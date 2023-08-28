https://ria.ru/20230828/tovarooborot-1892594051.html

Товарооборот между Россией и Индией в первом полугодии вырос втрое

Товарооборот между Россией и Индией в первом полугодии вырос втрое - РИА Новости, 28.08.2023

Товарооборот между Россией и Индией в первом полугодии вырос втрое

Товарооборот России и Индии по итогам первого полугодия вырос в 2,9 раза - до 33,5 миллиарда долларов, следует из анализа РИА Новости данных индийского... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T06:04

2023-08-28T06:04

2023-08-28T11:59

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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Товарооборот России и Индии по итогам первого полугодия вырос в 2,9 раза - до 33,5 миллиарда долларов, следует из анализа РИА Новости данных индийского министерства торговли и промышленности. Импорт Индией российских товаров вырос в три раза — до 31,5 миллиарда долларов. Основной статьей закупок являются нефть и нефтепродукты — рост в первом полугодии в 4,4 раза, до 25,2 миллиарда долларов. Также в 1,4 раза подскочил импорт российских удобрений — до 1,3 миллиарда долларов, а алмазов — на 35%, до 616 миллионов долларов. Поставки в Россию индийской продукции увеличились в 1,7 раза — до 1,9 миллиарда долларов. Главной экспортной позицией остаются лекарства: их закупки выросли на 4,5%, до 184 миллионов долларов. Интересно, что резко выросли поставки ракообразных (в 2,4 раза) и табака (в 3 раза). В результате торговый дефицит Индии с Россией за первое полугодие расширился в 3,3 раза по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года — до 29,6 миллиарда долларов. Крупнейшим торговым партнером Индии в первом полугодии были США, хотя товарооборот между двумя странами снизился на 11% — до 59,4 миллиарда долларов. В топ-5 также входят Китай (-9%, 54,3 миллиарда долларов), ОАЭ (-7%, 38,8 миллиарда долларов), Россия и Саудовская Аравия (-11%, 24 миллиарда долларов). При этом в десятке основных торговых партнеров товарооборот с Индией не снизился лишь у России и Нидерландов (+31%, 15,3 миллиарда долларов).

https://ria.ru/20230815/vooruzhenie-1890207602.html

https://ria.ru/20230827/uran-1892479592.html

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