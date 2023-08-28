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Бурятия передала в зону спецоперации партию военной техники - РИА Новости, 28.08.2023
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Надежные люди
 
17:03 28.08.2023
https://ria.ru/20230828/tekhnika-1892721369.html
Бурятия передала в зону спецоперации партию военной техники
Бурятия передала в зону спецоперации партию военной техники - РИА Новости, 28.08.2023
Бурятия передала в зону спецоперации партию военной техники
Тепловизоры, рации и другую специальную технику передала Бурятия военным Курумканского района, находящимся в зоне специальной военной операции, сообщил глава... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T17:03
2023-08-28T17:03
надежные люди
алексей цыденов
курумканский район
республика бурятия
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УЛАН-УДЭ, 28 авг – РИА Новости. Тепловизоры, рации и другую специальную технику передала Бурятия военным Курумканского района, находящимся в зоне специальной военной операции, сообщил глава республики Алексей Цыденов. "Военнослужащие из Курумканского района получили бензиновые генераторы, рации, ретрансляторы, тепловизоры, теплоизоляционные плащи и другие необходимые предметы. Бурятия регулярно обеспечивает воинские соединения необходимым спецснаряжением", - написал Цыденов в своем Telegram-канале. По его словам, власти выделили более 2,7 миллиарда рублей из республиканского бюджета на приобретение экипировки, оборудования, транспорта, лекарственных препаратов и другого необходимого имущества, а также на денежные выплаты участникам спецоперации. Цыденов выразил благодарность жителям республики, бизнес-сообществу и общественным организациям за поддержку военнослужащих. "За счет добровольных взносов в республике собрано более 283 миллионов рублей, а также собрано и передано более 208 тонн гуманитарной помощи. Спасибо, земляки!", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20230828/gumpomosch-1892670729.html
курумканский район
республика бурятия
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алексей цыденов, курумканский район, республика бурятия
Надежные люди, Алексей Цыденов, Курумканский район, Республика Бурятия
Бурятия передала в зону спецоперации партию военной техники

Цыденов: Бурятия передала бойцам СВО тепловизоры, рации и другую спецтехнику

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкБуква Z стекле машины
Буква Z стекле машины - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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УЛАН-УДЭ, 28 авг – РИА Новости. Тепловизоры, рации и другую специальную технику передала Бурятия военным Курумканского района, находящимся в зоне специальной военной операции, сообщил глава республики Алексей Цыденов.
"Военнослужащие из Курумканского района получили бензиновые генераторы, рации, ретрансляторы, тепловизоры, теплоизоляционные плащи и другие необходимые предметы. Бурятия регулярно обеспечивает воинские соединения необходимым спецснаряжением", - написал Цыденов в своем Telegram-канале.
По его словам, власти выделили более 2,7 миллиарда рублей из республиканского бюджета на приобретение экипировки, оборудования, транспорта, лекарственных препаратов и другого необходимого имущества, а также на денежные выплаты участникам спецоперации.
Цыденов выразил благодарность жителям республики, бизнес-сообществу и общественным организациям за поддержку военнослужащих.
"За счет добровольных взносов в республике собрано более 283 миллионов рублей, а также собрано и передано более 208 тонн гуманитарной помощи. Спасибо, земляки!", - подчеркнул он.
Отправка гуманитарного груза от жителей Пермского края участникам СВО - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
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Вчера, 14:31
 
Надежные людиАлексей ЦыденовКурумканский районРеспублика Бурятия
 
 
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