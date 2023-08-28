https://ria.ru/20230828/trekery-1892618706.html
Британские власти хотят выдавать нелегалам GPS-трекеры, сообщили СМИ
Британские власти хотят выдавать нелегалам GPS-трекеры, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.08.2023
Британские власти хотят выдавать нелегалам GPS-трекеры, сообщили СМИ
Власти Великобритании хотят помечать нелегальных мигрантов GPS-трекерами на фоне нехватки мест для их размещения, сообщает газета Times. РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T10:56
2023-08-28T10:56
2023-08-28T10:56
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Власти Великобритании хотят помечать нелегальных мигрантов GPS-трекерами на фоне нехватки мест для их размещения, сообщает газета Times. Как сообщает издание, власти имеют право задерживать и высылать мигрантов, прибывших в страну нелегально. Однако места содержания под стражей незаконных мигрантов рассчитаны только на 2,5 тысячи человек. При этом более 175 тысяч человек сейчас ожидают решения о предоставлении им убежища, что обходится налогоплательщикам почти в 4 миллиарда фунтов в год. В связи с этим чиновники ищут другие способы удостовериться в том, что тысячи нелегалов не смогут скрыться. "В соответствии с планами министерства внутренних дел по борьбе с нехваткой мест содержания, нелегально прибывшие в Британию мигранты могут быть снабжены GPS-трекерами для предотвращения укрывательства", - передает издание. Тем не менее некоторые чиновники полагают, что подобная мера будет сопряжена с огромными расходами и нехваткой трекеров. Нелегальные мигранты зачастую ищут любые возможности, чтобы пересечь Ла-Манш и оказаться в Великобритании, где их привлекает социальная программа, возможность получения статуса беженца и финансового пособия. В августе прошлого года в Британии было зарегистрировано самое большое количество ежемесячных нарушений границ с момента начала миграционных потоков в 2019 году - более 13,5 тысячи нелегалов пересекли Ла-Манш, чтобы попасть в страну. Общее число мигрантов, прибывших в Британию в 2022 году, превысило 45 тысяч человек.
https://ria.ru/20230815/es-1890096629.html
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великобритания, в мире, gps
Великобритания, В мире, GPS
Британские власти хотят выдавать нелегалам GPS-трекеры, сообщили СМИ
Times: в Британии хотят выдавать нелегалам трекеры из-за проблем с размещением
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости.
Власти Великобритании хотят помечать нелегальных мигрантов GPS-трекерами на фоне нехватки мест для их размещения, сообщает газета Times
.
Как сообщает издание, власти имеют право задерживать и высылать мигрантов, прибывших в страну нелегально. Однако места содержания под стражей незаконных мигрантов рассчитаны только на 2,5 тысячи человек. При этом более 175 тысяч человек сейчас ожидают решения о предоставлении им убежища, что обходится налогоплательщикам почти в 4 миллиарда фунтов в год.
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В связи с этим чиновники ищут другие способы удостовериться в том, что тысячи нелегалов не смогут скрыться.
"В соответствии с планами министерства внутренних дел по борьбе с нехваткой мест содержания, нелегально прибывшие в Британию мигранты могут быть снабжены GPS-трекерами для предотвращения укрывательства", - передает издание.
Тем не менее некоторые чиновники полагают, что подобная мера будет сопряжена с огромными расходами и нехваткой трекеров.
Нелегальные мигранты зачастую ищут любые возможности, чтобы пересечь Ла-Манш
и оказаться в Великобритании, где их привлекает социальная программа, возможность получения статуса беженца и финансового пособия. В августе прошлого года в Британии было зарегистрировано самое большое количество ежемесячных нарушений границ с момента начала миграционных потоков в 2019 году - более 13,5 тысячи нелегалов пересекли Ла-Манш, чтобы попасть в страну. Общее число мигрантов, прибывших в Британию в 2022 году, превысило 45 тысяч человек.
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