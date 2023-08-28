https://ria.ru/20230828/trevoga-1892591175.html

Еще в шести областях Украины объявили воздушную тревогу

Еще в шести областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 28.08.2023

Еще в шести областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Одесской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T04:16

2023-08-28T04:16

2023-08-28T04:16

специальная военная операция на украине

в мире

украина

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кировоградская область

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Одесской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, сигнал тревоги прозвучал в Одесской области с 03.54 (совпадает с мск), в Кировоградской области - в 03.57, и в остальных областях -с 04.01. Ранее воздушная тревога была объявлена с 03.38 в Днепропетровской и Николаевской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230828/obstrely-1892584610.html

украина

одесская область

кировоградская область

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в мире, украина, одесская область, кировоградская область, вооруженные силы рф