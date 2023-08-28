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Бурятия передала в зону спецоперации партию военной техники
Бурятия передала в зону спецоперации партию военной техники - РИА Новости, 28.08.2023
Бурятия передала в зону спецоперации партию военной техники
Тепловизоры, рации и другую специальную технику передала Бурятия военным Курумканского района, находящимся в зоне специальной военной операции, сообщил глава... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T17:03
2023-08-28T17:03
2023-08-28T17:03
надежные люди
алексей цыденов
курумканский район
республика бурятия
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УЛАН-УДЭ, 28 авг – РИА Новости. Тепловизоры, рации и другую специальную технику передала Бурятия военным Курумканского района, находящимся в зоне специальной военной операции, сообщил глава республики Алексей Цыденов. "Военнослужащие из Курумканского района получили бензиновые генераторы, рации, ретрансляторы, тепловизоры, теплоизоляционные плащи и другие необходимые предметы. Бурятия регулярно обеспечивает воинские соединения необходимым спецснаряжением", - написал Цыденов в своем Telegram-канале. По его словам, власти выделили более 2,7 миллиарда рублей из республиканского бюджета на приобретение экипировки, оборудования, транспорта, лекарственных препаратов и другого необходимого имущества, а также на денежные выплаты участникам спецоперации. Цыденов выразил благодарность жителям республики, бизнес-сообществу и общественным организациям за поддержку военнослужащих. "За счет добровольных взносов в республике собрано более 283 миллионов рублей, а также собрано и передано более 208 тонн гуманитарной помощи. Спасибо, земляки!", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20230828/gumpomosch-1892670729.html
курумканский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей цыденов, курумканский район, республика бурятия
Надежные люди, Алексей Цыденов, Курумканский район, Республика Бурятия
Бурятия передала в зону спецоперации партию военной техники
Цыденов: Бурятия передала бойцам СВО тепловизоры, рации и другую спецтехнику
УЛАН-УДЭ, 28 авг – РИА Новости. Тепловизоры, рации и другую специальную технику передала Бурятия военным Курумканского района, находящимся в зоне специальной военной операции, сообщил глава республики Алексей Цыденов.
"Военнослужащие из Курумканского района получили бензиновые генераторы, рации, ретрансляторы, тепловизоры, теплоизоляционные плащи и другие необходимые предметы. Бурятия регулярно обеспечивает воинские соединения необходимым спецснаряжением", - написал Цыденов в своем Telegram-канале.
По его словам, власти выделили более 2,7 миллиарда рублей из республиканского бюджета на приобретение экипировки, оборудования, транспорта, лекарственных препаратов и другого необходимого имущества, а также на денежные выплаты участникам спецоперации.
Цыденов выразил благодарность жителям республики, бизнес-сообществу и общественным организациям за поддержку военнослужащих.
"За счет добровольных взносов в республике собрано более 283 миллионов рублей, а также собрано и передано более 208 тонн гуманитарной помощи. Спасибо, земляки!", - подчеркнул он.
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