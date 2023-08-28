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В Крыму задержали вандала, осквернившего монумент героям СВО - РИА Новости, 28.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:27 28.08.2023 (обновлено: 15:30 28.08.2023)
https://ria.ru/20230828/svo-1892694862.html
В Крыму задержали вандала, осквернившего монумент героям СВО
В Крыму задержали вандала, осквернившего монумент героям СВО - РИА Новости, 28.08.2023
В Крыму задержали вандала, осквернившего монумент героям СВО
В Крыму задержали вандала, осквернившего монумент, посвященный героям специальной военной операции, сообщает пресс-служба МВД республики. РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T15:27
2023-08-28T15:30
специальная военная операция на украине
фсб
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости. В Крыму задержали вандала, осквернившего монумент, посвященный героям специальной военной операции, сообщает пресс-служба МВД республики. Операция проводилась совместно с сотрудниками ФСБ. "Установили личность и задержали молодого человека, допустившего действия, осквернившие монумент, посвященный героям Вооруженных сил Российской Федерации, принимающих участие в специальной военной операции", - говорится в сообщении. Задержанный свою вину признал и написал явку с повинной. В отношении 23-летнего жителя Бахчисарайского района возбуждено уголовное дело за вандализм. Ему грозит лишение свободы до трех лет.
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фсб
Специальная военная операция на Украине, ФСБ
В Крыму задержали вандала, осквернившего монумент героям СВО

В Крыму задержали осквернившего монумент героям СВО вандала

© Пресс-служба МВД по Республике КрымМолодой человек, осквернивший монумент, посвященный героям СВО
Молодой человек, осквернивший монумент, посвященный героям СВО
© Пресс-служба МВД по Республике Крым
Молодой человек, осквернивший монумент, посвященный героям СВО
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости. В Крыму задержали вандала, осквернившего монумент, посвященный героям специальной военной операции, сообщает пресс-служба МВД республики.
Операция проводилась совместно с сотрудниками ФСБ.
"Установили личность и задержали молодого человека, допустившего действия, осквернившие монумент, посвященный героям Вооруженных сил Российской Федерации, принимающих участие в специальной военной операции", - говорится в сообщении.
Задержанный свою вину признал и написал явку с повинной. В отношении 23-летнего жителя Бахчисарайского района возбуждено уголовное дело за вандализм. Ему грозит лишение свободы до трех лет.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
14:17
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 28.08.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеФСБ
 
 
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