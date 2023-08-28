https://ria.ru/20230828/tekhnika-1892766433.html

Ростовские дорожники обновят технику с помощью льготного лизинга

Ростовские дорожники обновят технику с помощью льготного лизинга - РИА Новости, 28.08.2023

Ростовские дорожники обновят технику с помощью льготного лизинга

Дорожно-строительные компании Ростовской области планируют обновить парки техники с помощью льготного лизинга, сообщает правительство региона по итогам... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T19:05

2023-08-28T19:05

2023-08-28T19:05

ростовская область

ростовская область

белоруссия

китай

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 авг - РИА Новости. Дорожно-строительные компании Ростовской области планируют обновить парки техники с помощью льготного лизинга, сообщает правительство региона по итогам совещания на тему импортозамещения. "Для решения проблем импортозамещения на федеральном и областном уровне разработаны программы господдержки. Одна из них - обновление парка дорожно-строительной техники с использованием льготного лизинга", - говорится в сообщении. По словам заместителя гендиректора ООО "Автодор-Лизинг" Юрия Усова, с помощью данной программы возможна покупка техники иностранного производства, включая позиции, не имеющие российских аналогов, по льготной ставке 9,1% сроком до 36 месяцев при нулевом первоначальном взносе. Размер субсидируемого кредита - до 120 млрд рублей, срок – до 1 июля 2025 года. Отмечается, что правительством РФ предоставлена возможность строительным компаниям приобретать дорожно-строительную и коммунальную технику, заключая договоры лизинга на льготных условиях. Учитывая, что одним из основных приоритетов является импортозамещение, российскую технику можно приобрести со скидкой от 10 до 15%. В то же время ряд номенклатур не имеют российских аналогов, либо производятся в малом объеме. Проблему можно решить с помощью закупки техники из Беларуси и дружественных стран, например, из Китая. Здесь может помочь льготный лизинг. "На сегодняшний день с компанией "Автодор-Лизинг" обсуждается лимит финансирования в размере 500 миллионов рублей для нашей компании. Соответственно, в рамках этой суммы мы сможем покупать дорожно-строительную технику в лизинг", - приводятся в сообщении слова директора ООО "Т-Транс" Николая Селезнева. В компании "РостовАвтоДор" добавили, что налаживают поставки техники из Белоруссии и Китая, отметив важность ее обеспеченности запасными частями. "Льготный лизинг для предприятий - очень хорошая государственная поддержка. Я думаю, дорожно-транспортный комплекс Ростовской области готов активно обновляться. Номенклатура техники хорошая, мы познакомились с ней воочию, провели конструктивный разговор с коллегами", - резюмировал замгубернатора Ростовской области – министр транспорта Владимир Окунев.

https://ria.ru/20230825/usloviya-1892228432.html

https://ria.ru/20230828/zavod-1892708668.html

ростовская область

белоруссия

китай

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ростовская область, белоруссия, китай