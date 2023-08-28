https://ria.ru/20230828/svo-1892694862.html
В Крыму задержали вандала, осквернившего монумент героям СВО
В Крыму задержали вандала, осквернившего монумент героям СВО - РИА Новости, 28.08.2023
В Крыму задержали вандала, осквернившего монумент героям СВО
В Крыму задержали вандала, осквернившего монумент, посвященный героям специальной военной операции, сообщает пресс-служба МВД республики. РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T15:27
2023-08-28T15:27
2023-08-28T15:30
специальная военная операция на украине
фсб
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1c/1892694101_0:141:2131:1340_1920x0_80_0_0_6ba86c9fef8ea5d7723017e9eedcd931.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости. В Крыму задержали вандала, осквернившего монумент, посвященный героям специальной военной операции, сообщает пресс-служба МВД республики. Операция проводилась совместно с сотрудниками ФСБ. "Установили личность и задержали молодого человека, допустившего действия, осквернившие монумент, посвященный героям Вооруженных сил Российской Федерации, принимающих участие в специальной военной операции", - говорится в сообщении. Задержанный свою вину признал и написал явку с повинной. В отношении 23-летнего жителя Бахчисарайского района возбуждено уголовное дело за вандализм. Ему грозит лишение свободы до трех лет.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1c/1892694101_321:0:2108:1340_1920x0_80_0_0_c1e3f901942ac34ffaba3c4a3b8677e1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фсб
Специальная военная операция на Украине, ФСБ
В Крыму задержали вандала, осквернившего монумент героям СВО
В Крыму задержали осквернившего монумент героям СВО вандала