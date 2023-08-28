https://ria.ru/20230828/trevoga-1892636285.html

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 28.08.2023

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Сумской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T12:28

2023-08-28T12:28

2023-08-28T12:28

специальная военная операция на украине

харьковская область

украина

в мире

сумская область

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Сумской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, сигнал тревоги в указанных регионах прозвучал практически одновременно - в 12.12 (совпадает с мск), Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

украина

сумская область

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харьковская область, украина, в мире, сумская область