг – РИА Новости. Суд в штате Джорджия назначил на 6 сентября заседание, где экс-президенту США Дональду Трампу официально зачитают обвинения и дадут возможность дать на них ответ, следует из документа, опубликованного на сайте суда.
В тот же день в суде появятся и остальные 18 фигурантов дела о попытке "рэкетирскими" методами переиграть в пользу Трампа результаты президентских выборов 2020 года.
Трамп, который в прошлый четверг был взят в Джорджии под арест и практически сразу выпущен под залог в 200 тысяч долларов, настаивает на своей невиновности.
Пока неясно, будет ли он лично участвовать в заседании или даст ответ на обвинения в письменном виде.
Официальное тюремное фото Трампа, так называемый магшот - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
Трамп рассказал, что испытал в тюрьме
25 августа, 15:57
 
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