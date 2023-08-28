https://ria.ru/20230828/strelba-1892778743.html

Силовики проводят переговоры с открывшим стрельбу мужчиной на Ямале

Силовики проводят переговоры с открывшим стрельбу мужчиной на Ямале - РИА Новости, 28.08.2023

Силовики проводят переговоры с открывшим стрельбу мужчиной на Ямале

Сотрудники правоохранительных органов проводят переговоры с мужчиной, который открыл стрельбу в ответ на требование судебных приставов выселиться из аварийного... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T20:06

2023-08-28T20:06

2023-08-28T20:06

происшествия

жилье

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 авг – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов проводят переговоры с мужчиной, который открыл стрельбу в ответ на требование судебных приставов выселиться из аварийного дома под Ноябрьском, возбуждено уголовное дело об угрозе применения насилия в отношении представителя власти, сообщает региональное управление СК РФ. По данным СУСК, 61-летний мужчина, проживающий в аварийном доме, категорически отказался общаться с судебными приставами, которые прибыли к нему в рамках исполнения судебного решения о выселении. Как уточнили в ведомстве, мужчина выстрелил из ружья в воздух, затем поджег свой автомобиль, после чего закрылся в доме. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей)… В целях безопасности правоохранительными органами обеспечено оцепление указанного здания с находящимся в нем мужчиной, с ним проводятся переговоры о выходе из здания и последующей сдаче представителям власти", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230828/strelba-1892692384.html

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происшествия, жилье, россия, следственный комитет россии (ск рф)