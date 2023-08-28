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Новую гребную базу открыли в Тверской области - РИА Новости, 28.08.2023
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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
 
18:35 28.08.2023
https://ria.ru/20230828/sport-1892749824.html
Новую гребную базу открыли в Тверской области
Новую гребную базу открыли в Тверской области - РИА Новости, 28.08.2023
Новую гребную базу открыли в Тверской области
Губернатор Игорь Руденя и заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов в понедельник открыли в Твери многофункциональный спортивный центр – гребную базу на... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T18:35
2023-08-28T18:35
тверская область
тверь
игорь руденя
тимур иванов
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ТВЕРЬ, 28 авг – РИА Новости. Губернатор Игорь Руденя и заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов в понедельник открыли в Твери многофункциональный спортивный центр – гребную базу на Тверце, сообщает пресс-служба регионального правительства. Гребная база построена при участии Военно-строительной компании Минобороны России. Сегодня дан старт первому заплыву от нового центра гребли. На открытии присутствовали мастер спорта СССР международного класса по гребному спорту, серебряный призер XXI Олимпийских игр Дмитрий Бехтерев, заслуженный тренер России Николай Ковалев, прославивший Верхневолжье многократными победами, и другие именитые спортсмены. "Хочу поблагодарить министерство обороны за такой прекрасный подарок к 70-летию тверской школы гребли. Спорт – это не просто норма жизни, но образ жизни большого количества жителей Тверской области. Желаю нашим юным спортсменам быть похожими на наших ветеранов и чемпионов. Чтобы представители Тверской области занимали самые высокие места", – сказал Руденя. Общая площадь многофункционального центра – более 4 тысяч квадратных метров. Здесь созданы все условия для круглогодичного тренировочного процесса. Обустроены два универсальных игровых и два тренажерных зала, другие необходимые для занятий помещения. В подземной части здания располагаются эллинги для хранения судов, мастерская для их ремонта. Кроме того, оборудованы спуски к воде, проведено благоустройство прилегающей к зданию территории, обустроены подъезды. Иванов и Руденя также познакомились с ходом подготовки к открытию школы на 1224 места в микрорайоне "Южный" Твери, пояснили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230828/staritsa-1892719647.html
https://ria.ru/20230824/stroitelstvo-1891987436.html
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тверь, игорь руденя, тимур иванов
Тверская область, Тверь, Игорь Руденя, Тимур Иванов

Новую гребную базу открыли в Тверской области

© Фото : Правительство Тверской областиНовую гребную базу открыли в Тверской области
Новую гребную базу открыли в Тверской области - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© Фото : Правительство Тверской области
Новую гребную базу открыли в Тверской области
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 28 авг – РИА Новости. Губернатор Игорь Руденя и заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов в понедельник открыли в Твери многофункциональный спортивный центр – гребную базу на Тверце, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Гребная база построена при участии Военно-строительной компании Минобороны России. Сегодня дан старт первому заплыву от нового центра гребли.
В Старице Тверской области первоклассников поздравили с началом учебы - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
В Старице Тверской области первоклассников поздравили с началом учебы
Вчера, 17:18
На открытии присутствовали мастер спорта СССР международного класса по гребному спорту, серебряный призер XXI Олимпийских игр Дмитрий Бехтерев, заслуженный тренер России Николай Ковалев, прославивший Верхневолжье многократными победами, и другие именитые спортсмены.
"Хочу поблагодарить министерство обороны за такой прекрасный подарок к 70-летию тверской школы гребли. Спорт – это не просто норма жизни, но образ жизни большого количества жителей Тверской области. Желаю нашим юным спортсменам быть похожими на наших ветеранов и чемпионов. Чтобы представители Тверской области занимали самые высокие места", – сказал Руденя.
Общая площадь многофункционального центра – более 4 тысяч квадратных метров. Здесь созданы все условия для круглогодичного тренировочного процесса. Обустроены два универсальных игровых и два тренажерных зала, другие необходимые для занятий помещения. В подземной части здания располагаются эллинги для хранения судов, мастерская для их ремонта. Кроме того, оборудованы спуски к воде, проведено благоустройство прилегающей к зданию территории, обустроены подъезды.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя проинспектировал строительство и ремонт тверских школ - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
Руденя проинспектировал строительство и ремонт тверских школ
24 августа, 14:39
Иванов и Руденя также познакомились с ходом подготовки к открытию школы на 1224 места в микрорайоне "Южный" Твери, пояснили в пресс-службе.
 
Тверская областьТверьИгорь РуденяТимур Иванов
 
 
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