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На Кубани увеличили число лауреатов молодежной стипендии до тысячи человек - РИА Новости, 28.08.2023
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Краснодарский край
 
14:40 28.08.2023
https://ria.ru/20230828/stipendiya-1892680002.html
На Кубани увеличили число лауреатов молодежной стипендии до тысячи человек
На Кубани увеличили число лауреатов молодежной стипендии до тысячи человек - РИА Новости, 28.08.2023
На Кубани увеличили число лауреатов молодежной стипендии до тысячи человек
Количество лауреатов краевой молодежной стипендии увеличено на Кубани с 300 до 1000 человек, ежемесячно выдающиеся студенты будут получать по 5 тысяч рублей,... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T14:40
2023-08-28T14:40
краснодарский край
вениамин кондратьев
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КРАСНОДАР, 28 авг - РИА Новости. Количество лауреатов краевой молодежной стипендии увеличено на Кубани с 300 до 1000 человек, ежемесячно выдающиеся студенты будут получать по 5 тысяч рублей, сообщил журналистам губернатор региона Вениамин Кондратьев. "В Краснодарском крае много талантливой молодежи, которой уже в самое ближайшее время предстоит брать инициативу в свои руки, развивать наш регион и страну. Поэтому стремимся поддерживать их активность - ежемесячно выплачиваем по 5 тысяч рублей ребятам, кто добивается выдающихся результатов в учебе, добровольческой и творческой деятельности. В этом году увеличили количество лауреатов специальной молодежной стипендии - с 300 до 1000 человек. Средства получат 500 студентов и аспирантов вузов и 500 учащихся колледжей и техникумов", - передает пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева. Отмечается, что мера поддержки была утверждена постановлением губернатора. Среди кандидатов на стипендию - представители студенческого самоуправления, лидеры общественных движений, волонтеры и авторы проектов в сфере государственной молодежной политики. Экспертная комиссия министерства образования Краснодарского края уже проверила принятые заявки, оценила успеваемость кандидатов, участие в социально значимых мероприятиях, программах и проектах, наличие наград, публикаций в научных журналах и упоминание в СМИ. Имена победителей станут известны в ближайшее время, добавляют в пресс-службе.
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вениамин кондратьев
Краснодарский край, Вениамин Кондратьев
На Кубани увеличили число лауреатов молодежной стипендии до тысячи человек

На Кубани увеличили число лауреатов молодежной стипендии с 300 до тысячи человек

© iStock.com / SeventyFourСтуденты на лекции
Студенты на лекции - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© iStock.com / SeventyFour
Студенты на лекции . Архивное фото
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КРАСНОДАР, 28 авг - РИА Новости. Количество лауреатов краевой молодежной стипендии увеличено на Кубани с 300 до 1000 человек, ежемесячно выдающиеся студенты будут получать по 5 тысяч рублей, сообщил журналистам губернатор региона Вениамин Кондратьев.
Краснодарском крае много талантливой молодежи, которой уже в самое ближайшее время предстоит брать инициативу в свои руки, развивать наш регион и страну. Поэтому стремимся поддерживать их активность - ежемесячно выплачиваем по 5 тысяч рублей ребятам, кто добивается выдающихся результатов в учебе, добровольческой и творческой деятельности. В этом году увеличили количество лауреатов специальной молодежной стипендии - с 300 до 1000 человек. Средства получат 500 студентов и аспирантов вузов и 500 учащихся колледжей и техникумов", - передает пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева.
Отмечается, что мера поддержки была утверждена постановлением губернатора. Среди кандидатов на стипендию - представители студенческого самоуправления, лидеры общественных движений, волонтеры и авторы проектов в сфере государственной молодежной политики.
Экспертная комиссия министерства образования Краснодарского края уже проверила принятые заявки, оценила успеваемость кандидатов, участие в социально значимых мероприятиях, программах и проектах, наличие наград, публикаций в научных журналах и упоминание в СМИ. Имена победителей станут известны в ближайшее время, добавляют в пресс-службе.
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