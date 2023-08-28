https://ria.ru/20230828/svo-1892693351.html

Более 10 тысяч омичей участвуют в СВО, заявил Хоценко на встрече с Путиным

Более 10 тысяч омичей участвуют в СВО, заявил Хоценко на встрече с Путиным - РИА Новости, 28.08.2023

Более 10 тысяч омичей участвуют в СВО, заявил Хоценко на встрече с Путиным

Более 10 тысяч жителей Омской области участвуют сегодня в специальной военной операции на Украине, рассказал врио губернатора Виталий Хоценко. РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T15:22

2023-08-28T15:22

2023-08-28T15:46

специальная военная операция на украине

общество

омская область

украина

россия

владимир путин

вячеслав гладков

виталий хоценко

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Более 10 тысяч жителей Омской области участвуют сегодня в специальной военной операции на Украине, рассказал врио губернатора Виталий Хоценко. Президент России Владимир Путин в понедельник провел рабочую встречу с Хоценко, в ходе которой врио главы области доложил о социально-экономической ситуации в регионе. "Владимир Владимирович, омичи очень патриотичные люди. У нас сегодня более 10 тысяч наших ребят участвуют в специальной военной операции - это и добровольцы, и ребята, кто по мобилизации пошел, и контрактники", - рассказал Хоценко. Он отметил, что власти области предусмотрели дополнительные выплаты находящимся на боевом слаживании. Помимо федеральных 195 тысяч рублей, доплачивается еще 250 тысяч рублей: 100 тысяч единовременно и 50 тысяч в течение трех месяцев. "Для чего мы это делаем? Для того, чтобы на слаживании зарплата была 200 тысяч, потому что там у них 50 сейчас у ребят, мы добавляем 50, получается 100, и вот эти наши 300 тысяч, если раскидываем на три месяца, получается по 200 тысяч", - пояснил Хоценко. Врио главы региона также рассказал, что 31 мая в области запустили фонд "Защитники Отечества", который за время работы отработал уже две тысячи запросов, а также создали межконфессиональный и межнациональный гуманитарный центр. "Там присутствуют от всех наших национальностей - у нас их много: и татары, и казахи, и украинцы, и белорусы, и русские - представители в этом центре, мы формируем грузы и отправляем практически каждую неделю в зону специальной военной операции. У нас склад есть свой в Луганске, комплектуем его – все, что необходимо для ребят", - сказал Хоценко. Он уточнил, что центр активно помогает Белгородской области, которая подвергается частым обстрелам, власти области находятся в постоянном контакте с белгородским губернатором Вячеславом Гладковым и стараются отправлять все необходимое.

https://ria.ru/20230714/zemlya-1884219406.html

https://ria.ru/20230828/spetsoperatsiya-1892614975.html

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россия

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общество, омская область, украина, россия, владимир путин, вячеслав гладков, виталий хоценко