https://ria.ru/20230828/tekhnika-1892721369.html

Бурятия передала в зону спецоперации партию военной техники

Бурятия передала в зону спецоперации партию военной техники - РИА Новости, 28.08.2023

Бурятия передала в зону спецоперации партию военной техники

Тепловизоры, рации и другую специальную технику передала Бурятия военным Курумканского района, находящимся в зоне специальной военной операции, сообщил глава... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T17:03

2023-08-28T17:03

2023-08-28T17:03

надежные люди

алексей цыденов

курумканский район

республика бурятия

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УЛАН-УДЭ, 28 авг – РИА Новости. Тепловизоры, рации и другую специальную технику передала Бурятия военным Курумканского района, находящимся в зоне специальной военной операции, сообщил глава республики Алексей Цыденов. "Военнослужащие из Курумканского района получили бензиновые генераторы, рации, ретрансляторы, тепловизоры, теплоизоляционные плащи и другие необходимые предметы. Бурятия регулярно обеспечивает воинские соединения необходимым спецснаряжением", - написал Цыденов в своем Telegram-канале. По его словам, власти выделили более 2,7 миллиарда рублей из республиканского бюджета на приобретение экипировки, оборудования, транспорта, лекарственных препаратов и другого необходимого имущества, а также на денежные выплаты участникам спецоперации. Цыденов выразил благодарность жителям республики, бизнес-сообществу и общественным организациям за поддержку военнослужащих. "За счет добровольных взносов в республике собрано более 283 миллионов рублей, а также собрано и передано более 208 тонн гуманитарной помощи. Спасибо, земляки!", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20230828/gumpomosch-1892670729.html

курумканский район

республика бурятия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

алексей цыденов, курумканский район, республика бурятия