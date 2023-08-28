https://ria.ru/20230828/trump-1892719894.html
Заседание для официального предъявления обвинений Трампу пройдет 6 сентября
Заседание для официального предъявления обвинений Трампу пройдет 6 сентября - РИА Новости, 28.08.2023
Заседание для официального предъявления обвинений Трампу пройдет 6 сентября
Суд в штате Джорджия назначил на 6 сентября заседание, где экс-президенту США Дональду Трампу официально зачитают обвинения и дадут возможность дать на них... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T16:54
2023-08-28T16:54
2023-08-28T17:14
джорджия
в мире
дональд трамп
сша
арест трампа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888066145_0:133:3071:1860_1920x0_80_0_0_b3bfe4ad33250d9a059c71a33a398f58.jpg
ВАШИНГТОН, 28 авг – РИА Новости. Суд в штате Джорджия назначил на 6 сентября заседание, где экс-президенту США Дональду Трампу официально зачитают обвинения и дадут возможность дать на них ответ, следует из документа, опубликованного на сайте суда.В тот же день в суде появятся и остальные 18 фигурантов дела о попытке "рэкетирскими" методами переиграть в пользу Трампа результаты президентских выборов 2020 года.Трамп, который в прошлый четверг был взят в Джорджии под арест и практически сразу выпущен под залог в 200 тысяч долларов, настаивает на своей невиновности.Пока неясно, будет ли он лично участвовать в заседании или даст ответ на обвинения в письменном виде.
https://ria.ru/20230825/tramp-1892240930.html
джорджия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888066145_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_7dee0ac806cead23066da8464d5c94c4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джорджия, в мире, дональд трамп, сша, арест трампа
Джорджия, В мире, Дональд Трамп, США, Арест Трампа
Заседание для официального предъявления обвинений Трампу пройдет 6 сентября
Заседание для официального предъявления обвинений Трампу назначили на 6 сентября
ВАШИНГТОН, 28 авг – РИА Новости. Суд в штате Джорджия назначил на 6 сентября заседание, где экс-президенту США Дональду Трампу официально зачитают обвинения и дадут возможность дать на них ответ, следует из документа, опубликованного на сайте суда.
В тот же день в суде появятся и остальные 18 фигурантов дела о попытке "рэкетирскими" методами переиграть в пользу Трампа результаты президентских выборов 2020 года.
Трамп, который в прошлый четверг был взят в Джорджии под арест и практически сразу выпущен под залог в 200 тысяч долларов, настаивает на своей невиновности.
Пока неясно, будет ли он лично участвовать в заседании или даст ответ на обвинения в письменном виде.
Трамп рассказал, что испытал в тюрьме