https://ria.ru/20230828/trevoga-1892636285.html
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 28.08.2023
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Сумской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T12:28
2023-08-28T12:28
2023-08-28T12:28
специальная военная операция на украине
харьковская область
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сумская область
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Сумской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, сигнал тревоги в указанных регионах прозвучал практически одновременно - в 12.12 (совпадает с мск), Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
украина
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харьковская область, украина, в мире, сумская область
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Украина, В мире, Сумская область
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В Сумской и Харьковской областях Украины объявили воздушную тревогу