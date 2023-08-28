https://ria.ru/20230828/tovarooborot-1892594051.html
Товарооборот между Россией и Индией в первом полугодии вырос втрое
Товарооборот между Россией и Индией в первом полугодии вырос втрое - РИА Новости, 28.08.2023
Товарооборот между Россией и Индией в первом полугодии вырос втрое
Товарооборот России и Индии по итогам первого полугодия вырос в 2,9 раза - до 33,5 миллиарда долларов, следует из анализа РИА Новости данных индийского... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T06:04
2023-08-28T06:04
2023-08-28T11:59
россия
индия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1c/1892630526_0:318:3073:2047_1920x0_80_0_0_5d5d9f2b160160b0b760abc290755b9e.jpg
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Товарооборот России и Индии по итогам первого полугодия вырос в 2,9 раза - до 33,5 миллиарда долларов, следует из анализа РИА Новости данных индийского министерства торговли и промышленности. Импорт Индией российских товаров вырос в три раза — до 31,5 миллиарда долларов. Основной статьей закупок являются нефть и нефтепродукты — рост в первом полугодии в 4,4 раза, до 25,2 миллиарда долларов. Также в 1,4 раза подскочил импорт российских удобрений — до 1,3 миллиарда долларов, а алмазов — на 35%, до 616 миллионов долларов. Поставки в Россию индийской продукции увеличились в 1,7 раза — до 1,9 миллиарда долларов. Главной экспортной позицией остаются лекарства: их закупки выросли на 4,5%, до 184 миллионов долларов. Интересно, что резко выросли поставки ракообразных (в 2,4 раза) и табака (в 3 раза). В результате торговый дефицит Индии с Россией за первое полугодие расширился в 3,3 раза по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года — до 29,6 миллиарда долларов. Крупнейшим торговым партнером Индии в первом полугодии были США, хотя товарооборот между двумя странами снизился на 11% — до 59,4 миллиарда долларов. В топ-5 также входят Китай (-9%, 54,3 миллиарда долларов), ОАЭ (-7%, 38,8 миллиарда долларов), Россия и Саудовская Аравия (-11%, 24 миллиарда долларов). При этом в десятке основных торговых партнеров товарооборот с Индией не снизился лишь у России и Нидерландов (+31%, 15,3 миллиарда долларов).
https://ria.ru/20230815/vooruzhenie-1890207602.html
https://ria.ru/20230827/uran-1892479592.html
россия
индия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1c/1892630526_344:0:3073:2047_1920x0_80_0_0_4c52bdaedb8699516cb69c3f5292a394.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, индия, в мире
Товарооборот между Россией и Индией в первом полугодии вырос втрое
Товарооборот России и Индии в первом полугодии вырос до 33,5 миллиарда долларов
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Товарооборот России и Индии по итогам первого полугодия вырос в 2,9 раза - до 33,5 миллиарда долларов, следует из анализа РИА Новости данных индийского министерства торговли и промышленности.
Импорт Индией российских товаров вырос в три раза — до 31,5 миллиарда долларов. Основной статьей закупок являются нефть и нефтепродукты — рост в первом полугодии в 4,4 раза, до 25,2 миллиарда долларов. Также в 1,4 раза подскочил импорт российских удобрений — до 1,3 миллиарда долларов, а алмазов — на 35%, до 616 миллионов долларов.
Посол Индии рассказал о сотрудничестве с Россией в области вооружения
Поставки в Россию индийской продукции увеличились в 1,7 раза — до 1,9 миллиарда долларов. Главной экспортной позицией остаются лекарства: их закупки выросли на 4,5%, до 184 миллионов долларов. Интересно, что резко выросли поставки ракообразных (в 2,4 раза) и табака (в 3 раза).
В результате торговый дефицит Индии с Россией за первое полугодие расширился в 3,3 раза по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года — до 29,6 миллиарда долларов.
Крупнейшим торговым партнером Индии в первом полугодии были США
, хотя товарооборот между двумя странами снизился на 11% — до 59,4 миллиарда долларов. В топ-5 также входят Китай
(-9%, 54,3 миллиарда долларов), ОАЭ
(-7%, 38,8 миллиарда долларов), Россия и Саудовская Аравия
(-11%, 24 миллиарда долларов). При этом в десятке основных торговых партнеров товарооборот с Индией не снизился лишь у России и Нидерландов
(+31%, 15,3 миллиарда долларов).
Индия приобрела у России первую за четыре года партию урана