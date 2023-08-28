https://ria.ru/20230828/tamozhnya-1892670191.html
В Шереметьево у туриста изъяли часы за 4,5 миллиона рублей
В Шереметьево у туриста изъяли часы за 4,5 миллиона рублей - РИА Новости, 28.08.2023
В Шереметьево у туриста изъяли часы за 4,5 миллиона рублей
Незадекларированные швейцарские часы стоимостью 4,5 миллиона рублей обнаружили шереметьевские таможенники у 53-летнего россиянина, проходившего по "зеленому"... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T14:27
2023-08-28T14:27
2023-08-28T14:27
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стамбул
шереметьево (аэропорт)
федеральная таможенная служба (фтс россии)
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Незадекларированные швейцарские часы стоимостью 4,5 миллиона рублей обнаружили шереметьевские таможенники у 53-летнего россиянина, проходившего по "зеленому" коридору, сообщает пресс-служба ФТС.Турист прибыл из Стамбула. При досмотре чемодана инспекторы нашли фирменную упаковку для элитных наручных часов швейцарской марки Audemars Piguet и документы на них. После этого путешественник добровольно снял с руки дорогой аксессуар.Пассажир сообщил, что приобрел люксовое изделие в Лондоне за 42 тысячи фунтов стерлингов для личного пользования, о необходимости таможенного декларирования дорогостоящего товара не знал.Таможенная экспертиза установила, что корпус часов изготовлен из керамики и золота 750 пробы, а с лицевой и оборотной стороны покрыт сапфировым стеклом. Часовые метки и стрелки сделаны из розового золота.В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда ювелирных изделий из драгоценных металлов, относящихся к перечню стратегически важных товаров).
https://ria.ru/20230807/otpusk-1888530211.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, туристы, стамбул, шереметьево (аэропорт), федеральная таможенная служба (фтс россии)
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Стамбул, Шереметьево (аэропорт), Федеральная таможенная служба (ФТС России)
В Шереметьево у туриста изъяли часы за 4,5 миллиона рублей
В Шереметьево турист пытался ввезти часы стоимостью 4,5 миллиона рублей
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости
. Незадекларированные швейцарские часы стоимостью 4,5 миллиона рублей обнаружили шереметьевские таможенники у 53-летнего россиянина, проходившего по "зеленому" коридору, сообщает
пресс-служба ФТС.
Турист прибыл из Стамбула. При досмотре чемодана инспекторы нашли фирменную упаковку для элитных наручных часов швейцарской марки Audemars Piguet и документы на них. После этого путешественник добровольно снял с руки дорогой аксессуар.
Пассажир сообщил, что приобрел люксовое изделие в Лондоне за 42 тысячи фунтов стерлингов для личного пользования, о необходимости таможенного декларирования дорогостоящего товара не знал.
Таможенная экспертиза установила, что корпус часов изготовлен из керамики и золота 750 пробы, а с лицевой и оборотной стороны покрыт сапфировым стеклом. Часовые метки и стрелки сделаны из розового золота.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда ювелирных изделий из драгоценных металлов, относящихся к перечню стратегически важных товаров).
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