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Более 10 тысяч омичей участвуют в СВО, заявил Хоценко на встрече с Путиным - РИА Новости, 28.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:22 28.08.2023 (обновлено: 15:46 28.08.2023)
https://ria.ru/20230828/svo-1892693351.html
Более 10 тысяч омичей участвуют в СВО, заявил Хоценко на встрече с Путиным
Более 10 тысяч омичей участвуют в СВО, заявил Хоценко на встрече с Путиным - РИА Новости, 28.08.2023
Более 10 тысяч омичей участвуют в СВО, заявил Хоценко на встрече с Путиным
Более 10 тысяч жителей Омской области участвуют сегодня в специальной военной операции на Украине, рассказал врио губернатора Виталий Хоценко. РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T15:22
2023-08-28T15:46
специальная военная операция на украине
общество
омская область
украина
россия
владимир путин
вячеслав гладков
виталий хоценко
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Более 10 тысяч жителей Омской области участвуют сегодня в специальной военной операции на Украине, рассказал врио губернатора Виталий Хоценко. Президент России Владимир Путин в понедельник провел рабочую встречу с Хоценко, в ходе которой врио главы области доложил о социально-экономической ситуации в регионе. "Владимир Владимирович, омичи очень патриотичные люди. У нас сегодня более 10 тысяч наших ребят участвуют в специальной военной операции - это и добровольцы, и ребята, кто по мобилизации пошел, и контрактники", - рассказал Хоценко. Он отметил, что власти области предусмотрели дополнительные выплаты находящимся на боевом слаживании. Помимо федеральных 195 тысяч рублей, доплачивается еще 250 тысяч рублей: 100 тысяч единовременно и 50 тысяч в течение трех месяцев. "Для чего мы это делаем? Для того, чтобы на слаживании зарплата была 200 тысяч, потому что там у них 50 сейчас у ребят, мы добавляем 50, получается 100, и вот эти наши 300 тысяч, если раскидываем на три месяца, получается по 200 тысяч", - пояснил Хоценко. Врио главы региона также рассказал, что 31 мая в области запустили фонд "Защитники Отечества", который за время работы отработал уже две тысячи запросов, а также создали межконфессиональный и межнациональный гуманитарный центр. "Там присутствуют от всех наших национальностей - у нас их много: и татары, и казахи, и украинцы, и белорусы, и русские - представители в этом центре, мы формируем грузы и отправляем практически каждую неделю в зону специальной военной операции. У нас склад есть свой в Луганске, комплектуем его – все, что необходимо для ребят", - сказал Хоценко. Он уточнил, что центр активно помогает Белгородской области, которая подвергается частым обстрелам, власти области находятся в постоянном контакте с белгородским губернатором Вячеславом Гладковым и стараются отправлять все необходимое.
https://ria.ru/20230714/zemlya-1884219406.html
https://ria.ru/20230828/spetsoperatsiya-1892614975.html
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общество, омская область, украина, россия, владимир путин, вячеслав гладков, виталий хоценко
Специальная военная операция на Украине, Общество, Омская область, Украина, Россия, Владимир Путин, Вячеслав Гладков, Виталий Хоценко
Более 10 тысяч омичей участвуют в СВО, заявил Хоценко на встрече с Путиным

Более 10 тысяч омичей участвуют в СВО, заявил Хоценко на встрече с Путиным

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Виталий Хоценко во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Виталий Хоценко во время встречи - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Виталий Хоценко во время встречи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Более 10 тысяч жителей Омской области участвуют сегодня в специальной военной операции на Украине, рассказал врио губернатора Виталий Хоценко.
Президент России Владимир Путин в понедельник провел рабочую встречу с Хоценко, в ходе которой врио главы области доложил о социально-экономической ситуации в регионе.
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"Владимир Владимирович, омичи очень патриотичные люди. У нас сегодня более 10 тысяч наших ребят участвуют в специальной военной операции - это и добровольцы, и ребята, кто по мобилизации пошел, и контрактники", - рассказал Хоценко.
Он отметил, что власти области предусмотрели дополнительные выплаты находящимся на боевом слаживании. Помимо федеральных 195 тысяч рублей, доплачивается еще 250 тысяч рублей: 100 тысяч единовременно и 50 тысяч в течение трех месяцев. "Для чего мы это делаем? Для того, чтобы на слаживании зарплата была 200 тысяч, потому что там у них 50 сейчас у ребят, мы добавляем 50, получается 100, и вот эти наши 300 тысяч, если раскидываем на три месяца, получается по 200 тысяч", - пояснил Хоценко.
Врио главы региона также рассказал, что 31 мая в области запустили фонд "Защитники Отечества", который за время работы отработал уже две тысячи запросов, а также создали межконфессиональный и межнациональный гуманитарный центр.
"Там присутствуют от всех наших национальностей - у нас их много: и татары, и казахи, и украинцы, и белорусы, и русские - представители в этом центре, мы формируем грузы и отправляем практически каждую неделю в зону специальной военной операции. У нас склад есть свой в Луганске, комплектуем его – все, что необходимо для ребят", - сказал Хоценко.
Он уточнил, что центр активно помогает Белгородской области, которая подвергается частым обстрелам, власти области находятся в постоянном контакте с белгородским губернатором Вячеславом Гладковым и стараются отправлять все необходимое.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 28.08.2023
14:17
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоОмская областьУкраинаРоссияВладимир ПутинВячеслав ГладковВиталий Хоценко
 
 
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