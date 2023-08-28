Более 10 тысяч омичей участвуют в СВО, заявил Хоценко на встрече с Путиным
Более 10 тысяч омичей участвуют в СВО, заявил Хоценко на встрече с Путиным
© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Виталий Хоценко во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Виталий Хоценко во время встречи
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Более 10 тысяч жителей Омской области участвуют сегодня в специальной военной операции на Украине, рассказал врио губернатора Виталий Хоценко.
Президент России Владимир Путин в понедельник провел рабочую встречу с Хоценко, в ходе которой врио главы области доложил о социально-экономической ситуации в регионе.
"Владимир Владимирович, омичи очень патриотичные люди. У нас сегодня более 10 тысяч наших ребят участвуют в специальной военной операции - это и добровольцы, и ребята, кто по мобилизации пошел, и контрактники", - рассказал Хоценко.
Он отметил, что власти области предусмотрели дополнительные выплаты находящимся на боевом слаживании. Помимо федеральных 195 тысяч рублей, доплачивается еще 250 тысяч рублей: 100 тысяч единовременно и 50 тысяч в течение трех месяцев. "Для чего мы это делаем? Для того, чтобы на слаживании зарплата была 200 тысяч, потому что там у них 50 сейчас у ребят, мы добавляем 50, получается 100, и вот эти наши 300 тысяч, если раскидываем на три месяца, получается по 200 тысяч", - пояснил Хоценко.
Врио главы региона также рассказал, что 31 мая в области запустили фонд "Защитники Отечества", который за время работы отработал уже две тысячи запросов, а также создали межконфессиональный и межнациональный гуманитарный центр.
"Там присутствуют от всех наших национальностей - у нас их много: и татары, и казахи, и украинцы, и белорусы, и русские - представители в этом центре, мы формируем грузы и отправляем практически каждую неделю в зону специальной военной операции. У нас склад есть свой в Луганске, комплектуем его – все, что необходимо для ребят", - сказал Хоценко.
Он уточнил, что центр активно помогает Белгородской области, которая подвергается частым обстрелам, власти области находятся в постоянном контакте с белгородским губернатором Вячеславом Гладковым и стараются отправлять все необходимое.