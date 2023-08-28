https://ria.ru/20230828/svo-1892694862.html

В Крыму задержали вандала, осквернившего монумент героям СВО

В Крыму задержали вандала, осквернившего монумент героям СВО - РИА Новости, 28.08.2023

В Крыму задержали вандала, осквернившего монумент героям СВО

В Крыму задержали вандала, осквернившего монумент, посвященный героям специальной военной операции, сообщает пресс-служба МВД республики. РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T15:27

2023-08-28T15:27

2023-08-28T15:30

специальная военная операция на украине

фсб

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости. В Крыму задержали вандала, осквернившего монумент, посвященный героям специальной военной операции, сообщает пресс-служба МВД республики. Операция проводилась совместно с сотрудниками ФСБ. "Установили личность и задержали молодого человека, допустившего действия, осквернившие монумент, посвященный героям Вооруженных сил Российской Федерации, принимающих участие в специальной военной операции", - говорится в сообщении. Задержанный свою вину признал и написал явку с повинной. В отношении 23-летнего жителя Бахчисарайского района возбуждено уголовное дело за вандализм. Ему грозит лишение свободы до трех лет.

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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