https://ria.ru/20230828/trump-1892719894.html

Заседание для официального предъявления обвинений Трампу пройдет 6 сентября

Заседание для официального предъявления обвинений Трампу пройдет 6 сентября - РИА Новости, 28.08.2023

Заседание для официального предъявления обвинений Трампу пройдет 6 сентября

Суд в штате Джорджия назначил на 6 сентября заседание, где экс-президенту США Дональду Трампу официально зачитают обвинения и дадут возможность дать на них... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T16:54

2023-08-28T16:54

2023-08-28T17:14

джорджия

в мире

дональд трамп

сша

арест трампа

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ВАШИНГТОН, 28 авг – РИА Новости. Суд в штате Джорджия назначил на 6 сентября заседание, где экс-президенту США Дональду Трампу официально зачитают обвинения и дадут возможность дать на них ответ, следует из документа, опубликованного на сайте суда.В тот же день в суде появятся и остальные 18 фигурантов дела о попытке "рэкетирскими" методами переиграть в пользу Трампа результаты президентских выборов 2020 года.Трамп, который в прошлый четверг был взят в Джорджии под арест и практически сразу выпущен под залог в 200 тысяч долларов, настаивает на своей невиновности.Пока неясно, будет ли он лично участвовать в заседании или даст ответ на обвинения в письменном виде.

https://ria.ru/20230825/tramp-1892240930.html

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Ольга Фомченкова

джорджия, в мире, дональд трамп, сша, арест трампа