https://ria.ru/20230828/stipendiya-1892680002.html

На Кубани увеличили число лауреатов молодежной стипендии до тысячи человек

На Кубани увеличили число лауреатов молодежной стипендии до тысячи человек - РИА Новости, 28.08.2023

На Кубани увеличили число лауреатов молодежной стипендии до тысячи человек

Количество лауреатов краевой молодежной стипендии увеличено на Кубани с 300 до 1000 человек, ежемесячно выдающиеся студенты будут получать по 5 тысяч рублей,... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T14:40

2023-08-28T14:40

2023-08-28T14:40

краснодарский край

вениамин кондратьев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883819379_0:0:3068:1726_1920x0_80_0_0_c5e20269cb17c2f1ad3b2e9836bd1b20.jpg

КРАСНОДАР, 28 авг - РИА Новости. Количество лауреатов краевой молодежной стипендии увеличено на Кубани с 300 до 1000 человек, ежемесячно выдающиеся студенты будут получать по 5 тысяч рублей, сообщил журналистам губернатор региона Вениамин Кондратьев. "В Краснодарском крае много талантливой молодежи, которой уже в самое ближайшее время предстоит брать инициативу в свои руки, развивать наш регион и страну. Поэтому стремимся поддерживать их активность - ежемесячно выплачиваем по 5 тысяч рублей ребятам, кто добивается выдающихся результатов в учебе, добровольческой и творческой деятельности. В этом году увеличили количество лауреатов специальной молодежной стипендии - с 300 до 1000 человек. Средства получат 500 студентов и аспирантов вузов и 500 учащихся колледжей и техникумов", - передает пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева. Отмечается, что мера поддержки была утверждена постановлением губернатора. Среди кандидатов на стипендию - представители студенческого самоуправления, лидеры общественных движений, волонтеры и авторы проектов в сфере государственной молодежной политики. Экспертная комиссия министерства образования Краснодарского края уже проверила принятые заявки, оценила успеваемость кандидатов, участие в социально значимых мероприятиях, программах и проектах, наличие наград, публикаций в научных журналах и упоминание в СМИ. Имена победителей станут известны в ближайшее время, добавляют в пресс-службе.

https://ria.ru/20230826/festival-1892420679.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вениамин кондратьев